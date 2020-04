Les meilleurs choix de repêchage de la NFL de la dernière décennie, par tour

Lorsque le repêchage de la NFL 2020 commencera, les équipes de la ligue prendront des décisions qui pourraient affecter considérablement leur avenir. Les projets de sélections effectués par les équipes au fil des ans ont aidé les franchises à remporter des titres de division, des matchs éliminatoires et des Super Bowls.

Le repêchage de cette année ne sera pas différent – les joueurs qui deviendront un jour des stars de la NFL se retrouveront du tour 1 jusqu’au tour 7. Mais cela marque le premier projet d’une nouvelle décennie. Donc, avant de commencer les 10 prochaines années de l’histoire du repêchage, jetons un coup d’œil à certains des meilleurs choix que les équipes ont faits à chaque tour de la dernière décennie.

Les Chiefs de Kansas City ont vu leur quart-arrière de l’avenir et ont échangé jusqu’au n ° 10 pour l’attraper. Le reste, comme on dit, c’est l’histoire. Lors de sa première saison en tant que partant en 2018, Mahomes a remporté le NFL MVP Award et a mené les Chiefs à un dossier de 12-4, avant de perdre lors du match de championnat de l’AFC. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de reproduire sa saison de 5 097 verges et 50 touchés l’année prochaine, il a quand même réussi à se surpasser avec une victoire du Super Bowl contre les 49ers.

À seulement 24 ans, Mahomes est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NFL à remporter à la fois la ligue et le Super Bowl MVP. Mahomes étant si bon quand il est encore si jeune, c’est ce qui le rend digne d’obtenir la première place.

D’autres ont examiné (par ordre de date de rédaction)

Von Miller, OLB, 2011: MVP du Super Bowl 50, a 106 sacs dans sa carrière

Julio Jones, WR, 2011: le joueur le plus rapide à avoir atteint 12 000 yards de réception dans l’histoire de la NFL, a actuellement la moyenne la plus élevée de yards de réception par match (96,2)

J.J. Watt, DE, 2011: deuxième joueur de l’histoire de la NFL à être trois fois joueur défensif de l’année de la NFL, rejoignant Lawrence Taylor

Aaron Donald, DT, 2014: POTY défensif consécutif, détient le record de sacs d’une saison pour un joueur de ligne défensive intérieure (20,5 en 2018)

Garder un œil sur: Lamar Jackson, QB, 2018

Jackson vient de vivre une incroyable saison 2019 au cours de laquelle il a remporté le NFL MVP Award. S’il continue à jouer comme il l’a fait lors de sa première année complète en tant que partant des Ravens, il pourrait défier Mahomes pour la couronne.

Les Patriots ont emmené Gronkowski avec le choix global n ° 42, et le virage serré est rapidement devenu la meilleure arme de Tom Brady. Au cours de sa carrière de neuf ans avec les Patriots, Gronkowski a été quintuple Pro Bowler, quatre fois All-Pro et triple champion du Super Bowl. Il a compté 7 861 verges et 79 touchés, et détient le record d’une seule saison pour la plupart des prises de touché par une fin serrée (17 en 2011).

Des blessures ont conduit Gronk à prendre sa retraite après la saison 2018, mais il sera bientôt membre du Temple de la renommée. En attendant, il reste occupé en faisant des choses comme gagner des championnats de la WWE.

D’autres ont considéré:

Mitchell Schwartz, OT, 2012: le plaqueur droit All-Pro 2018 a commencé chaque match de sa carrière, avec une séquence impressionnante de 7894 snaps consécutifs joués

Bobby Wagner, LB, 2012: a mené la ligue en nombre total de plaqués en 2016 et 2019, a été un Pro Bowler six années consécutives et un All-Pro cinq des six dernières.

Le’Veon Bell, RB, 2013: En moyenne plus de mètres de mêlée au cours de ses quatre premières saisons que quiconque dans l’histoire de la NFL, joueur le plus rapide à atteindre 8 000 mètres de mêlée (63 matchs)

Michael Thomas, WR, 2016: a le plus grand nombre de réceptions et de verges de réception de l’histoire de la NFL au cours de ses quatre premières saisons, a établi le record de réceptions d’une saison de la NFL (149) en 2019

Garder un œil sur: Deebo Samuel, WR, 2019

Avec 57 captures en 2019, Samuel a dominé Jerry Rice pour devenir le leader de tous les temps pour les 49ers. Il a également établi un record de recrues dans le Super Bowl pour ses 53 verges au sol contre Kansas City.

