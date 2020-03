Les meilleures destinations en agence libre de Tom Brady

Avec chaque jour qui passe, il semble plus probable que Tom Brady atteigne l’agence libre pour la première fois en 20 ans de carrière. La plus grande nouvelle qui est sortie de la combinaison de dépistage de la NFL la semaine dernière concernait l’avenir du triple joueur par excellence, qui aurait prévu de jouer ailleurs qu’en Nouvelle-Angleterre en 2020. Il est presque impossible d’imaginer Brady dans un uniforme non patriote , mais nous voici dans la première semaine de mars à considérer sérieusement à quoi il ressemblerait en bleu poudre ou argent et noir.

De nombreux points d’atterrissage potentiels se sont multipliés: les Raiders et les Chargers, qui emménagent tous les deux dans de nouvelles maisons la saison prochaine, ont été mentionnés depuis le début de cette saga à l’automne, mais récemment, quelques autres prétendants ont émergé. Alors, qu’est-ce que Brady cherche dans sa prochaine maison, en supposant qu’il est prêt à quitter les Patriots? Il est prudent de supposer qu’il aura besoin d’une équipe prête à concourir maintenant; des joueurs talentueux en position d’habileté et un solide jeu offensif en ligne seront probablement ses premières considérations, mais Brady voudra également un entraîneur et un programme offensif avec lesquels il se sent à l’aise. Si l’on en croit les rapports, il voudra également au moins 30 millions de dollars par an.

Jouons donc le matchmaker et évaluons quelles équipes pourraient avoir du sens pour Brady. Avec des excuses au champion NFC 49ers (qui n’abandonne pas Jimmy Garoppolo, peu importe à quel point Skip Bayless s’en sent mal) et aux Giants de New York en reconstruction (qui ne se lancent pas dans le développement de Daniel Jones, malgré les rumeurs selon lesquelles ils ” dans le mix pour Brady), l’accent sera mis ici sur les options réalistes: les équipes qui ont besoin d’un quart-arrière, offrent à Brady une version de ce qu’il recherche et pourraient être disposées à le payer. Et parce que vous pouvez parier sur n’importe quoi, nous avons inclus les cotes de Fan Duel pour que Brady joue pour chaque équipe en 2020.

Ours de Chicago (+4800)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Les Bears sont enfin prêts à admettre qu’ils ont un problème avec Mitchell Trubisky. Le 2017 no. 2 choix de repêchage était carrément épouvantable en 2019, terminant devant seulement Kyle Allen et Mason Rudolph – deux remplaçants poussés à l’action lorsque les hommes devant eux étaient blessés – dans ESPN Total QBR. Chicago aurait contacté Cincinnati au sujet d’un éventuel échange avec Andy Dalton, et il y avait un sentiment que l’équipe ajouterait un signaleur expérimenté en agence libre. Si Brady arrive sur le marché libre, les Bears doivent au moins appeler son agent, Don Yee.

Chicago n’est pas classé. 25 en Football Outsiders DVOA offensif l’an dernier, mais le personnel non quart arrière n’était pas le problème. Le receveur Allen Robinson a obtenu 98 réceptions pour 1 147 verges, tandis qu’Anthony Miller s’est amélioré dans les deux catégories au cours de sa deuxième année. Les coureurs offrent également beaucoup d’avantages: David Montgomery avait le deuxième plus grand nombre de verges au sol de toute recrue en 2019 et Tarik Cohen avait 456 verges de réception. Cette dernière partie peut plaire à Brady: ses meilleures infractions ont généralement reposé sur des passes décrocheuses comme Kevin Faulk, James White et Shane Vereen. Mais ils ont également été aidés par la production finale d’élite. C’est un sac mitigé pour Chicago: Trey Burton a eu du mal à l’aine pendant la majeure partie de 2019, bien qu’il ait réalisé 569 verges et six touchés l’année précédente. Pourtant, Brady pourrait regarder ce personnel et la défense dirigée par Khalil Mack, qui reste parmi les meilleurs de la ligue, et décider que les Bears lui donnent une bonne chance de gagner.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: La ligne offensive des Bears était parmi les pires de la ligue en 2019, accordant à ses quarts seulement 2,37 secondes à lancer, bon pour la 29e place de la ligue. Brady a besoin d’une poche propre, et Chicago ne peut probablement pas la lui donner. Il y a aussi la question de savoir si Brady s’intègre dans l’entraîneur-chef du système RPO Matt Nagy aimerait courir. Les ours peuvent également manquer de l’espace nécessaire pour y arriver. Autrement dit: cela ne convient pas à l’une ou l’autre des parties.

