Les meilleurs défenseurs centraux du monde: Virgil van Dijk est rejoint par Raphael Varane au niveau 1

Les doutes sur la baisse de la pertinence des défenseurs centraux ont été incontestablement rejetés au cours des 12 derniers mois.

Le culte de la décennie précédente d’attaquer les idoles s’est évanoui et un point de vue holistique s’est installé. Il est maintenant clair qu’il y a bien plus de succès au plus haut niveau que la possession – le, certes, toujours merveilleux – Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Cela a atteint son apogée dans l’adulation accordée à Liverpool et aux Pays-Bas Virgil van Dijk. Mais d’autres footballeurs spectaculaires et nuancés se trouvent au cœur des plus grandes équipes européennes.

Cela fait 12 mois que nous avons publié nos classements par niveaux pour la dernière fois et ici, par ordre croissant du niveau 4 au niveau 1, nous examinons actuellement huit des meilleurs défenseurs centraux du monde.

Les joueurs ont été mesurés par leur forme au cours de l’année dernière avec le talent, la réputation et les statistiques – grâce à Wyscout, WhoScored.com plus Opta – utilisés comme guide.

NIVEAU 4

Kalidou Koulibaly

Il n’y a pas eu de débat sur le défenseur n ° 1 de 2018/19 en Serie A.

Koulibaly, 28 ans, a ensuite été majestueux alors que Napoli a terminé deuxième sous Carlo Ancelotti. Des niveaux encore plus élevés étaient attendus ce trimestre après l’ajout estival de l’arrière-centre rom et grec Kostas Manolas.

Pourtant, le maelström institutionnel dans lequel le club est tombé pendant les premiers mois de ce mandat a eu le plus d’impact sur leur lumière principale inhabituellement incertaine.

Le but de dernière minute de l’international sénégalais contre la Juventus et la dispense pénalité coûteuse contre Red Bull Salzburg en phase de groupes de la Ligue des champions sont des points faibles particuliers pour quelqu’un qui a été enfermé dans le niveau 1 de notre édition inaugurale.

Les solides statistiques défensives de Koulibaly, dans l’ensemble, sont restées statiques de 2018 / 19-2019 / 20. Ce sont ces aberrations et un nouveau malaise qui ont défini cette saison précaire.

Y a-t-il plus à venir de lui, ou assistons-nous au déclin inévitable d’un artiste autrefois exceptionnel?

Harry Maguire

Le remède aux maux défensifs de Manchester United n’était pas bon marché.

La concession de 54 buts en 2018/19 – leur plus haut depuis 1978/79 – a incité le manager Ole Gunnar Solskjaer et le vice-président exécutif Ed Woodward à prendre des mesures décisives. Cette campagne de recrutement a été illustrée par l’ajout record de 85 millions de livres sterling du défenseur central anglais Maguire de Leicester City.

Un début incertain a été le témoin d’une erreur dans la défaite à domicile contre Crystal Palace, ainsi que d’un rôle dans une série de 13 matches de concession en Premier League. Avance rapide jusqu’au report du mois dernier, cependant, et l’image a changé de façon décisive.

United a gardé neuf draps propres et n’a concédé que six buts depuis l’appel de janvier pour faire de Maguire le capitaine permanent. Cela a contribué à alimenter une séquence de 11 matchs sans défaite qui les a mis au bord de la qualification de la Ligue des champions.

Peu de défenseurs centraux ont eu un impact aussi révélateur – et à 27 ans, l’élégant Yorkshireman ne peut que s’améliorer.

NIVEAU 3

Sergio Ramos

Dites «bonjour» au méchant…

À 34 ans, Ramos n’est – sans surprise – pas la force de la nature qu’il était autrefois. Une passe arrière “parfaite” a permis à Willian Jose de marquer pour la Real Sociedad en novembre, tandis que la mésaventure à Villarreal a placé Los Blancos sur le chemin d’un match nul en début de saison à Villarreal.

Il ne devrait cependant y avoir aucun doute quant à son statut de totem pour une équipe qui reste dans le mix pour la gloire de la Liga. De plus, Madrid a concédé le moins de buts de toute équipe dans les “cinq grandes ligues” européennes avec seulement 19 des 27 matches disputés.

Ramos a même réussi à freiner son côté sauvage. Le seul carton rouge collecté depuis avril 2019 est survenu après que Kevin De Bruyne ait gagné 2-1 à Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des Champions en février, match aller.

Ramos a enregistré la deuxième plus longue minute 2019/20 pour Los Blancos, échappant facilement au défi de 50 millions d’euros au Brésil – le défenseur central Eder Militao. Il est également leur meilleur buteur de sept buts.

Présentez les nécrologies sur un joueur qui a participé à la neuvième édition consécutive du FIFA FIFPro Men’s World11.

Dayot Upamecano

Une starlette scintillante illumine le centre de l’arrière-garde du RB Leipzig.

La maîtrise des performances d’Upamecano, à seulement 21 ans, dans la défense la plus avare de la Bundesliga n’a pas permis de modérer les attentes. Ces qualités suprêmes, alliées à une clause libératoire alléchante de 60 M € et au reportage de Bild sur une envie de départ, font de la jeunesse internationale de France une histoire potentielle de l’été.

Alors pourquoi tant d’histoires? Chaque facette du jeu d’Upamecano est assurée; de la fermeté dans le tacle, la capacité de réagir au danger potentiel, la netteté de son dépassement et la positivité des dribbles qui poussent Leipzig sur le terrain.

