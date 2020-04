Les meilleurs arrières latéraux du monde: Trent Alexander-Arnold et Achraf Hakimi en tête du palier 1

Le rôle de secondeur a été totalement repensé ces dernières années.

Pour certaines des équipes d’élite, la position est devenue essentielle dans les phases d’attaque et elle est désormais occupée par les joueurs parmi les plus compétents sur le plan technique.

Les exigences des deux côtés de la balle sont énormes avec la responsabilité de fournir la qualité à l’avenir, mais aussi la diligence et l’énergie à l’envers.

En ce moment, nous avons la chance de voir certains des meilleurs joueurs du monde émerger de la position d’arrière-arrière et, naturellement, cela signifie discerner le meilleur, ce n’est pas une tâche facile.

Cela fait 12 mois que nous avons publié nos classements par niveaux pour la dernière fois et ici, du niveau 4 au niveau 1, par ordre croissant, nous examinons actuellement huit des meilleurs arrières latéraux au monde.

Les joueurs ont été mesurés par leur forme au cours de l’année dernière avec le talent, les statistiques et la réputation utilisés comme guide.

NIVEAU 4

Juan Bernat (Paris Saint-Germain)

Le tapis roulant de l’arrière gauche de Valence voit Bernat rejoindre Jordi Alba, Alex Grimaldo et Jose Gaya pour sortir de la chaîne de production de Los Che.

Mais c’est au cours des 12 derniers mois que Bernat s’est démarqué parmi cette foule.

Il a usurpé Layvin Kurzawa au PSG et s’est fait la place de l’arrière gauche, un rôle central dans le système de Thomas Tuchel qui nécessite une combinaison de technique fluide sur le ballon et une solide éthique de travail.

Le joueur de 27 ans est largement sous-estimé car son style est un peu plus subtil. Il est très intelligent sur le ballon et sa passe permet toujours à ses coéquipiers de s’ouvrir et de faire leur prochain mouvement avec facilité.

Ce positionnement intelligent sculpte un espace ouvert pour les autres et la façon dont il se déplace pour occuper les défenseurs de l’opposition est nette.

Il est parmi les arrières latéraux les plus précis en Europe avec 91% et a également ajouté six passes décisives.

Une responsabilité défensive dans le passé, il s’est amélioré dans tous les domaines de son jeu en 2019/20, des duels aériens aux plaqués.

Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

“The Spider” se fraye un chemin vers le niveau inférieur, mais il grimpera beaucoup plus haut dans les années à venir à mesure que ses capacités d’attaque continueront de se développer.

Défenseur exceptionnel contre un contre un, Wan-Bissaka attire presque les ailiers en étant pris hors de position uniquement pour utiliser sa vitesse fulgurante et son timing de plaquage suprême pour fouetter le ballon.

C’est comme si ses jambes étaient un couteau et une fourchette géants fixés avec la façon dont il engloutissait les attaquants avec une telle facilité. Et pas n’importe quel attaquant; Raheem Sterling, de Manchester City, est l’un des meilleurs attaquants au monde et il a enduré une période torride contre l’arrière droit des États-Unis cette saison.

Défensivement, Wan-Bissaka est brillant, il a besoin de raffinement avec seulement deux passes décisives ce trimestre. Mais le joueur de 22 ans montre déjà des signes d’amélioration sensible en 2020.

L’évolution pourrait voir cette araignée devenir l’homme parmi les arrières latéraux.

NIVEAU 3

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Alphonso Davies a rejoint une équipe grandissante de prospects d’élite cette saison.

Le Canadien est l’un des arrières les plus injouables de la planète et si des preuves sont nécessaires, il suffit de demander à une défense de Chelsea terrorisée par Davies lors de ses débuts en élimination directe en Ligue des champions.

Cette rencontre aller-retour à Londres l’a vu afficher son talent dans le monde entier. Mais depuis son entrée dans le premier XI du Bayern en octobre dernier, le joueur de 19 ans a impressionné.

Sa vitesse est effrayante, bondissant en avant comme s’il fuyait la terre s’effondrant derrière lui. Dribbler à grande vitesse est ce qui le rend si dangereux.

Il utilise également ce rythme de manière habile sur la défensive et est physiquement plus fort qu’il n’y paraît, d’autant plus impressionnant qu’il est devenu un ailier.

En fait, son ascension a été si catégorique, un joueur de la qualité de David Alaba est maintenant largement prévenu en s’éloignant du Bayern Munich cet été.

Jordi Alba (Barcelone)

Voir Alba si bas va sûrement contrarier un certain nombre de personnes qui lisent ceci, mais au cours des 12 derniers mois, l’arrière gauche de Barcelone a été ravagé par une blessure.

En effet, en termes de talent, Alba reste l’un des meilleurs du monde mais à 31 ans, le déclin physique a impacté sa capacité à le démontrer.

Une série de blessures musculaires l’ont vu sur la touche à trois reprises, limitant sa combinaison télépathique avec Lionel Messi, résultant en un seul but et une passe en 22 matchs toutes compétitions confondues ce trimestre.

Pourtant, la réputation compte beaucoup, en particulier pour un joueur qui a contribué 13 passes décisives en 2018/19 et avant cette campagne, en moyenne sept passes décisives en Liga par saison à partir de 2015/16.

À l’exception du match retour à Anfield, Alba reste sain sur la défensive et il est l’un des meilleurs arrières latéraux à courir derrière et à fournir de la qualité dans la surface.