Le verdict: Les Bears devraient probablement s’en tenir au plan d’Andy Dalton.

Colts d’Indianapolis (+3400)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Les Colts ont émergé comme un prétendant potentiel à la fois pour Brady et pour l’ancien quart-arrière des Chargers Philip Rivers. Il serait logique pour eux de passer au poste supérieur: après la retraite brutale d’Andrew Luck en août dernier, Indianapolis s’est tourné vers Jacoby Brissett. Il a bien performé dans la première moitié de la saison, lançant 14 touchés et seulement trois choix. Cependant, après avoir subi une blessure contre les Steelers au début du mois de novembre, ses chiffres ont chuté. À partir de son retour dans la semaine 11, Brissett a lancé quatre touchés et trois choix et affiché une note de passeur de 75. Le mois dernier, le propriétaire Jim Irsay a soutenu Brissett, mais a ajouté que «toutes les options sont sur la table».

Les Colts aimeraient que Brady soit l’une de ces options, et le sentiment pourrait être réciproque. Indianapolis possède l’un des meilleurs jeunes alignements de la ligue, dirigé par Quenton Nelson, devenu un gardien d’élite. Si l’équipe conserve l’attaquant gauche Anthony Castonzo – et elle a certainement l’espace pour le faire – cela pourrait être l’un des meilleurs scénarios de protection contre les passes pour Brady. Le système de l’entraîneur-chef Frank Reich, qui met l’accent sur les lancers rapides et les passes vers les coureurs, pourrait également bénéficier à Brady. La chance a eu le meilleur pourcentage d’achèvement et le taux de sacs le plus bas de sa carrière dans sa seule saison sous Reich. Brady, qui prospère en sortant rapidement le ballon et compte sur ses récepteurs pour exécuter des itinéraires précis, pourrait voir des résultats similaires.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: Brady devrait commencer par se demander pourquoi les Colts se sont effondrés au cours de la dernière saison. L’équipe a commencé 5-2, seulement pour terminer 7-9 et en dehors des séries éliminatoires. Si c’est à cause du coaching, c’est un gros problème. Si c’est à cause du talent, c’est peut-être encore plus grand. Bien qu’il y ait beaucoup de points lumineux sur la liste, cela ne s’étend pas au groupe qui attrape les passes. Aucun receveur des Colts n’a dépassé les 607 yards de Zach Pascal en 2019 (en partie parce que T.Y. Hilton a raté six matchs en raison d’une blessure). La situation pourrait être encore pire en 2020: le fin serré Eric Ebron, un Pro Bowler 2018 qui a prospéré dans le système de Reich avec Luck mais a régressé avec Brissett sous le centre, pourrait marcher en agence libre. Un Hilton vieillissant, Pascal et Jack Doyle sont-ils assez pour influencer Brady?

Autre chose à considérer: il y a peu d’équipes sur cette liste qui dérangeraient grandement les fans des Patriots. Compte tenu de l’histoire de Brady avec les Colts pendant les jours de jeu de Peyton Manning, il voudra peut-être éviter de résider au Lucas Oil Stadium, de peur qu’il ne s’aliénerait une région entière qui a passé 20 ans à s’enraciner pour lui.

Le verdict: Cela ressemble à une maison pour Philip Rivers, pas Tom Brady.