Les Seahawks ont tenté leur chance sur le “plus petit” Wilson, qui est à 5’11, et ce pari a porté ses fruits. Le choix n ° 75 en 2012 a tout de suite obtenu le poste de départ et est devenu une star instantanée. Il n’a jamais connu de saison perdante à Seattle et a mené l’équipe aux éliminatoires chaque année sauf en 2017. Wilson n’a pas raté un seul départ en sept saisons, détenant le record de franchise pour les matchs consécutifs commencés (128).

Il a obtenu son premier anneau du Super Bowl au cours de la saison 2013, et il en aurait probablement eu deux si Pete Carroll avait choisi de diriger le ballon depuis la ligne des 1 yards l’année suivante contre la Nouvelle-Angleterre.

D’autres ont considéré:

NaVorro Bowman, LB, 2010: Était un quadruple All-Pro, a enregistré 798 plaqués et a forcé 14 revirements (9 FF, 5 INT) en huit saisons

Jimmy Graham, TE, 2010: Seule fin serrée dans l’histoire de la NFL avec deux verges de réception de plus de 1200 et 10 saisons de réception de TD (plus de 10) (2011 et 2013)

Travis Kelce, TE, 2013: Ses quatre saisons consécutives de plus de 1000 sont un record de la NFL

Tyrann Mathieu, S, 2013: double All-Pro, deuxième de la catégorie 2013 en interceptions (17) et en plaqués en solo (416)

Garder un œil sur: Austin Hooper, TE, 2016

En quatre ans avec les Falcons, Hooper a réalisé 2 224 verges et 16 touchés. Le double Bowler Pro vient de signer un contrat de 42 millions de dollars sur quatre ans avec les Browns, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de la ligue. Nous devrons voir s’il peut reporter cette production à Cleveland.

Prescott est rapidement passé d’un choix de quatrième ronde au départ de Dallas. Dans sa saison recrue, Prescott a pris la relève pour un Tony Romo blessé en pré-saison et a si bien joué qu’il n’a jamais rendu le travail de départ. Il a remporté le prix de recrue offensive de l’année et a établi un record de recrue dans la NFL avec une note de 104,9 passeurs.

Depuis son entrée dans la ligue, Prescott n’a pas manqué un début pour les Cowboys. Pendant ce temps, il a plus de disques gagnants (14) que tout quart-arrière sauf Drew Brees, et seul Tom Brady a plus de victoires (40). En 2019, Prescott a terminé deuxième de la ligue en verges par la passe (4902) et quatrième en passes de touché (30).

D’autres ont considéré:

Geno Atkins, DT, 2010: le plus de hochements de tête du Pro Bowl de tous les joueurs défensifs de l’histoire de la franchise des Bengals (8), seulement deux fois All-Pro DT cette décennie qui n’était pas un choix de première ronde

Everson Griffen, DE, 2010: Quatrième de l’histoire des Vikings avec 74,5 sacs, quatre hochets de Pro Bowl au cours des six dernières saisons

Kirk Cousins, QB, 2012: Washington et le leader de tous les temps des Vikings en matière de classement des passants se classent au deuxième rang de l’histoire de la NFL en pourcentage d’achèvement (66,9)

David Bakhtiari, OT, 2013: A commencé dans les 106 matchs dans lesquels il est apparu en tant que plaqueur gauche d’Aaron Rodgers, avait le taux de victoires par bloc de passes le plus élevé en 2019

Garder un œil sur: Maxx Crosby, DE, 2019

Crosby s’est cassé une main pendant la pré-saison et n’a commencé que 10 matchs en tant que recrue. Pourtant, il a mené les Raiders avec 10 sacs, 14 coups sûrs et quatre échappés forcés. S’il peut continuer, il pourrait finir par être la star de la passe-passe que les Raiders ont manquée depuis l’échange de Khalil Mack.

Au cours des neuf années écoulées depuis que Sherman a été repêché par les Seahawks, il s’est solidifié comme l’un des coins les plus dominants de la ligue. Au cours de la dernière décennie, aucun joueur n’a eu plus d’interceptions (35) que Sherman, qui a également permis un pourcentage d’achèvement faible de la NFL de 49,6 lorsqu’il a été ciblé.

Le quintuple Pro Bowler et le triple All-Pro corner étaient un membre clé de la défense de la Légion de Boom de Seattle. Il a signé avec les 49ers en 2018 et a négocié son propre contrat avec eux. Il a fait 3 millions de dollars supplémentaires en incitatifs en raison de son niveau de jeu élevé.

D’autres ont considéré:

Kam Chancellor, S, 2010: quatre fois pro Bowler et pilier de la Légion de Boom, forcé 12 interceptions, neuf échappés et quatre revirements supplémentaires en séries éliminatoires

Stefon Diggs, WR, 2015: A dirigé la ligue sur des objectifs profonds en 2019, a terminé dans le top 10 en recevant des TDs dans la ligue

Tyreek Hill, WR, 2016: le quintuple Pro Bowler a le plus de TDs de bottés de dégagement depuis son entrée dans la ligue (4) et le plus de TDs de tous les WRs (41).

George Kittle, TE, 2017: établir un record de la NFL pour le plus grand nombre de verges de réception (1377) par une fin serrée en une seule saison en 2018, les premiers 49ers TE ayant des saisons de réception consécutives de 1000 verges

Garder un œil sur: Michael Dickson, P, 2018

Originaire d’Australie, Dickson n’a pas commencé à se lancer dans le football américain avant d’être recruté par le Texas. Seattle a fait une déclaration en échangeant pour le parieur au cinquième tour, mais la titularisation impressionnante de Dickson avec les Longhorns a justifié le mouvement. Dickson a fait le Pro Bowl pendant sa saison recrue et a ébloui avec des dropkicks. Il a réussi un record d’équipe de 34 bottés de dégagement à l’intérieur de la ligne des 20 mètres en 2019, aidant les Seahawks dans la bataille de position sur le terrain.

Sixième tour: Jason Kelce, C, 2011

Les Eagles ont pris Kelce à 191 au total de Cincinnati, et il est depuis le centre de départ de Philadelphie. Il occupe le premier rang des départs consécutifs (89) parmi les centres actifs de la ligue, n’ayant pas raté de départ depuis 2014. Kelce est un Pro Bowler à trois reprises et un All-Pro à trois reprises.

D’autres ont considéré:

Antonio Brown, WR, 2010: Nommé un All-Pro pour quatre saisons consécutives (2014-17), également leader des verges et réceptions à deux reprises dans la NFL et leader des touchés à la réception en 2018

Tyrod Taylor, QB, 2011: Pro Bowler avec les Bills, rejoint Cam Newton et Russell Wilson en tant que seuls QB avec au moins 8000 verges par la passe et 1500 verges au sol depuis 2015

Danny Trevathan, LB, 2012: huit INT de carrière, six échappés forcés, 609 plaqués en 77 départs (96 matchs au total) avec les Broncos et les Bears

Latavius ​​Murray, RB, 2013: Le Pro Bowler en moyenne 908,8 verges au total par saison, se classe dans le top 10 des TDs pressés depuis son entrée dans la ligue

Garder un œil sur: Gardner Minshew, QB, 2019

Minshew Mania était en pleine force à Jacksonville après que la recrue QB ait quitté le banc pour Nick Foles dans la semaine 1. Malgré des incohérences, Minshew a terminé la saison avec 3271 verges et 21 touchés. Jacksonville semble pleinement attaché à Minshew comme démarreur, en particulier après avoir échangé des Foles avec les Bears. Minshew a juste besoin d’être plus équilibré en 2020 pour améliorer sa saison de recrue.

Septième tour: Trent Brown, OT, 2015

Brown, qui a été sélectionné au 244e au total par les 49ers, s’est plutôt bien débrouillé pour un septième round. Après avoir commencé 28 matchs avec les 49ers au cours de ses trois premières saisons, il a été échangé aux Patriots et a remporté un Super Bowl comme tacle gauche de départ. Il a transformé cette saison en un contrat de quatre ans de 66 millions de dollars avec les Raiders, ce qui en a fait le plaqueur le mieux payé à l’époque. Lors de sa première saison avec les Raiders, il a abandonné un seul sac au tacle droit et a fait son premier Pro Bowl.

D’autres ont considéré:

Kurt Coleman, S, 2010: A joué en 146 matchs, ses 21 interceptions en carrière sont plus que tout autre septième round ce millénaire

Malcolm Smith, LB, 2011: MVP du Super Bowl 48 des Seahawks après avoir compté 10 plaqués, une récupération échappée et une interception de retour pour un touché contre les Broncos

Jalen Mills, DB, 2016: entrée à temps plein pour les Eagles depuis 2017, a réussi 37 passes défendues et quatre INT

Harrison Butker, K, 2017: A dirigé la NFL dans les buts marqués en 2019 (34), a établi un record des Chiefs pour le plus de points marqués par un botteur en une seule saison (143)

Garder un œil sur: Auden Tate, WR, 2018

Tate connaissait une saison d’évasion avant de se blesser en 2019. Pourtant, il a compté 610 verges et un touché en seulement 19 matchs avec les Bengals. Si Tate peut rester en bonne santé pendant toute une saison, il pourrait être une partie importante de l’offensive de Cincinnati.