Les meilleurs batteurs de niveau moyen ODI: Virat Kohli et Babar Azam s’affrontent au niveau 1

Le format ODI dans son ensemble est celui qui a subi une transformation considérable depuis son introduction en 1971.

L’avènement du cricket T20, des terrains plus plats et de nouvelles restrictions de jeu de puissance au fil des ans a eu un impact considérable sur la façon dont le jeu ODI est abordé. Les totaux supérieurs à 350 sont devenus trop courants à l’ère moderne, sans aucun risque total d’être poursuivi.

Les batteurs dominent principalement le perchoir dans le format, et il n’y a pas de pénurie de talent exceptionnel au bâton parmi les différentes équipes. Les ouvreurs ont eu leur mot à dire dans les grands totaux, devenant la norme, mais les batteurs de niveau moyen à suivre sont tout aussi critiques, sinon plus.

Alors que certains de ces batteurs d’ordre moyen aiment ancrer les manches pour une grande partie des 50 overs, d’autres sont capables de prouver l’élan final.

Ici, nous classons les huit meilleurs batteurs ODI dans le monde, qui bat dans des positions allant de No3 à 7. Nous l’avons fait en les séparant en quatre niveaux différents.

NIVEAU 4

Kane Williamson – Nouvelle-Zélande

Le skipper des Blackcaps fait partie du club «Fab Four» de l’époque, et à juste titre. Avec 13 tonnes d’ODI et une moyenne au bâton de près de 48, Williamson a été le rocher sur lequel la fondation du cricket de Nouvelle-Zélande s’est appuyée.

Le droitier n’est peut-être pas le batteur le plus flashy, mais il est sans aucun doute l’un des batteurs les plus fiables du secteur. Batteur qui aime jouer l’ancre pour son côté, Williamson est excellent pour stabiliser le navire lorsque les jetons sont en panne.

Il était dans une forme phénoménale lors de la course sensationnelle de la Nouvelle-Zélande à la finale de la Coupe du monde 2019 et a remporté le prix du joueur du tournoi pour ses efforts. Dans l’ensemble, en 2019, Williamson a marqué près de 1000 pistes avec une superbe moyenne de 59,25.

A l’aise contre les effets et le rythme, le joueur de 29 ans aime prospérer sous sa pression. Son coup invaincu de 106 lors de la Coupe du monde de l’an dernier pour remporter une victoire improbable témoigne de son génie au bâton.

Mushfiqur Rahim – Bangladesh

En tant qu’un des principaux architectes de l’amélioration des fortunes de l’ODI au Bangladesh au cours des dernières années, Mushfiqur Rahim progresse lentement vers la grandeur.

Depuis 2014, le batteur du gardien de guichet du Bangladesh a en moyenne plus de 44 ans chaque année (2016). Six de ses sept tonnes d’ODI sont arrivées au cours de cette période, le droitier ayant rejoint Shakib Al Hasan en tant que seul batteur du Bangladesh à avoir franchi la barrière des 6000 points.

Battant à la position importante de No4, Rahim a tous les attributs dans son casier pour imposer son autorité au format ODI. Son taux de grève au cours des trois dernières années, en particulier pour le rôle qu’il exécute, a également été impressionnant avec 85,52.

Avec lui, Tamim Iqbal et Shakib Al Hasan sur le côté, le Bangladesh a un noyau de frappeur vraiment fort à sa disposition.

NIVEAU 3

Eoin Morgan – Angleterre

Le capitaine anglais vainqueur de la Coupe du monde mérite beaucoup de crédit pour avoir formé l’équipe à son image. Batteur agressif et entreprenant par nature, Morgan a déclenché la révolution qui a culminé en Angleterre en remportant un premier titre de Coupe du monde sur son sol l’an dernier.

Alors que le meilleur ordre de l’Angleterre est l’un des plus prolifiques du secteur, Morgan parvient toujours à marquer son autorité de ses courses rapides et précieuses dans ces derniers overs. Lors de ses 60 dernières manches ODI, l’Irlandais a amassé 2 348 points avec une moyenne de 45,15 et un taux de grève de plus de 100.

Au cours de ce tronçon fructueux, il a également réussi à enregistrer cinq siècles tout en battant un total de 88 sixes.

Un homme qui aime faire face aux limites, la constance de Morgan malgré son fait la plupart de ses frappes au cours de la mort est vraiment louable.

Faf du Plessis – Afrique du Sud

Alors qu’il approche de la fin de sa carrière internationale, Faf du Plessis reste une force avec laquelle il faut compter au format ODI. L’homme de 35 ans a fait preuve d’une constance remarquable en moyenne de plus de 60 ans avec une chauve-souris depuis maintenant trois ans.

