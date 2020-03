Les meilleurs combos NBA des années 2000

Comme le beurre et la gelée d’arachide ou Drake et Josh de Drake & Josh, certains joueurs de la NBA s’assemblent naturellement. Écoutez le mot “Stockton” dans un contexte de basket-ball, et l’esprit continue instinctivement “… et Malone”.

Avec le passage de la NBA de la décennie des Big Threes à un nouveau paysage de ligue des Big Twos, ces paires sont à nouveau très pertinentes. Et bien qu’il existe de nombreuses façons de mesurer l’efficacité de tout appariement de joueurs, une méthode simple et attrayante implique le «Stockton et Malone» de tout cela – un joueur passe à un coéquipier, encore et encore, pour marquer une multitude de seaux toute la saison.

La meilleure combinaison d’assistance à deux hommes de la saison 2019-2020 est un nouveau couple, mais ce n’est pas vraiment une surprise. LeBron James est en tête de la ligue pour les passes décisives pour la première fois de sa carrière, et son nouveau coéquipier Anthony Davis est sa cible préférée. James-to-Davis est en première place cette saison, et ce n’est pas particulièrement proche.

En 61 matchs des Lakers avant la grande victoire de dimanche contre les Clippers, James avait aidé 164 paniers Davis cette saison, selon PBPstats.com, ce qui met cette combinaison sur le rythme pour 220 passes décisives lors de leur première manche ensemble. C’est un total élevé, surtout si l’on considère que les deux joueurs ont raté des matchs et que leurs minutes ont été décalées plus que presque tous les autres couples de stars, mais ce n’est pas du tout le plus élevé jamais enregistré. (Les données complètes par lecture remontent à 2000-01.)

Aujourd’hui, nous allons chercher le plus élevé jamais enregistré. Mais au lieu d’analyser uniquement les meilleures combinaisons d’aide pour une seule saison, ce qui peut inclure des valeurs aberrantes bizarres en raison du plus petit échantillon – pour les Cavaliers 2001-02, Andre Miller a aidé Wesley Person 256 fois! – nous examinerons l’ensemble des partenariats multisaisons des joueurs , pour ceux qui ont joué ensemble pendant au moins trois saisons. Et au lieu de nous concentrer sur le duo des meilleures aides en fonction des totaux de carrière, nous examinerons les meilleures combinaisons par saison, sinon nous récompenserions simplement les partenariats qui ont passé le plus de temps ensemble. Dans l’ensemble depuis 2000-01, la combinaison avec le plus de passes décisives est Tony Parker à Tim Duncan, car ils ont partagé le terrain pendant 15 saisons. Mais Parker-to-Duncan n’a produit en moyenne que 102,2 passes décisives par saison, ce qui le classe au 59e rang parmi tous les combos qui ont joué trois saisons et plus ensemble.

Avec ces considérations méthodologiques à l’esprit, nous allons décompter les meilleurs couples de ce siècle dans un instant. Mais d’abord, voici un aperçu des meilleurs combos qui ont raté le top 10. (Parce que la saison 2019-2020 n’est pas encore terminée, ce classement n’inclut pas les statistiques de cette saison.)

Meilleurs combos d’assistance depuis 2000-01, en dehors du Top 10

Rang



Assister



Buteur



Saisons



Aides par saison













Rang



Assister



Buteur



Saisons



Aides par saison















11



Rajon Rondo



Ray Allen



5



157,4











12



Stephon Marbury



Shawn Marion



3



154,0











13



Jason Kidd



Vince Carter



5



152,0











14



Jason Kidd



Dirk Nowitzki



5



150,6











15



John Wall



Marcin Gortat



5



147,0











16



Rajon Rondo



Kevin Garnett



6



146,3











17



Russell Westbrook



Steven Adams



6



134,8











18



Damian Lillard



Jusuf Nurkic



3



134,7











19



Gary Payton



Rashard Lewis



3



134,3











20



James Harden



Clint Capela



5



134,0











21



Billups de Chauncey



Richard Hamilton



sept



133,4











22



Antoine Walker



Paul Pierce



4



129,5











23



Jason Kidd



Kenyon Martin



4



128,5











24



Jason Terry



Shareef Abdur-Rahim



3



128,3











25 (cravate)



Jrue Holiday



Anthony Davis



6



128,0











25 (cravate)



Jason Williams



Pau Gasol



4



128,0

Comme le montrent les appariements dans ce tableau et le top 10 à venir, la dynamique de l’assistance au marqueur peut se manifester dans quelques archétypes de position différents:

La garde et le grand

Le pick-and-roll guard-big a longtemps été un aliment de base offensif à tous les niveaux de basket-ball et inspire souvent les paires les plus productives. Toutes les possessions ne se terminent pas de la même manière – des coups de marteau de Gortat aux sauteurs arc-en-ciel de Nowitzki – mais la maîtrise des mêmes prémisses de base peut conduire à des résultats incroyables, car les défenses ne peuvent toujours pas arrêter un garde et grand avec des années de familiarité et de répétition.

