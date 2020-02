Les meilleurs buteurs argentins de l’histoire de la Ligue des champions

Les footballeurs argentins ont apporté beaucoup de football et beaucoup de buts au continent européen. Une histoire pleine de crevettes et de buts, qui continue encore aujourd’hui. Beaucoup ont été les idoles albicelestes des clubs en Europe qui se sont démarqués dans leur facette de la notation.

Voici les meilleurs buteurs de la compétition:

5. Gonzalo Higuaín – 25 buts

Higuain pourrait porter beaucoup plus d’objectifs, mais nous savons tous de quoi sont faites les pâtes Pipita. Bien qu’il soit connu pour avoir échoué plus de chances que prévu, il a également beaucoup de qualité et d’objectif. Il est le cinquième Argentin avec plus de buts en Champions, 25 en 81 matchs.

4. Hernán Crespo – 25 buts

Hernán Crespo a été l’un des grands attaquants de la scène internationale. L’attaquant était un tueur dans la zone, s’il obtenait un ballon, cela se terminait au but. L’astuce a marqué des buts en Champions pour 5 équipes différentes. 25 buts en 65 matchs.

3. Sergio Agüero – 39 buts

Sergio Agüero est un classique des buts ces derniers temps. L’attaquant argentin a laissé son sceau en Ligue des champions avec l’Atlético de Madrid et Manchester City. Les citoyens continuent de jouir de leur succès de face à porte. 39 buts en 71 matchs.

2. Alfredo Di Stefano – 49 buts

Don Alfredo Di Stefano, la blonde Saeta. Pendant de nombreuses années, il a été le meilleur buteur de l’histoire de la compétition … et c’est l’ancien format. L’Argentin a marqué 49 buts en 58 matchs, tous avec le Real Madrid. Histoire du football

1. Lionel Messi – 114 buts

Personne comme Lionel Messi. Le joueur de football de Barcelone est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, seulement derrière Cristiano Ronaldo. Le 10 a joué 140 matches et a marqué 114 buts. Il promet de continuer à augmenter le compte. Avant le Naples aura une nouvelle opportunité.