Les meilleurs clichés de la première de “The Challenge: Total Madness”

Mercredi soir, la 35e saison de MTV’s The Challenge – qu’ils appellent cette saison «Total Madness» – s’est déroulée. Cela a ramené bon nombre de ses traditions bien portées: le corps massif de CT, Johnny Bananas agissant comme le père de tout le monde, Nany se connectant avec quelqu’un et des compétitions étonnamment exigeantes physiquement, au point que vous commencez à vous demander si les gens de The Challenge devraient être légitimement considérés comme des athlètes professionnels. Mais il a également introduit de nouvelles choses: un autre afflux de concurrents d’émissions non-MTV comme Survivor et Big Brother, Wes Bergman arborant une barbe Yukon Cornelius, et surtout, une mise à niveau sauvage de l’esthétique.

Le défi a toujours été une émission fortement éditée – la principale chose qui l’empêche de se sentir comme un sport réel est le fait que chaque défi d’élimination s’accompagne d’environ 600 coupures de caméra. Mais je ne me souviens pas que le défi ait été aussi stimulé en post-production. “Total Madness” vole à travers des filtres de caméra et des graphiques de bas niveau; cela prend d’énormes oscillations de la salle de montage. C’est tout simplement étonnant. Je ne peux pas en avoir assez. Ainsi, chaque semaine, je recueillerai les meilleurs moments de chaque épisode en captures d’écran. Je vais donner un peu de contexte à certaines images, mais de temps en temps je vais juste me dire: “Hé, regardez comment le défi a transformé les gens en bougies de Jésus.”

Captures d’écran via MTV

Voir? Contenu formidable. Passons à la semaine 1.

TJ Lavin, roi dramatique

Il s’agit du premier aperçu de la saison de TJ Lavin. (Dans cette photo, il ouvrait les portes d’un hélicoptère géant qui laisse tomber tous les concurrents au milieu d’un champ aléatoire. Puis, comme tout le monde sortait de l’hélicoptère, il a pris leur présence comme un professeur d’école primaire?)

TJ a toujours été un peu dramatique. Il est comme la version BMX de Chris Harrison – il dit toujours des trucs comme «c’est la chose la plus folle et la plus difficile que j’ai jamais vue», comme Harrison, mais il le fait en portant des Vans. Mais encore une fois, c’est «Total Madness», et même TJ l’a composé. Il semble presque que l’une de ses demandes de retour en tant qu’hôte pour la 25e fois était que MTV lui permette d’être plus impliqué dans les défis. Qu’est-ce que je veux dire, demandez-vous? Bien …

TJ a conduit un char à travers le terrain de jeu. C’était le plus heureux que je l’ai jamais vu. Cependant, criez au gars qui conduit le réservoir:

Bon travail, Kevin. (Son nom n’est probablement pas Kevin.) Et criez-vous sur le meilleur plan de l’épisode de la première – un plan très convaincant et très graphique du POV du tank:

Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait l’intérieur d’un canon de canon de char. Maintenant je sais!

Pirate Jordan

Voici à quoi ressemblait Jordan lorsqu’il traversait ses rivaux la saison dernière:

Voici à quoi ressemble Jordan maintenant:

Monsieur, votre chemise, que s’est-il passé? Où est le col? Quelle… est cette tache?

Le défi ou Tchernobyl?

“Total Madness” ne ressemble pas vraiment à un thème – c’est plus ou moins une description de chaque saison. Mais il se trouve qu’il y a un thème: il est… fortement inspiré par Tchernobyl de HBO, je pense?

Tout d’abord, nous ne savons pas exactement où se déroule cette saison. Habituellement, une saison commencera avec TJ comme, “Bienvenue dans la belle Thaïlande” ou “Bienvenue dans la Turquie” (il y avait tellement de saisons en Turquie pour un tronçon là-bas). Mais cette saison n’a pas une telle introduction. Au lieu de cela, nous sommes simplement amenés à penser que la saison se déroule dans un endroit qui était autrefois occupé par la Russie soviétique – plus précisément, un endroit qui aurait pu faire face aux retombées nucléaires. Il n’y a pas de manoir cette année; il y a juste un gigantesque bunker souterrain:

Et vous feriez mieux de croire que le bunker est plein de réservoirs de gaz et de tuyaux marqués d’une langue slave:

La meilleure partie de la révélation du bunker est quand, après que tout le monde panique à juste titre de vivre avec un groupe de stars de la télé-réalité dans une tanière sans fenêtres, quelques-uns des candidats atteignent le bout du couloir et trouvent cet espace ouvert :

Tout le monde est tellement excité à ce sujet.

Et je suis désolé, mais cela ne semble pas bon? Il n’y a toujours pas de sortie pour l’air frais ou, vous savez, la lumière du soleil? Pas de murs non plus? Cela ressemble à l’enfer!

Des graffitis assez doux, cependant:

Tellement vrai.

Mais les compositions de Tchernobyl ne s’arrêtent pas là; cette saison comprend un «tribunal» dans lequel les gagnants d’un défi interrogent les perdants dans une pièce enfumée. Et puis il y a un tableau d’élimination qui ressemble à ceci:

Je pense avoir déjà vu quelque chose comme ça avant…

HBO

Je ne sais pas qui chez MTV est devenu super à Tchernobyl, mais je respecte vraiment l’engagement dans ce domaine.

Les mathématiques sont difficiles

Tori était si mauvaise en arithmétique simple que The Challenge l’a frappée avec un montage qui évoque ce mème de Chihuahua PTSD.

Carburant de cauchemar

Wes a dit que sa stratégie cette saison était de «jouer à l’opossum». Comme une seconde plus tard, il appelait quelqu’un un «morceau de merde», donc, je ne sais pas combien il s’en tiendra à ce plan. Mais je ne fais que noter cela en raison de l’interprétation littérale du communiqué par le service graphique.

Une Union impie

Bananes et Wes se sont associés. Ils sont une seule personne maintenant. Cette capture d’écran est comme lorsque Harry Potter et Voldemort ont sauté d’une falaise dans Deathly Hallows – Partie 2, puis ont écrasé leurs visages ensemble. Seulement, Bananas et Wes sont un peu les deux Voldemorts.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer