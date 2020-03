Les meilleurs candidats pour Who’s in Charlotte Hale’s Body dans ‘Westworld’

“La patience est la vertu la plus surestimée”, a déclaré Serac à Charlotte à la fin de l’épisode de Westworld de dimanche. Cela pourrait servir de devise à la base de fans de Westworld. Quel plaisir est-ce d’attendre la fin de la saison quand on peut juste deviner comment elle va se terminer maintenant? Trois épisodes de cette saison de huit épisodes, Westworld nous a finalement donné suffisamment d’indices pour reconstituer ce que (et qui) nous regardons. Westworld est notre soleil au milieu de ces cieux gris, et cette semaine les rayons de lumière sont particulièrement éclairants. C’est une façon élégante de dire que nous pensons que nous avons raison sur ces théories, alors sachez que vous êtes sur le point de regarder le soleil.

Qui est Charlotte?

Trois épisodes de la troisième saison, nous ne savons toujours pas quel hôte est dans la copie du corps de Charlotte Hale. Cet épisode, cependant, nous a donné de loin le plus de preuves à trier pour déterminer qui il est, alors passons et utilisons le processus d’élimination. Pour cet exercice, nous pouvons faire trois hypothèses:

C’est un personnage que nous avons déjà vu dans la série.

Ce n’est pas un être humain.

Dolores connaît assez bien cette personne pour lui faire confiance (d’après ses paroles au début de l’épisode).

Dolores ne fait pas confiance à beaucoup de gens, ce qui rend difficile la recherche d’un personnage répondant à tous les critères. Mais éliminons d’abord certaines options.

Des gens qu’on peut éliminer car ils sont déjà apparus cette saison:

Les gens en qui Dolores peut faire confiance mais ne peuvent pas ressusciter:

Teddy: Le Roméo à la Juliette de Dolorès. Nous l’avons vu pour la dernière fois dans la vallée au-delà, une utopie numérique rayonnée vers le nuage. Son retour serait difficile à expliquer.

Angela: Membre droit du gang de Dolores. Elle a le plus de sens pour Dolores à ramener, mais Angela s’est fait exploser dans une mort apparente permanente dans la saison 2. Même si elle pouvait revenir, elle n’était pas assez développée pour que le personnage le justifie.

Les gens qui pourraient revenir mais Dolores ne feraient pas confiance:

Armistice: La fille au tatouage de serpent. Les deux ont à peine interagi.

Hector: Le petit ami voleur de Maeve, Hector a également à peine échangé des mots avec Dolores, peu importe sa confiance.

Akecheta: Chef de la nation fantôme de la saison 2. Vu pour la dernière fois dans la vallée au-delà et peu susceptible de se ranger du côté de Dolores en ce moment.

Cela ne laisse que quatre personnages notables qui pourraient faire l’affaire. Passons en revue chacun d’eux.

Peter Abernathy

Le père de Dolores est la personne la plus importante pour elle et donc un candidat logique. Son unité de contrôle a été endommagée depuis la fin de la saison 1, mais la série pourrait facilement expliquer que Dolores l’a réparé (ou espère simplement que personne ne se souvient qu’il a été foiré). Cependant, il y a une chance égale – sinon une chance plus élevée – que Peter soit l’hôte qui habite l’homme de main écossais avec la barbiche, car nous avons vu ce clone se soucier du bien-être de Dolores.

Clémentine

Clementine faisait partie de l’équipage de Dolores au milieu de la saison 2, et le fait qu’ils aient interagi fait d’elle une possibilité. Mais à la fin de la saison 2, Clémentine était une sorcière zombie de la mort. Clem n’a pas eu de personnalité depuis la saison 1. À moins d’une narration miraculeuse, une grande révélation impliquant Clémentine serait creuse.

Lawrence

Lawrence est le cheval noir ici. En dehors de Peter, Teddy, Bernard et Maeve, Lawrence a la relation la plus proche avec Dolores après leur escapade en train avec le jeune William dans la saison 1 (il a même dit qu’elle pouvait l’appeler Lawrence au lieu d’El Lazo). Dolores mène une révolution, et Lawrence était le chef d’un groupe de révolutionnaires. Vous n’avez pas besoin de ZipRecruiter pour que son CV sorte de ce groupe. Mis à part ses antécédents extrêmement applicables, il y a aussi une symétrie thématique pour Lawrence, passant de la maltraitance de William pendant une grande partie de la saison 1 et de la saison 2 à la maltraitance de Dolores dans la saison 3.

William

William obtient un astérisque car il est toujours ambigu qu’il soit un humain ou un hôte. Il n’est pas encore apparu dans la saison 3, ce qui laisse supposer que son esprit est dans le corps de Charlotte, mais cela n’aurait aucun sens pour deux raisons principales. William était sur la plage à la fin de la saison 2, il faudrait donc une explication réelle pour savoir comment Dolores s’est emparé de son esprit si rapidement après avoir quitté le parc. Et il serait encore plus difficile d’expliquer pourquoi Dolores lui faisait confiance.