Notez que bon nombre des gardes ici étaient des passants en premier, des buteurs en second, et de nombreux gros ne dominaient pas le ballon. Au All-Star Weekend le mois dernier, j’ai demandé aux joueurs actuels leurs duos préférés en grandissant, et beaucoup ont choisi Shaq et Kobe. Mais le partenariat Shaq-Kobe était quelque peu différent de ceux représentés ici. Depuis 2000-01, Kobe a aidé Shaq pour 117,3 seaux par saison, et Shaq n’a aidé Kobe que 45,5 fois en moyenne.

En jouant dans le système Triangle et en dominant le ballon comme ils l’ont fait chacun, il n’y avait pas autant d’occasions pour Shaq et Kobe de s’entraider. Le manque relatif d’assistances mutuelles n’a pas nui au succès de leur équipe, bien sûr, ni à leur score: comme je l’ai calculé avant cette saison, Shaq et Kobe ont compilé les deux meilleures saisons de score de Big Two dans l’histoire de la ligue et quatre des sept premiers.

Mais s’il semble étrange que ce classement inclue plus d’appariements de style Wall-Gortat que de duos à deux étoiles, c’est pourquoi.

Les deux gardes ensemble

Les partenariats en backcourt comme Rondo et Allen, ou Billups et Hamilton, peuvent prospérer dans la catégorie des passes décisives parce que lorsqu’un joueur survit en survolant les écrans pour attraper et tirer, eh bien, il a besoin de quelqu’un pour lui passer le ballon en premier. De plus, les tirs à longue portée sont beaucoup plus susceptibles d’impliquer une assistance: cette saison, 81% des pointeurs à 3 points ont été assistés, contre seulement 50% des pointeurs à 2 points.

Certains gardes, comme Rondo ici avec Garnett et Allen, maintiennent des combos robustes dans plusieurs catégories. Une gamme avec un ensemble diversifié de capacités de score et un gardien passe-heureux peut prospérer. (Comme Rondo et Allen le prouvent, parfois, le succès se limite aux affaires judiciaires.)

Spencer Dinwiddie, l’un des meilleurs exemples de ce type de fluidité au cours de la saison 2019-20, se classe 13e cette saison en passes décisives pour un partenaire (le grand homme Jarrett Allen) et 22e pour un autre (le tireur Joe Harris). Et son attaque en a profité en conséquence: avec Dinwiddie hors du terrain cette saison, la note offensive des Nets a chuté de 11,2 points pour 100 possessions – le plus grand différentiel de l’équipe.

Dinwiddie a grandi en tant que fan des Lakers, mais il dit qu’il a appris le plus en regardant le Rondo des Celtics trouver comment impliquer tous ses coéquipiers pour promouvoir une meilleure cohésion d’équipe et un meilleur mouvement du ballon. “Vous comprenez simplement ce que c’est que d’être un peu altruiste, essayez de comprendre où les gars aiment le ballon”, explique Dinwiddie. “Vous essayez juste de jouer autant que possible avec leurs forces.”

La garde et l’aile, ou deux ailes ensemble

C’est le combo le moins courant, associant un passant avec un marqueur qui n’est pas un gros pick-and-roll, ni un pur tireur comme Allen. Pensez à Shawn Marion – qui n’a pas terminé dans ce classement – pour ce dernier endroit. Le plus intéressant, peut-être, est l’absence d’autres types d’appariements; il n’y a pas de duos inversés de grande garde ou de grande aile qui ont constamment produit des passes décisives ce siècle. Nikola Jokic, avec ses danses pick-and-roll avec Jamal Murray, est spéciale.

Maintenant, dans le top 10 des combos d’assistance par saison depuis 2000-01. La liste complète se trouve ici.

10. Chris Paul à JJ Redick

Los Angeles Clippers

Saisons: 4 | Aides par saison: 158,5

Paul-to-Redick n’a pas produit les faits saillants les plus forts de l’ère de Lob City – un tel duo reste sur cette liste – mais avec Blake Griffin et DeAndre Jordan écrasant la peinture pour les ruelles, Redick a gardé les défenses honnêtes en étirant le sol pour 3s.