Six de ses 12 tonnes ODI sont venues depuis le début de 2017, le fidèle sud-africain se classant régulièrement parmi les meilleurs batteurs du format. Il aurait peut-être supervisé une campagne lamentable pour la Coupe du monde 2019, mais il s’est retiré du tournoi en enregistrant une tonne gagnante contre l’Australie.

L’homme de Pretoria a été étonnamment omis de l’équipe sud-africaine pour la récente série ODI contre l’Angleterre, mais il reste disponible pour des devoirs limités après avoir raccroché ses bottes de test. Compte tenu du manque de qualité de l’équipe sud-africaine en ce moment, du Plessis a encore un énorme rôle à jouer au format ODI.

NIVEAU 2

Ross Taylor – Nouvelle-Zélande

Ross Taylor a toujours été un grand joueur depuis qu’il a fait ses débuts en 2006, bien que les hauteurs qu’il a atteintes au cours des trois dernières années soient ridicules.

En 2017, 2018 et 2019, le batteur d’ordre moyen a atteint en moyenne 60,50, 91,29 et 55,47 respectivement. Cette année, il affiche une moyenne stupéfiante de 99 après quatre manches. Avec 21 tonnes ODI à son actif, Taylor est le batteur le plus titré à enfiler le maillot des Blackcaps.

Ayant eu 36 ans récemment, le vétéran de Kiwi bat mieux qu’il ne l’a jamais fait à aucun moment de sa carrière. Seul Virat Kohli a en moyenne plus avec la batte que Taylor depuis le tournant de 2017 chez le batteur pour avoir marqué un minimum de 1000 runs.

Avec lui et Williamson sur le côté, les Kiwis ont à leur disposition une très puissante unité de frappeurs.

Joe Root – Angleterre

Le fidèle anglais continue de maintenir la constance dont il fait preuve depuis 2013. Seuls Kohli, Rohit Sharma et Shai Hope ont marqué plus de points que Root depuis le début de 2017.

Au cours de cette période, le droitier a amassé près de 3 000 pistes à une moyenne de plus de 58. Il pourrait avoir un problème pour convertir ses années 50 en siècles au format Test, mais les tonnes continuent de couler pour lui dans les ODI.

Huit tonnes au cours de ses 64 dernières manches, ainsi que 17 demi-siècles montrent pourquoi Root reste l’un des meilleurs batteurs du format. Avec la panoplie de grands frappeurs de l’Angleterre du côté ODI, Root joue l’un des rôles les plus importants d’ancrage des manches.

Un maître de la rotation des grèves, le droitier parvient toujours à marquer des points à un taux de frappe rapide de près de 88 malgré qu’il ne prenne pas trop de risques indus.

NIVEAU 1

Babar Azam – Pakistan

Jusqu’à présent, il n’y a que cinq ans dans le cricket international pour Babar Azam, et l’homme pakistanais s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs batteurs tous formats de ce sport.

Onze tonnes d’ODI en seulement 72 manches est un retour incroyable pour le droitier qui est en passe de devenir le meilleur batteur de l’histoire du cricket au Pakistan. Alors que sa forme ODI a légèrement baissé en 2018, Babar a rebondi en 2019.

Avec près de 1100 courses dans l’année civile (2019) à plus de 60 en moyenne, il est désormais juste derrière Kohli et Rohit dans le classement ICC ODI.

Batteur débordant de talent, Babar est la colle qui maintient ensemble une unité de frappeur pakistanaise autrement ordinaire. Il a une technique esthétiquement agréable et sa moyenne de carrière de 54,18 suggère qu’il finira par battre de nombreux records au moment de sa retraite.

Virat Kohli – Inde

Ne laissez pas une visite inoubliable en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année vous faire croire que Virat Kohli est sur le déclin. Entre 2016 et 2019, la superstar indienne a claqué une stupéfiante 20 tonnes d’ODI tout en maintenant une moyenne de près de 81 avec la batte.

Maintenant à seulement sept siècles de la révision du record du monde de Sachin Tendulkar de 49 tonnes, Kohli est en bonne voie de confirmer ses références en tant que grand de tous les temps du format 50 ans.

Le skipper indien a perfectionné l’art de marquer des siècles sans retirer son pied de la deuxième vitesse. Avec sa course éclair rapide entre les guichets et sa capacité à percer les lacunes à volonté, Kohli a un style sur mesure pour le succès. Il n’est pas étonnant que 101 de ses 239 manches ODI aient abouti à des scores de 50 ou plus.

Approchant maintenant les 12 000 runs dans le format, le batteur classé n ° 1 reste la crème de la crème. Malgré tous les bons bruits que Babar a émis ces dernières années, il a encore un long chemin à parcourir pour émuler l’éclat sublime de Kohli.