Tampa Bay Buccaneers (+1100)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Tom Brady n’a jamais eu une paire de récepteurs aussi talentueux que Mike Evans et Chris Godwin, qui ont tous deux terminé avec plus de 1 110 yards malgré des matchs de 13 et 14 respectivement. Il serait également jumelé à un fin athlétique serré en O.J. Howard, l’ancien produit très médiatisé de l’Alabama qui a eu du mal à éclater au cours de ses trois premières années dans la NFL. Howard n’est pas exactement Rob Gronkowski redux – ses comparaisons à la sortie de l’université étaient Jimmy Graham et Tyler Eifert – mais travailler avec un meneur de jeu à ce poste pourrait faire des merveilles pour Brady.

Le quart-arrière travaillerait également avec Bruce Arians, un sorcier offensif qui a entraîné un Carson Palmer vieillissant à certaines des meilleures saisons de sa carrière en Arizona, et jouerait derrière une ligne offensive stellaire, qui a obtenu la deuxième note la plus élevée en matière de protection contre les passes de Pro Football Focus en 2019. L’idée de donner ces récepteurs et cette ligne à Brady doit exciter les Ariens, qui pourraient passer de l’entraînement de Jameis Winston (3,5% de taux d’interception en carrière) à Brady (1,8%) pour sa deuxième saison en Floride.

Brady a de nombreuses autres raisons de vouloir se rendre aux Bucs, à savoir: une jeune défense en hausse, un temps chaud, aucun impôt sur le revenu de l’État et l’espace de plafond le plus disponible dans la NFL, ce qui permettrait à Tampa Bay pour donner à Brady ce qu’il veut tout en leur laissant suffisamment d’argent pour effectuer des mises à niveau tout au long de la liste.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: Tom Brady peut-il toujours lancer la balle profonde? Winston avait en moyenne 10,5 verges par air prévues en 2019, la deuxième plus haute note de la ligue. Brady, quant à lui, était en moyenne de 7,6, ce qui le plaçait entre Jared Goff et Gardner Minshew II. Le système d’Arians repose sur des itinéraires profonds de poste et de vol – il a besoin d’un QB qui peut se connecter avec des récepteurs en aval. Bien qu’il existe des preuves qui indiquent que Brady peut toujours réussir sur de longues passes, il manque de mobilité pour prolonger les jeux à développement long.

Plusieurs problèmes périphériques pourraient également lui faire peur hors de Tampa Bay: Brady pourrait ne pas vouloir faire le saut de l’AFC Est au NFC Sud notoirement compétitif, où les Saints règnent toujours. Et, en toute honnêteté, Brady pourrait être réticent à rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay, une équipe qui a eu du mal à attirer des agents libres de renom tout au long de son histoire. (Bien que ces nouveaux uniformes puissent peut-être aider.)

Le verdict: Potentiellement la situation de football la plus intéressante, mais il est difficile d’imaginer Tom Brady dans les couleurs Creamsicle.

Chargeurs de Los Angeles (+600)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Beaucoup d’entre nous ont ri en octobre lorsque Mike Florio a suggéré que Brady pourrait se rendre à Los Angeles, mais nous y voilà. Les Chargers emménagent dans un nouveau stade aux côtés des Rams en 2020, et ils ont désespérément besoin de faire sensation. L’équipe a déjà accepté de se séparer de Rivers, ouvrant la voie au front-office pour poursuivre un joueur comme Brady. Il y a des raisons de penser qu’il y songerait.

Les Chargers ont terminé 5-11 en 2019, mais ne sont qu’à une saison de passer à 12-4. Comme c’est généralement le cas pour cette équipe, à peu près tout s’est mal passé pour eux lors de matchs serrés la saison dernière, et une grande partie de cela est tombé sur les épaules de Rivers. Brady, dont la meilleure compétence consiste à éviter les erreurs stupides, pourrait probablement renverser une partie de la terrible chance des Chargers. Et pour ce faire, il recevrait une paire de menaces de réception solides: Keenan Allen, qui a fait le Pro Bowl au cours de chacune des trois dernières saisons, et Austin Ekeler, un agent libre restreint qui est devenu l’un des meilleurs joueurs à double menace de retour en arrière dans la NFL la saison dernière.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: Commençons par la raison principale du football: la ligne offensive des Chargers est terrible. Avec le plaqueur gauche Russell Okung absent pendant la majeure partie de la saison, les plaqués de départ Sam Tevi et Trent Scott ont permis 88 pressions combinées, le deuxième plus grand duo de tacle. Même si Brady avait une soupape de décharge solide comme Ekeler à sa disposition, c’est trop pour qu’un passant de poche vieillissant puisse se battre.