Au cours des quatre saisons qu’ils ont jouées ensemble, Redick a réussi 674 tirs au total à 3 points, neuvième en tout dans la ligue. Près de la moitié de ces triplets (317, ou 47%) étaient assistés par Paul. Aucun autre combo d’assistance de ce siècle n’a produit plus de 3 pointeurs par saison que Paul-to-Redick.

Parfois, les Clippers se vantaient de plusieurs meilleurs combos de la ligue. Découvrez les 10 meilleurs combos d’assistance de la saison 2014-15, avec un large écart après les deux premiers. (C’est la saison où les Clippers ont terminé n ° 2 au classement net et ont battu les Spurs sur le vainqueur du match 7 de Paul, avant de s’effondrer en demi-finale de la Conférence Ouest contre les Rockets.)

9. Jason Kidd à Kerry Kittles

Filets du New Jersey

Saisons: 3 | Aides par saison: 162,0

Étant donné que Kidd a bénéficié de partenariats plus mémorables avec Carter, Nowitzki et Martin, c’est quelque chose d’une surprise de voir Kittles comme son partenaire le plus prolifique. Plus mémorable, peut-être, est le niveau de réussite de l’équipe que les Nets ont connu avec la zone arrière de Kidd-Kittles. En trois saisons ensemble, ils ont réalisé deux finales et perdu le septième match de la demi-finale de 2004 de la Conférence Est contre l’éventuel champion Pistons.

Ces équipes des Nets n’ont jamais remporté de titre, bien sûr, ce qui n’est pas unique sur cette liste. En fait, aucun des 10 meilleurs couples ici n’a jamais remporté un titre ensemble. Est-ce une coïncidence malheureuse, plutôt qu’un signe d’avertissement pour LeBron et Davis? Certainement, non. 11, 14, 16 et 21 ont tous remporté des championnats ensemble. Mais il est certainement étrange que les meilleurs combos d’assistance de longue durée de ce siècle n’aient jamais réussi à gagner une seule fois.

8. Deron Williams à Carlos Boozer

Utah Jazz

Saisons: 5 | Aides par saison: 166,8

Williams et Boozer ont formé un duo sous-estimé pendant une demi-décennie. En 2006-07, leur deuxième saison ensemble, le Jazz a fait la finale de la conférence; l’année suivante, les deux joueurs étaient des sélections All-NBA; et l’année suivante, ils ont causé des ennuis à la première équipe de Kobe-Gasol Lakers avant de tomber en demi-finale de la conférence.

Pourtant, en ce qui concerne les duos de pick-and-roll Jazz, Williams et Boozer prennent un siège arrière évident pour un combo plus haut dans ce classement.

7. Steve Nash à Dirk Nowitzki

Dallas Mavericks

Saisons: 4 | Aides par saison: 179,3

Nash et Nowitzki ont joué ensemble jusqu’en 2003-2004, puis, alors que Nash décampait pour Phoenix en agence libre, la NBA a modifié ses règles défensives de contrôle manuel pour ouvrir un jeu plus fluide. Nash a immédiatement remporté deux MVP, et Nowitzki a suivi avec sa propre saison MVP. Le duo de Dallas se classe toujours au septième rang des passes décisives par saison ce siècle, mais il est difficile de regarder ce classement, et le contexte environnant, et de ne pas se demander ce qui aurait pu être, si seulement Mark Cuban n’avait pas fait son pire geste décrit comme un propriétaire et laisser Nash partir.

6. Russell Westbrook à Kevin Durant

Oklahoma City Thunder

Saisons: 8 | Aides par saison: 183,1

Westbrook et Durant ont joué plus de saisons ensemble que tout autre duo dans le top 10, et se classent en fait au deuxième rang des passes décisives derrière Parker et Duncan seulement. Leur partenariat, qui a débuté en 2008-2009, la saison des recrues de Westbrook, remonte suffisamment loin pour inspirer certains des meilleurs jeunes joueurs maintenant inscrits à la ligue.

“Nos joueurs préférés sont KD et Russell Westbrook, donc c’est un duo que vous admirez beaucoup”, explique Jaren Jackson Jr. à propos de son partenariat avec le célèbre admirateur de Westbrook Ja Morant. Jackson dit qu’il essaie en particulier d’apprendre des «tirs de KD et de la façon dont il espace le sol, et de la façon dont vous devez avoir un peu de manipulation de balle pour soulager la pression des gardes.

