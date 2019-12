Les meilleurs côtés du Boxing Day en Premier League

Quel plaisir nous avons pour vous le lendemain de Noël car talkSPORT vous fournira des commentaires en direct des neuf matchs du lendemain de Noël en Premier League exclusivement pour la première fois.

Nous aurons également des commentaires complets de Wolves vs Manchester City LIVE sur talkSPORT le 27 décembre, coup d'envoi à 19h45.

. – .

C'est une aubaine du lendemain de Noël de l'action de Premier League sur talkSPORT

Le football Boxing Day est l'une des nombreuses choses qui rendent le jeu en Angleterre si génial, cependant, certaines équipes semblent aimer jouer ce jour-là plus que d'autres.

talkSPORT.com a jeté un coup d'œil à la fortune du Boxing Day des 20 équipes actuellement dans le peloton de tête. Ci-dessous, vous pouvez voir les dix meilleures équipes qui peuvent livrer la marchandise le 26 au cours des 27 ans d'histoire de la Premier League, en fonction des points par match.

* Recherche menée par Paddy Power Games. Toutes les découvertes ne sont pas basées sur les résultats en jouant en Premier League

RÉVÉLÉ

Où Ancelotti se classe avec chaque patron de Premier League pour les trophées gagnés

coup énorme

Oxlade-Chamberlain subit un autre revers alors que Klopp confirme une blessure grave

pas de dé

Interdiction de son fils confirmée alors que Tottenham échoue avec appel pour annuler le carton rouge

brillant

Équipe de la Premier League de la saison jusqu'à présent, y compris les stars de Liverpool et Leicester

cracker gameday

Calendrier du Boxing Day: les neuf matchs de Premier League en direct sur talkSPORT

tendu

Green révèle comment il a affronté Sarri après la défaite 6-0 de Chelsea à Man City

offres

Man United transfère l'actualité en direct: Haaland "veut un changement", deux joueurs en congé en janvier

VRAIE AFFAIRE

Le Real Madrid “ offre '' Isco à Chelsea dans le but de “ faire de la place '' à la star de Tottenham

Les dix meilleures équipes du Boxing Day à l'époque de la Premier League

* Résultats basés sur des points par match

1. Manchester United (2,52 points par match)

2. Arsenal (2,05 points par match)

3. Liverpool (2,04 points par match)

4. Tottenham (2,00 points par match)

5. Chelsea (1,73 points par match)

6. Manchester City (1,63 points par match)

7. Sheffield United (1,56 points par match)

8. West Ham (1,50 points par match)

9. Bournemouth (1,45 points par match)

10. Brighton (1,43 points par match)

Les soi-disant «Big Six» dominent la table du Boxing Day et ce n'est peut-être pas un choc que l'équipe la plus titrée de la Premier League, Manchester United, soit en tête de liste.

Les Red Devils ont disparu depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, mais ils sont toujours confortablement en tête de ce classement après avoir remporté 20 de leurs 25 matchs de boxe, avec un taux de victoire de 80% et 63 points au fil des ans.

. – .

Manchester United cherchera à s'appuyer sur son record du Boxing Day face à Newcastle

Arsenal est deuxième, Liverpool et Tottenham respirant dans leur cou.

Manchester City n'est que sixième dans ce tableau, mais là encore, ce n'est pas une surprise car leur temps soutenu en compétition au sommet n'est venu que de la saison 2009/10.

Tout comme dans le vrai tableau de Premier League, Sheffield United est un package surprise avec une moyenne de 1,56 points par match, bien que 2019/20 ne soit que la quatrième apparition des Blades dans l'élite depuis 1992/93.

. – .

Sheffield United dépasse les attentes cette saison

Il en va de même pour Bournemouth et Brighton qui n'ont rejoint la Premier League qu'en 2015 et 2017 respectivement. Pendant ce temps, West Ham a joué dans 21 des 27 saisons de Premier League.

Voyons maintenant quelles sont les dix équipes actuellement dans l'élite qui n'aiment vraiment pas jouer le lendemain de Noël.

Le top 10 des clubs malchanceux le lendemain de Noël

* Résultats basés sur des points par match

1. Newcastle (0,83 points par match)

2. Aston Villa (0,88 points par match)

3 = loups (1,04 points par match)

3 = Norwich (1,04 points par match)

3 = Leicester (1,04 points par match)

6. Burnley (1,10 points par match)

7 = Watford (1,18 points par match)

7 = Southampton (1,18 points par match)

9. Crystal Palace (1,22 points par match)

10. Everton (1,34 points par match)

Ils étaient une force avec laquelle il fallait compter dans les années 90, mais Newcastle ne semble tout simplement pas le faire un Boxing Day et ils sont le côté le moins performant du 26 décembre des équipes actuellement dans l'élite.

Les Magpies ont ramassé 20 maigres points en 24 matchs et ont un taux de victoire de seulement 21%.

. – .

Newcastle aura besoin d'un résultat contre le club de boxe le plus performant de la Premier League pour améliorer son propre record

Juste derrière eux se trouve Aston Villa, qui est récemment revenue dans le haut vol après une absence de trois ans.

Les loups, Norwich et Leicester sont troisièmes pires sur un Boxing Day. Cela est quelque peu surprenant car les Wolves et Norwich ne sont en Premier League que depuis un total combiné de 12 saisons et auront donc eu la chance de gagner des points dans les ligues inférieures.

Pendant ce temps, Leicester, qui a remporté la Premier League en 2015/16, n'est pas bon le lendemain de Noël et n'a joué dans le haut vol que 12 fois depuis 1992/93.

. – .

Leicester face à Liverpool au King Power Stadium le lendemain de Noël

Everton, qui a été décevant jusqu'à présent cette saison, manque de peu une place dans la moitié supérieure du tableau du Boxing Day, bien qu'ils soient la seule équipe dans la liste des demi-bas à être restée en Premier League depuis sa création.

Les dix jeux de Noël sur talkSPORT

talkSPORT couvrira les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois, avec un autre match le 27 décembre. Découvrez ce que sont les matchs et où vous pouvez les entendre, ci-dessous …

Tottenham vs Brighton (jeudi, 12h30) – talkSPORT

Bournemouth vs Arsenal (jeudi, 15h) – talkSPORT 2

Aston Villa vs Norwich (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Chelsea vs Southampton (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Everton vs Burnley (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle (jeudi, 17h30) – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool (jeudi, 20h) – talkSPORT

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

. (tagsToTranslate) Premier League (T) Liverpool (T) Chelsea (T) Watford (T) Manchester City (T) Tottenham Hotspur (T) Bournemouth (T) Everton (T) Leicester City (T) Arsenal (T) Manchester United (t) wolverhampton wanderers (t) loups (t) southampton (t) brighton and hove albion (t) crystal palace (t) newcastle united (t) burnley (t) west ham united (t) Premier league table (t) league table (t) aston villa (t) norwich city (t) sheffield united (t) lendemain de Noël