Aussi: Brady voudrait-il jouer pour les Chargers, qui ont terminé derniers dans l’AFC West en 2019 et ont joué le deuxième violon des Rams depuis que les deux équipes ont déménagé à Los Angeles? Brady rendrait instantanément les Chargers pertinents, mais avec peu de fans intégrés et / ou d’excitation autour de cette équipe, il pourrait ne pas être enclin à venir en Californie du Sud. Surtout si cela signifie jouer Patrick Mahomes et les Chiefs deux fois par an.

Le verdict: Johnny Unitas a terminé sa carrière dans Bolts blue. Ce serait choquant si Tom Brady faisait de même.

Las Vegas Raiders (+500)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Les Raiders ont été liés à Brady tôt, et les rumeurs ne sont allées nulle part. Selon Jeff Darlington d’ESPN, ils ont la deuxième meilleure chance de l’atterrir. Du point de vue de Las Vegas, cela a beaucoup de sens: l’équipe déménagera dans une nouvelle ville cette année, et remplacer Derek Carr – dont l’entraîneur-chef Jon Gruden n’a jamais été totalement amoureux – avec Brady ajouterait beaucoup de puissance en étoiles. Les Raiders seraient également prêts à offrir à Brady ce qu’il recherche: un contrat pluriannuel qui le paie comme l’un des meilleurs de la ligue.

Brady peut aimer travailler avec Gruden, un bricoleur à la recherche d’un quart-arrière capable d’exécuter son attaque à fort volume. Il retrouverait également Trent Brown, l’attaquant gauche qui l’a protégé lors de la course du Super Bowl LIII. Ailleurs sur la ligne, les gardes Rodney Hudson et Richie Incognito n’ont autorisé que 12 pressions combinées en 2019. Étant donné que la pression sur Brady au milieu est depuis longtemps la recette pour le vaincre, il peut y voir beaucoup de promesses.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: Malgré l’émergence de l’ailier rapproché Darren Waller, le placard est nu à Las Vegas. Tyrell Williams et Hunter Renfrow, les deux meilleurs élargisseurs de l’équipe en 2019, ont combiné pour un peu plus de 1200 verges, et malgré les plans visant à élargir le rôle de recrue recrue Josh Jacobs dans le jeu des passes, il n’a attrapé que 20 passes pour 166 verges. La saison dernière, les Raiders ont connu une bonne passe, mais un QB qui compte sur la précision et le timing serait-il prêt à passer les dernières années de sa carrière avec un groupe de récepteurs inexpérimentés?

De plus, le bruyant Gruden et le propriétaire pratique Mark Davis sont à peu près aussi contrastés avec Bill Belichick et Robert Kraft que vous pouvez l’imaginer. Peut-être que Brady veut vivre quelque chose de complètement différent lors de son prochain arrêt. Pour le meilleur ou pour le pire, les Raiders offriraient certainement cela.

Le verdict: La base de fans des Raiders déteste Brady depuis près de deux décennies après le Tuck Rule Game. Les chances sont que cela ne changera pas cette intersaison.

Titans du Tennessee (+380)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Le Tennessee est le favori pour atterrir Brady en ce moment, selon Jeff Darlington d’ESPN (via Adam Schefter) et Colin Cowherd. Il y a beaucoup à aimer dans cet appariement. Pour commencer, Brady connaît l’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, qui a joué le secondeur de la Nouvelle-Angleterre de 2001 à 2008 (rattrapant 12 touchés de Brady quand il était aligné en bout de ligne). Les Titans ont joué plus chaud que pratiquement n’importe quelle équipe au cours de la deuxième moitié de la saison régulière 2019 et au début des séries éliminatoires, et Vrabel s’est avéré être l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue – même en déjouant Bill Belichick lors du bouleversement du Tennessee en Foxborough.

L’offensive des Titans semble également jouer avec les forces de Brady. Cela commence par A.J. Brown, qui était un meneur de jeu dynamique dans sa première saison et a eu un tir extérieur à recrue offensive de l’année. Mais les autres meneurs de jeu de la liste offrent également beaucoup d’avantages à Brady. Adam Humphries est l’un des récepteurs de machines à sous les plus fiables de la ligue (taux de capture de 71,5% en 72 matchs en carrière) et est à un an de sa campagne de 76 captures et 816 verges. L’ailier serré Jonnu Smith est capable de réaliser des prises à couper le souffle et des jeux incroyables lorsqu’il a le ballon entre les mains. Le demi offensif Dion Lewis a été l’une des cibles préférées de Brady lors de son bref passage en Nouvelle-Angleterre. Si les Titans re-signent le bélier humain Derrick Henry, cela pourrait tranquillement être l’un des meilleurs groupes avec lesquels Brady a travaillé.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: Alors que la ligne offensive du Tennessee était l’une des meilleures unités bloquant les runes de la ligue en 2019, Football Outsiders l’a classée comme la pire protection contre les passes. Pour un quart-arrière de 43 ans qui n’a jamais été aussi mobile même quand il était plus jeune, cela pourrait être un désastre. Il y a aussi la question de savoir si les Titans voudraient Brady. Avant le début des rumeurs de Brady au Tennessee, l’équipe devait signer l’agent libre Ryan Tannehill pour un accord pluriannuel. Tannehill a 11 ans de moins que Brady et vient de connaître la meilleure saison de sa carrière après avoir pris le relais à Nashville au milieu de 2019. Les Titans pourraient voir un avenir à plus long terme avec Tannehill, et il pourrait être l’option préférée dans les vestiaires. . Comme Henry l’a demandé le mois dernier, “Ryan Tannehill est notre quart-arrière et est allé au championnat de l’AFC, pourquoi ne voudrions-nous pas que Ryan revienne?”

Verdict: Potentiellement le mouvement de football le plus intelligent pour Brady. Est-ce pour le Tennessee?

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-125)

Pourquoi ils correspondent parfaitement: Pendant près de 20 ans, Brady et Bill Belichick ont ​​dirigé la plus grande dynastie des sports professionnels modernes. Mais la sentimentalité ne semble pas jouer un rôle dans les décisions du quart-arrière, alors regardons ce que la Nouvelle-Angleterre peut lui offrir.

Au premier semestre 2019, la défense des Patriots ressemblait à l’une des meilleures que nous ayons jamais vues, car elle a démantelé des adversaires inférieurs et a conduit l’équipe à un différentiel de points historique en début de saison. Cette performance a diminué au fur et à mesure que la qualité de la compétition s’améliorait, mais l’équipe entre toujours en 2020 avec le meilleur cornerback de la ligue (joueur défensif de l’année Stephon Gilmore), l’un des plus grands esprits défensifs de tous les temps à Belichick (plus son fils Steve , qui peut canaliser papa sur et hors du terrain), et de nombreux meneurs de jeu de ce côté-là du ballon.

En attaque, Brady continuerait de travailler dans le seul système qu’il connaît en tant que pro, et même s’il avait peu d’armes à sa disposition l’année dernière, vous ne pouvez pas blâmer les Patriots faute d’avoir essayé. Après le départ à la retraite de Rob Gronkowski au printemps dernier, les Patriots ont repêché N’Keal Harry au premier tour, ramené Josh Gordon, signé Antonio Brown une fois qu’il était disponible et échangé pour Mohamed Sanu à la mi-saison. Aucun de ces mouvements n’a fonctionné – Gordon et Brown n’ont pas duré longtemps à cause de problèmes hors du terrain et Harry et Sanu ont tous deux été sérieusement gênés par des blessures – mais chacun avait l’air intelligent au moment où ils ont été faits. Les Patriots essaieraient vraisemblablement de faire des mouvements similaires pendant la saison morte pour renforcer le corps de réception, et il n’y a aucun moyen qu’ils se détériorent. La ligne offensive devrait également être en meilleure santé cette saison; Le centre David Andrews a raté toute l’année 2019 avec des caillots de sang dans les poumons (il est optimiste quant au retour en 2020) et l’attaquant gauche Isaiah Wynn a passé une grande partie de la saison dans la réserve blessée avec une blessure à l’orteil. L’arrière James Develin, qui est tranquillement l’une des pièces les plus importantes de l’offensive de l’équipe, a également perdu la majeure partie de sa saison avec une blessure au cou. Fondamentalement, tout ce qui pourrait mal tourner à l’offensive pour les Patriots l’a fait, et cela ne se reproduira probablement pas en 2020.

Une autre chose à considérer: Robert Kraft peut être disposé à se prolonger pour garder Brady en Nouvelle-Angleterre. Bien que le propriétaire des Patriots ait généralement accordé une autonomie complète à Belichick, il peut juger Brady trop important pour la franchise et décider d’intervenir. Si cela devait arriver, et surtout si cela mettait les Patriots dans une impasse financière pour l’avenir, la question deviendrait alors de savoir si Kraft avait obtenu son quart-arrière pour perdre la confiance de son entraîneur-chef.

Pourquoi cela ne fonctionnerait pas: Malgré ce que Kraft peut ou ne peut pas faire, cela “ne semble pas bien” pour les Patriots, selon Jeff Darlington d’ESPN. Brady peut se sentir comme s’il voulait être mieux rémunéré après des années à conclure des accords favorables à l’équipe, ou il peut vouloir changer de décor en fin de carrière, ou il peut vouloir aller dans un endroit qui, selon lui, lui donne une meilleure chance de gagner .

Ce dernier peut sembler sauvage étant donné le succès soutenu des Patriots, mais il a du sens une fois que vous creusez plus profondément: Malgré les meilleurs efforts de la Nouvelle-Angleterre, le groupe de capture de passes pourrait être encore pire cette année (Phillip Dorsett est peu susceptible de revenir), et les principaux joueurs défensifs Devin McCourty, Kyle Van Noy, Danny Shelton et Jamie Collins devraient entrer sur le marché libre. Joe Thuney, le troisième garde classé par Pro Football Focus en 2019, devrait réinitialiser le marché à sa position. Même avant de re-signer l’un de ces joueurs ou Brady, les Patriots se classent au 18e rang dans l’espace disponible. La Nouvelle-Angleterre peut ne pas avoir suffisamment d’argent disponible pour garder les joueurs qu’elle aimerait, sans parler de la mise à niveau au récepteur large ou au bout serré.

Ces considérations relatives à la constitution de listes peseront lourdement sur la situation de Brady elle-même. Belichick n’a jamais eu peur de traiter des joueurs ou de les couper un an ou deux trop tôt plutôt que trop tard. Avocat Milloy, Ty Law, Deion Branch, Richard Seymour, Logan Mankins, Wes Welker, Chandler Jones — la liste est longue. Le temps a donné raison à Belichick dans la plupart de ces décisions. Même si Brady est la meilleure solution à court terme pour les Patriots – et étant donné la liste des remplaçants potentiels, comment pourrait-il ne pas l’être? – Belichick ne voudra pas sacrifier les perspectives à long terme de l’équipe. En fin de compte, il peut voir le quart-arrière le plus accompli de l’histoire comme il l’a fait pour toutes les autres légendes de la franchise: assez bien jusqu’à ce qu’il ne s’intègre plus dans le plan.

Le verdict: Nous regardons le passé à travers des verres teintés de rose. Ni les Patriots ni Brady ne le feront lorsqu’ils décideront de leur avenir.