Westbrook et Durant sont tous deux des talents singuliers; comme Nash et Nowitzki, ils sont tous deux MVP de la ligue. Mais surtout que les gardes deviennent plus agressifs en chassant leurs propres tirs et que les grandes ailes et les grandes jouent plus du périmètre, le combo Westbrook-à-Durant semble être le meilleur reflet de l’avenir de la ligue.

5. Chris Paul à David West

Hornets de la Nouvelle-Orléans

Saisons: 6 | Aides par saison: 186,7

West a établi de nombreux choix pour Paul lorsque les deux ont joué à la Nouvelle-Orléans, mais il n’a pas tonné vers la jante comme le prochain grand homme, également partenaire de Paul, sur cette liste. Au lieu de cela, Paul et West ont conçu un jeu de pick-and-pop astucieux, tourmentant les défenses adverses avec des cavaliers de milieu de gamme après des cavaliers de milieu de gamme.

Paul-to-West a produit 134 seaux de milieu de gamme par saison, le meilleur pour n’importe quel combo de ce siècle. Ils se sont combinés pour près de trois paniers de milieu de gamme pour chaque panier sur la jante. Ce n’était pas glamour, mais cela a certainement fait le travail.

4. Chris Paul à Blake Griffin

Los Angeles Clippers

Saisons: 6 | Aides par saison: 192,8

Certains des meilleurs couples de cette liste ont fait l’objet d’un jeu fondamental solide à deux, battant les défenses avec un timing et un jeu de jambes et une chimie impeccable. Pas Paul-à-Griffin. Pour être clair, ils avaient aussi tous ces autres traits, d’autant plus que Griffin est devenu un joueur polyvalent; en 2013-14 et 2014-15, Griffin et Paul ont terminé dans le top 10 du vote MVP.

Mais plus que des paniers de routine, Paul et Griffin se sont combinés pour de spectaculaires passes décisives. Il est difficile de rendre justice à leur dynamisme avec des mots. Regardez simplement les clips Dang (ou Clips) à la place.

3. Steve Nash à Shawn Marion

Phoenix Suns

Saisons: 4 | Aides par saison: 205,8

Nous avons déjà discuté de Nash à Dallas; dès qu’il a déménagé à Phoenix et a commencé à bénéficier des règles modifiées de mouvement des joueurs de la NBA, il a trouvé un problème dans la matrice. (Désolé.) Le combo Nash-to-Marion a prospéré – et en fait aurait pu être encore mieux si Marion n’avait pas été échangé à Miami au milieu de sa quatrième saison avec Nash.

N’oubliez pas que ce classement fait la moyenne des passes décisives par saison sans tenir compte des matchs manqués au cours de ces saisons. Donc, au lieu de diviser leur nombre total de passes décisives par environ 3,6, pour tenir compte du commerce de Marion après le 48e match des Suns en 2007-08, nous divisons par quatre le nombre de saisons. Avec un diviseur de 3,6, cependant, ce combo aurait 229,5 passes décisives par saison effective – non. 2 sur la liste, et frapper à la porte d’un appariement très familier au no. 1.

Photo de Sam Forencich / NBAE via .

2. John Stockton à Karl Malone

Utah Jazz

Saisons: 3 | Aides par saison: 225,3

Le contexte est important pour le placement du duo Jazz ici. Étant donné que ces données ne remontent qu’à 2000-01, ce classement rend compte des saisons de 38 à 40 ans de Stockton et de 37 à 39 ans de Malone. Au cours des trois dernières saisons de la carrière de Stockton et de trois des quatre dernières saisons de Malone (il a ensuite joué une dernière saison avec les Lakers), le duo ur-pick-and-roll a en moyenne 225 passes décisives et n’a presque . 1 ce siècle.

Il est difficile de comprendre le nombre d’assistances cumulées par ce combo pendant les saisons de pointe des joueurs. Considérez d’abord que les deux joueurs sont restés incroyablement en bonne santé. Lorsque Malone était sur le Jazz, il a joué 1 434 des 1 444 matchs possibles (99,3%); Stockton a joué 1 504 des 1 526 matchs possibles (98,6%).

Considérez en outre que Stockton a le plus de passes décisives dans l’histoire de la NBA. Même en supprimant une saison qu’il a joué sans Malone, Stockton n’est pas. 1 de loin. Et son total de passes décisives était le plus élevé au début de sa carrière, avant que nous ayons des données de jeu correctes et avant la date limite pour l’inclusion dans cette liste. Sur les trois saisons représentées ici, Stockton a récolté en moyenne 8,2 passes décisives par match; de 1987-88 à 1991-92, il a fait une moyenne étonnante de 14,0.