Quelqu’un d’autre?

C’est essentiellement tous les personnages de Westworld, mais aucun d’eux ne sonne bien. Même si certains des éléments ci-dessus sont corrects, seraient-ils assez hallucinants pour justifier le temps d’écran que ce mystère a été donné? Il n’y a qu’une seule réponse qui a vraiment du sens: Dolores est à l’intérieur de Charlotte.

Toutes les captures d’écran via HBO

Comme David Shoemaker de The Ringer a théorisé sur The Recappables: Westworld cette semaine, Dolores est le personnage le plus susceptible d’être dans le corps de Charlotte. Dans la saison 1, nous avons vu que Robert Ford a pris la version douce et naïve de Dolores et l’a fusionnée avec un personnage nommé Wyatt, le chef d’un culte sombre. Le résultat a été Dolores ayant deux personnalités qui ont façonné qui elle était.

Si ces personnalités peuvent être fusionnées, il est logique qu’elles puissent être séparées. Lorsque Dolores a quitté le parc Westworld dans le corps de Charlotte Hale, elle a probablement pris Wyatt de sa tête et a mis sa conscience dans le corps de Dolores tout en laissant la version fille douce et éleveuse de Dolores dans le corps de Charlotte.

Avec cette possibilité à l’esprit, tout ce que Dolores et Charlotte se disent a plus de sens. Dans leur première scène ensemble dans l’épisode de dimanche, Dolores regarde Charlotte et lui dit de “se remettre en ligne”. Charlotte commence à paniquer et Dolores lui attrape la main et lui dit de “se rappeler qui tu es”. Elle se souviens. Quel personnage se souviendrait de qui ils sont en regardant Dolores autre que… Dolores? Nous avons déjà vu Dolores se réveiller avec ce scénario exact à la fin de la saison 1, quand Dolores était assise sur une chaise en face d’elle.

Nous avons également vu Dolores se regarder dans l’épisode 5 de la saison 1, “Contrapasso”.

Dans cet épisode, Dolores commence à tirer un fil de son bras et lui déchire la peau, tout comme Charlotte le fait dans le hall de l’hôtel lors de l’épisode de dimanche. Voici Dolores dans la saison 1:

Et voici Charlotte dans le dernier épisode:

Dans la première scène de l’épisode de dimanche, Dolores dit que Charlotte est une créature de beauté et de pouvoir et qu’elle lui fait confiance, des mots qui auraient beaucoup plus de sens par rapport à elle-même qu’à toute autre personne. Et plus tard dans l’épisode, Dolores apaise Charlotte en disant: “Tu n’es pas seule. Tu m’as. Personne ne te connaît comme moi. Personne ne me connaît comme toi. ” Comme le dit Dolores, la directrice de la photographie Zoe White utilise un effet miroir pour multiplier les personnalités dans la pièce.

Le symbolisme continue. “Si jamais je te perdais, je ne sais pas ce que je ferais”, répond Charlotte. Les deux se couchent ensuite et se cuillère ensemble, une sorte d’intimité que Dolores n’a jamais montrée à personne d’autre. Deux parties du même esprit se rejoignent.

Cette théorie n’est pas aussi répandue qu’il y paraît. Le co-showrunner de Westworld, Jonathan Nolan, a déjà fait ce genre de choses. [Spoiler alert for a movie that came out in 2006.] Dans The Prestige, écrit par Jonathan et réalisé par son frère Christopher, Christian Bale incarne un magicien qui réussit un tour élaboré dans lequel il se téléporte d’un côté de la scène à l’autre. Mais à la fin du film, nous apprenons que le machiniste de Bale avait en fait été son frère jumeau déguisé tout le temps. Les deux frères étaient tellement attachés à l’acte qu’ils ont pris des quarts de vie. Maintenant, je ne dis pas David Bowie comme Nikola Tesla va apparaître dans la saison 3 de Westworld, mais l’histoire pourrait se répéter un peu.

Où cela nous laisse-t-il pour le reste de cette saison? Les grandes lignes semblent avoir été tracées par Dolores dans la première scène de cet épisode. Dolores, comme Wyatt, est le pouvoir. Elle est la brute au pistolet, au volant de motos et aux coups de cou qui voit la laideur du monde. Charlotte est la douce Dolores qui voit la beauté de ce monde. Mais son toucher plus doux se durcit, comme illustré lorsque Charlotte étouffe ce pédophile sur le banc. «Plus je serre fort, plus je me souviens», dit Charlotte. “Je me souviens de ce que c’est que d’être moi.” Si la douce Dolores aspire à être à nouveau entière, nous pourrions obtenir un renversement de rôle où Charlotte devient plus violente et Dolores devient moins violente.