Même Andy Robertson le considère toujours comme le meilleur arrière gauche.

NIVEAU 2

Ricardo Pereira (Leicester City)

Ricardo Pereira reçoit enfin les applaudissements qu’il mérite.

Vers la fin de la saison dernière, le Portugais montrait qu’il s’était pleinement acclimaté au football de Premier League, renforçant ses responsabilités défensives précédentes tout en maintenant sa féroce attaque.

Et il a pris son jeu global d’un cran en 2019/20, devenant une source cruciale de cohérence pour Brendan Rodgers.

Sa capacité à remporter le ballon en haut du terrain a été essentielle au style de pression étouffant de Rodgers. En effet, aucun joueur de Premier League n’a fait plus de plaqués que Pereira (119) et il est le seul à trois chiffres cette saison.

Il est à une distance touchante du top 10 pour les interceptions (49) et se classe premier parmi les défenseurs pour le nombre total de passes bloquées (31).

Une faiblesse antérieure est devenue une force et le joueur de 26 ans est toujours aussi élégant.

Aucun défenseur n’a plus dribblé (97) ou n’a frôlé son succès (58) et sa menace a même conduit à des doublons d’opposition sur lui, libérant de l’espace pour les attaquants plus avant ou à l’intérieur pour infiltrer les défenses.

Il s’avère également être une menace pour les buts, marquant quatre fois cette saison. Le seul point négatif est la grave blessure au genou survenue lors du match du mois dernier contre Aston Villa.

Andy Robertson (Liverpool)

Il y a peu de joueurs avec des bobines de surbrillance caractérisées par le type de descentes à poumons dont un cycliste du Tour de France serait fier.

C’est le type de joueur que Robertson est, cependant, une machine de 90 minutes à action élevée et à haute énergie.

Il représente la moitié du couple d’arrière complet le plus productif au monde aux côtés de Trent Alexander-Arnold et sa capacité de traversée diabolique n’a d’égal que son coéquipier.

Certes, Robertson n’a pas la même variété qu’Alexander-Arnold, mais il est précis et peut générer une énorme quantité de fouet dangereux sur le ballon.

Et bien qu’il y ait de meilleurs arrières latéraux offensifs et de meilleurs arrières latéraux défensifs, aucun n’équilibre mieux les deux devoirs que l’Ecossais.

Il se rapproche d’une deuxième saison consécutive avec des passes décisives et seul Jordan Henderson a abordé plus pour Liverpool ce trimestre – preuve de qualités binaires.

NIVEAU 1

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Il semble que Hakimi reviendra au Real Madrid pour la saison prochaine, mais Los Blancos doit une dette de gratitude à Dortmund pour son développement au cours des deux dernières années.

Hakimi était clairement talentueux mais tellement évidemment brut avant de rejoindre le Black and Yellow pour un prêt de deux saisons. Il reviendra beaucoup plus raffiné.

Hakimi était un faible pour les erreurs lorsqu’il a fait son entrée dans l’équipe de Madrid, ce qui était naturellement attendu compte tenu de son âge.

Mais l’international marocain a maintenant 21 ans et vole.

Seul Trent Alexander-Arnold a récolté plus de passes décisives de la part des arrières latéraux cette saison, Hakimi atteignant deux chiffres en Bundesliga. Il a également enregistré ses statistiques avec sept buts toutes compétitions confondues.

Il est confortablement le joueur le plus rapide de l’élite allemande et utilise cette accélération pour repousser et détruire régulièrement les défenses.

Maintenant, il est l’un des meilleurs arrières latéraux offensifs, mais il y a toujours des problèmes avec ses qualités défensives.

Il a besoin de l’aide au milieu de terrain qu’Henderson fournit à Alexander-Arnold et sans cela, il peut paraître vulnérable.

Mais c’est un prix à payer avec ce qu’il donne à Dortmund à la fois dans la presse et en attaque.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Par à peu près toutes les mesures, le meilleur arrière complet au monde.

Alexander-Arnold a rendu le rôle à la mode alors qu’il défile le côté soyeux d’un meneur de jeu du milieu de terrain de l’arrière droit.

Neutralisez Alexander-Arnold et les équipes parviennent à arrêter Liverpool. Le seul problème est qu’il est pratiquement impossible de s’arrêter.

Sa gamme de faire passer l’un ou l’autre pied est majestueuse. Il peut fouetter des balles dans la boîte depuis les profondeurs, les croix et les coupes avec précision à partir de la signature, briser les lignes avec des passes dans les goûts de Roberto Firmino ou changer de jeu avec son fondu diagonal caractéristique.

La seule façon d’empêcher le joueur de 21 ans de créer un jeu est de le pousser le plus loin possible de la boîte et ce n’est pas une mince affaire.

Ses longues jambes lui permettent de manger rapidement pour qu’il puisse revenir en arrière et se défendre, et dans ces phases défensives, il continue d’améliorer son positionnement et son timing de défi.

Il est difficile de trouver une faiblesse avec l’Angleterre ces jours-ci et étant donné que seulement quatre joueurs ont plus de ses 12 passes décisives en ligue des cinq meilleures ligues européennes cette saison (Angel Di Maria, Jadon Sancho, Thomas Muller et Kevin De Bruyne), il prouve être la plus grande force de Liverpool.