Et considérez enfin que Malone a réalisé le deuxième plus grand nombre de tirs de l’histoire de la ligue, derrière seulement Kareem Abdul-Jabbar. Retirez la seule saison où il a joué sans Stockton et c’est toujours vrai.

Tenez compte de tous ces facteurs et il est clair que Stockton et Malone feraient le tour du terrain si nous avions accès à leurs données antérieures. Même avec seulement les chiffres disponibles, il est clair à quel point ce partenariat est resté spécial. Stockton-to-Malone s’est classé premier de la NBA au total des passes décisives en 2000-01. Le combo s’est classé deuxième en 2001-02. Et il s’est de nouveau classé premier en 2002-03, alors que Stockton a terminé sa carrière avec la seule franchise qu’il ait jamais connue.

1. Steve Nash à Amar’e Stoudemire

Phoenix Suns

Saisons: 5 | Aides par saison: 231,0

Se démarquant de Stockton et Malone pour la première place est un combo qui a servi d’exemple d’inspiration pour ceux qui ne sont pas assez vieux pour regarder les deux Hall of Famers de l’Utah.

La recrue des Grizzlies Brandon Clarke se classe au deuxième rang cette saison en points par possession en pick-and-roll en tant qu’homme de roulis (minimum de 100 possessions). Il marque 1,48 points par essai, un chiffre scandaleux – et il dit que parce qu’il a grandi à Phoenix, il a d’abord appris la valeur d’un jeu de pick-and-roll imparable de ce même duo.

“J’étais un très grand fan des Suns, donc je regardais toujours Nash et Amar’e jouer”, dit Clarke. “Donc, c’est en fait assez drôle d’avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça maintenant – ce n’est pas aussi bon, mais c’est un peu similaire à ça.”

En plus de mener la moyenne globale, Nash et Stoudemire ont également affiché les meilleurs et les troisièmes meilleurs totaux d’aide sur une seule saison jamais enregistrés. Voici ce top 10. (Encore une fois, voici Miller et Person, complètement hors de propos sur cette liste.)

Meilleurs combos d’assistance pour une seule saison depuis 2000-01

Rang



Saison



Assister



Buteur



Équipe



Assiste













Rang



Saison



Assister



Buteur



Équipe



Assiste















1



2008



Steve Nash



Amar’e Stoudemire



PHX



282











2



2011



Russell Westbrook



Kevin Durant



OKC



279











3



2010



Steve Nash



Amar’e Stoudemire



PHX



277











4



2008



Deron Williams



Carlos Boozer



UTA



270











5



2006



Billups de Chauncey



Richard Hamilton



DET



268











6



2015



Chris Paul



Blake Griffin



LAC



262











sept



2008



Chris Paul



David West



NOH



257











8



2002



Andre Miller



Wesley Person



CLE



256











9



2016



Russell Westbrook



Kevin Durant



OKC



255











dix



2004



Sam Cassell



Kevin Garnett



MIN



251

James-to-Davis n’abordera pas Nash-to-Stoudemire en termes de volume, mais leur présence au sommet du classement 2019-2020, une décennie après que Nash et Stoudemire aient joué ensemble pour la dernière fois, est une déclaration remarquable sur l’évolution du sport autour d’eux. Lorsque Nash a aidé un panier Stoudemire, c’était un pointeur à 2 points 99,6% du temps; Stoudemire, qui figure juste à la hauteur de Davis, a réussi un total de 15 points avec les Suns. Lorsque James assiste Davis cette saison, cependant, les Lakers font une grosse chute de 3 points dans 18% des cas. Davis a déjà fait 60 3 cette saison, à moitié aidé par James.

Et tandis que Nash et James ont tous deux atteint une moyenne de 10 passes décisives par match au cours des saisons en question, ce dernier a 6 pouces et plus de 50 livres sur le gardien à la retraite. Heck, James est plus grand que Marion, l’autre récipiendaire de l’aide supérieure de Nash. Dans une ligue de plus en plus sans position, les meilleurs distributeurs ne sont pas automatiquement les moindres joueurs sur le terrain. Les meilleurs «gardes» ressemblent désormais autant à LeBron ou Jokic ou Ben Simmons ou Luka Doncic que Nash ou Paul ou Kidd.

Nash-to-Stoudemire est le combo d’aide le plus prolifique du siècle jusqu’à présent. Mais s’ils sont dépassés dans les années à venir, il y a de fortes chances que les nouveaux arrivants statistiques ne ressemblent pas beaucoup à ce que faisait le duo à Phoenix – même si leur jeu de base, un pick-and-roll non gardable, reste le même.