Quel est le problème avec Caleb?

Vers la fin de «L’absence de champ», Dolores et Caleb sortent sur une jetée surplombant l’océan. Dolores dit à Caleb que, basé sur des simulations d’IA, c’est l’endroit où il devrait se tuer dans environ une décennie. Mais que se passe-t-il si Caleb est déjà mort? Caleb nous a déjà dit qu’il avait reçu une balle dans la tête, donc c’est à peine un étirement pour se demander s’il est mort. Et l’intrigue entière de la saison 2 tournait autour de l’humanité essayant de vivre éternellement en mettant leur esprit dans les corps hôtes, donc le concept est en jeu. Nous avons déjà vu des parties de ce genre de choses dans la pratique: l’ami de Caleb a été tué, mais sa conscience a été suffisamment recréée et transformée en robot-appeleur thérapeute du service client. Et si Caleb mourait également dans cette rencontre et que sa conscience était recréée et mise à l’intérieur d’un hôte?

Dans cet esprit, les scènes de Caleb prennent une lumière différente. La boucle dans laquelle il se trouve pendant le premier épisode est comme la boucle de Dolores dans la saison 1, jusqu’à l’angle de la caméra quand il se réveille. La séance de thérapie qu’il a au VA est un échange étrangement laconique – rappelant les interviews d’ingénieur-hôte que nous avons vues tout au long de la saison 1. Caleb rend visite à sa mère à l’hôpital deux fois, et dans les deux scènes, elle dit qu’il n’est pas son fils. Le deuxième de ces cas reflète la scène lorsque le fils de Charlotte reconnaît que Charlotte est un imposteur. Peut-être que les robots peuvent imiter tout sauf le lien entre la mère et l’enfant.

Pour ajouter à l’intrigue, Dolores est impressionnée par la décision de Caleb de l’aider dans l’ambulance. “La plupart des gens ne sont pas difficiles à prévoir”, a déclaré Dolores à Caleb. «Mais toi, tu m’as surpris. Tu as fait un choix. Un choix que personne d’autre à votre place ne ferait. » Considérant que l’un des prémisses fondamentales de Westworld est que les humains n’ont pas le libre arbitre, Dolores l’identifiant dans Caleb est un indice qu’il est vraiment différent du reste de l’humanité.

Lorsque Caleb a une crise cardiaque simulée alors qu’il est tenu à l’écart d’une corniche sous la menace d’une arme à feu (ces menaces sont redondantes, les méchants), il a un flash-back sur sa mémoire d’avoir été abandonné par sa mère au restaurant et un autre de la mort de son ami . Ces souvenirs proches de la mort et épissés sont tout à fait similaires à ceux vécus par Maeve, Bernard et William. Le plus vif de ces souvenirs est que Caleb laisse tomber un milk-shake aux fraises – et oui, le milk-shake est la clé de cette théorie.

Dans tout Westworld, le mélange du rouge et du blanc représente le mélange des humains et des hôtes. Le rouge est le sang et le blanc représente les cuves de lait d’avoine dans lesquelles nous voyons des hôtes trempés comme des Oreos. Dans le pilote, il y a une séquence persistante de mélange de sang et de lait lors de la première rencontre avec l’hôte qui tourne mal. Dans la séquence de titres de la saison 3, nous voyons un hôte plongé dans une cuve de liquide rouge. Mais ce que nous n’avons pas vu beaucoup, c’est le mélange du rouge et du blanc pour produire du rose. Cela change dans cet épisode lorsque l’histoire s’intéresse étrangement au milk-shake aux fraises de Caleb. La caméra s’y attarde pendant une durée inhabituellement longue:

Le jour où la mère de Caleb l’a abandonné (alors qu’il était assis sur un stand rouge et blanc), nous entendons presque autant parler du lait frappé qu’il a renversé que de sa mère. Peut-être qu’un membre du personnel de Westworld aime vraiment les laits frappés aux fraises. Ou peut-être que le milk-shake est une excuse pour introduire un liquide rose qui préfigure comment Caleb est un hybride hôte-humain, le mélange de rouge et de blanc.

Lorsque Dolores demande à Caleb s’il veut se joindre à sa révolution, il répond: «Je suis un homme mort de toute façon.» Nous pouvons le croire sur parole.

Serac est-il une vraie personne?