Les 12 prochains mois pourraient être marqués par une ascension à gros budget dans la hiérarchie du football interclubs européen et des débuts seniors pour Les Bleus. Dans quel niveau sera-t-il après cela?

NIVEAU 2

Aymeric Laporte

L’éventail des capacités de Laporte est envieux.

Des frais de 57 millions de livres sterling versés à l’Athletic Bilbao en janvier 2018 ont été considérés comme relativement bon marché. Le joueur de 25 ans a la physionomie de résister à toute mise en mémoire tampon des attaquants du centre de la Premier League, plus est un artiste sur le ballon.

La tête de Laporte lors de la dernière journée à Brighton & Hove Albion, dans une victoire finale 4-1, a également mis City fermement sur la voie de la couronne 2018/19. Une paire d’erreurs désastreuses lors du quart de finale de Ligue des champions contre Tottenham en avril dernier sont des valeurs aberrantes dans un excellent portefeuille.

Il y a cependant une mise en garde importante. Laporte a été suffisamment en forme pour enregistrer seulement 508 minutes dans le vol supérieur 2019/20 après des problèmes au genou et aux ischio-jambiers.

Ces absences ont révélé une fragilité critique dans la ligne de fond de City et ont refusé à Laporte une deuxième chance de gagner sa première sélection en France. Pour souligner davantage son influence, au moment de sa première blessure en août, il avait fait le plus de passes en Premier League (324).

Un bilan de santé propre serait la plus grande réussite de Laporte au cours de l’année à venir.

Stefan de Vrij

Milan Skriniar est le membre le plus en vogue de la ligne arrière de l’Inter Milan, Diego Godin le plus vénéré et Alessandro Bastoni détient le plus d’espoir.

C’est le Vrij des Pays-Bas qui est incontestablement le plus important.

L’esprit tactique à l’écoute de 28 ans s’est parfaitement intégré à l’entraîneur-chef Antonio Conte, agissant comme balayeur dans une arrière-garde efficace de trois hommes qui est la deuxième moyenne la plus élevée de la Serie A.

De Vrij ouvre la voie au Nerazzurri en Serie A, par match, pour les blocs (0,9) et les dégagements (3,7). Le retour de trois passes décisives, mis en évidence par une recherche et une passe habile de l’avant-centre belge Romelu Lukaku contre Sassuolo, est le troisième meilleur résultat du club, tandis que sa tête baissée a aidé l’Inter à se diriger vers une victoire inoubliable de derby 4-2 contre AC Milan.

Conte a travaillé avec certains des meilleurs défenseurs du 21e siècle – De Vrij peut maintenant être ajouté à cette liste.

ÉTAGE

Raphael Varane

Y a-t-il un joueur plus sous-estimé que Varane?

Le serein et rapide éclaireur de 26 ans a continué à vaquer à ses occupations à Madrid, fournissant la glace à côté du feu ardent de Ramos.

Une nature circonspecte est parfaitement adaptée au XI favori de la légende de la France, Zinedine Zidane, où le premier est flanqué du skipper susmentionné et de l’arrière droit du flibustier Dani Carvajal.

Le cycle précédent contenait une troisième Ligue des champions consécutive et une victoire à la Coupe du monde 2018. Mais sur une base individuelle, 2019/20 contient de réels progrès.

Des nombres respectables ont été enregistrés. Ceux-ci incluent un taux de réussite de 86,9% pour 50 passes par match de Liga, un taux de réussite aérienne de 71,4% qui prouve qu’il n’est pas doux au toucher et un rôle influent dans une défense qui n’a concédé que 19 fois.

Une durabilité améliorée, encore plus, l’a mis sur la bonne voie pour jouer à plus de 30 jeux de haut vol pour la deuxième campagne consécutive – et seulement la deuxième fois de sa carrière – avant que le coronavirus n’intervienne.

Le misérable début de printemps de Madrid – mais seul l’arrêt – a anéanti les espoirs de suprématie au pays et à l’étranger. Cela ne devrait pas nuire à la majesté discrète de Varane.

Virgil van Dijk

Le meilleur est encore meilleur.

La première campagne complète de Van Dijk en rouge après un transfert alors record de 75 millions de livres sterling de Southampton a culminé en Ligue des champions 2018/19. Un grand nombre de distinctions individuelles a été souligné par une deuxième place au Ballon d’Or 2019.

Le tempérament glaciaire de l’international hollandais, sa lecture experte, son rythme impitoyable, sa précision en possession et sa présence imbattable dans l’air ont depuis propulsé Liverpool, sans relâche, vers un premier titre sacré de premier plan depuis 1989/90, avant l’émergence du coronavirus.

Des statistiques remarquables ont continué d’être enregistrées. Van Dijk a effectué les passes les plus précises de la Premier League (2210), se classait au deuxième rang des meilleurs sauts remportés en moyenne par match parmi les défenseurs (4,9) et est le meilleur buteur parmi les défenseurs (quatre).

Quiconque est toujours à la recherche de ce qui distingue Van Dijk des autres doit étudier le ballon parfait du mois dernier pour envoyer Sadio Mane à l’écart de Bournemouth. Il évoquait Xavi ou Zidane.

Un grand moderne est incontestablement in situ à Anfield.