Nous avons appris dans cet épisode que Serac est un milliardaire qui a effacé tous les records de lui-même et est donc presque complètement anonyme malgré le fait qu’il est la personne la plus riche du monde. À la fin de l’épisode, nous l’avons vu disparaître sous forme d’hologramme. Serac a-t-il déjà existé? Si oui, est-il toujours en vie? Sinon, est-il la manifestation physique de l’IA connue sous le nom de Roboam? Roboam est-il réellement l’entité la plus riche et la plus puissante du monde? Combien de paires de ces lunettes fantaisie possède Serac? Est-ce que tout le monde doit les retourner à la fin comme quand vous voyez un film en 3D?

Nous n’avons pas encore ces réponses, mais l’explication la plus utile est venue de Dolores racontant à Caleb dans cette conversation de dîner comment Rehoboam fonctionne. «Les fondateurs de cette machine ont alimenté les données brutes de tout le monde bien avant qu’il y ait des lois sur la confidentialité», explique Dolores. “Chaque achat, recherche d’emploi, visite chez le médecin, choix romantique, appel, SMS, chaque aspect de votre vie enregistré, enregistré afin de créer un monde miroir de ce monde.”

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Les «fondateurs» de Roboam sont probablement Serac, que nous avons vu dans cet épisode, et Liam Dempsey Sr., le père du dweeb Dolores, sortait ensemble lors de la première de la saison 3. Serac et Dempsey ont créé Rehoboam, qui a construit un monde miroir. Nous avons appris lors de la première de cette saison que Serac avait probablement assassiné le père de Liam, et nous avons appris de Maeve dans “The Winter Line” que les simulations se déplacent plus rapidement que le monde réel, ce qui suggère que le monde miroir est plus avancé dans le temps que le monde réel. Cela permettrait aux observateurs de voir l’avenir, ce qui pourrait expliquer comment Serac est devenu si riche. Il a dit à Maeve dans l’épisode 2 que son entreprise était l’avenir. Cela semble vague, mais il aurait pu le dire littéralement (prendre des citations vagues littéralement pourrait être la clé pour comprendre ce spectacle). Si Serac a décidé de vivre à plein temps dans un monde où le temps passe plus vite, cela expliquerait pourquoi il hologramme autour. Et s’il vit littéralement dans une version simulée de l’avenir, il n’est pas étonnant qu’il ne pense pas que la patience soit une vertu valable.

Il est facile de se perdre dans ces trucs de simulation. La semaine dernière, nous avons exploré si Westworld était une simulation à l’intérieur d’une simulation, où chaque monde est une poupée gigogne dans une série qui pourrait durer éternellement. Maintenant, Dolores confirme qu’il existe une simulation, mais son libellé suggère qu’il s’agit davantage d’un reflet, comme des maisons alignées dans une rue. La question importante pour l’émission au cours des prochains épisodes n’est pas le nombre de mondes, mais si les personnages que nous regardons sont tous dans le même. Maeve n’avait pas besoin de lunettes de fantaisie pour voir Serac. Est-ce parce que les hôtes peuvent le voir? Ou est-ce parce que Maeve et Serac sont dans un monde différent de Dolores et Charlotte?

Que va-t-il arriver au nouveau chien de Charlotte?

Charlotte a eu quelques problèmes. Nous avons surtout vu Host Charlotte dans cet épisode, mais chaque fois qu’elle a foiré, cela faisait clairement partie d’un schéma plus large que la vraie Charlotte avait laissé. Après avoir oublié que son fils existe, son ex-mari lui a dit: «Tu as toujours été comme ça.» La planification n’est clairement pas le point fort de Charlotte, mais cela révèle un problème plus étrange: Charlotte, PDG d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars, n’a pas d’assistant. Comment est-ce possible? Charlotte ne pourrait-elle pas avoir un hôte comme assistant qui n’oublierait jamais rien? Ne pourrait-elle pas se tourner vers la version PG de RICO pour obtenir de l’aide? Il est étonnant qu’elle n’ait pas d’armée d’hôtes qui s’occupe de sa vie personnelle, mais il est impensable qu’aucune personne n’organise sa vie professionnelle. Pas étonnant que Serac ait pu secrètement reprendre la société alors que personne n’était même en charge de se procurer du café Charlotte (ou des comprimés d’ecstasy aromatisés au café, ou quelque drogue qu’ils fassent dans ce spectacle).

Jusqu’à ce que l’hôte Charlotte obtienne un assistant, il est peu probable qu’elle apprenne à ramasser son enfant à l’école à l’heure. Et si elle ne peut pas ramasser son enfant à l’école à temps, ce chien qu’elle vient de détourner est condamné. Dans le meilleur des cas, ça chie partout dans son appartement et elle le donne à son ex-mari, Jake, qui avait une forte énergie de «bon propriétaire de chien». Le pire des cas, elle l’oublie complètement, son fils Nathan ne peut pas comprendre comment acheter de la nourriture pour chiens sur Amazon, et il meurt dans leur immeuble de grande hauteur. Espérons que cela n’arrive pas à mon soleil, mon seul soleil.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.