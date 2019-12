Les meilleurs éliminatoires UFC de la décennie, y compris Conor McGregor sur Jose Aldo, Jorge Masvidal sur Ben Askren et Holly Holm sur Ronda Rousey

La vue de la tête d’un combattant rebondissant sur la toile peut assommer une arène à guichets fermés dans un silence complet et absolu.

Depuis sa création en 1993, l'Ultimate Fighting Championship a connu certains des KO les plus brutaux de l'histoire des arts martiaux mixtes.

Kevin Lee a endormi Gregor Gillespie avec l'un des meilleurs KO de cette année

Les billets pour le combat de retour de McGregor à l'UFC se vendent en seulement trois minutes

L'entraînement ouvert de Barnett sombrera dans le chaos, la guérison miraculeuse d'Overeem, et plus encore

Au moment où Usman a cassé la mâchoire de Covington, l'UFC libère McGregor vs Cowboy promo

McGregor insulte Khabib, Usman veut un SPG, révèle la radiographie de Covington

"Il doit vouloir mourir", dit Kamaru Usman à propos du défi de Conor McGregor

White veut le combat pour le titre Usman vs Masvidal, mais le champion regarde le sang britannique

Weidman “ fait pression '' pour parler de poubelle, la lèvre cassée d'Overeem, le “ karma '' pour Convington

Au cours de la dernière décennie, le niveau des combattants et les événements ont considérablement augmenté alors que l'attrait de l'UFC s'étend à travers le monde.

De nouvelles perspectives apportent de nouveaux styles et cela rend les combats encore plus excitants. Que ce soit la frappe de Conor McGregor, le sol et la livre de Khabib Nurmagomedov ou le karaté de Stephen ‘Wonderboy’ Thompson.

Ci-dessous, talkSPORT.com a classé les 10 meilleurs KO de la dernière décennie. La manière de l'arrivée et l'ampleur de l'occasion sont prises en compte

Faites défiler vers le bas pour voir où se classe votre moment KO préféré et si vous êtes d'accord avec notre sélection!

10] Travis Browne vs Alistair Overeem – UFC Fight Night 26, août 2013

Travis Browne a rencontré l'ancien champion de Strikeforce Alistair Overeem lors du premier événement UFC sur Fox 1 de l'histoire et le combat a été dûment livré.

La machine de kick-boxing des Pays-Bas a commencé le combat de manière emphatique, avec une rafale qui a stupéfait Browne.

Cependant, «Hapa» a donné un coup de pied avant au visage qui a plié Overeem en deux avant que l'arbitre n'intervienne.

Étant donné que Browne était presque exclusivement un combattant qui utilisait ses poings, voir l'utilisation du coup de pied était vraiment remarquable.

Travis Browne a éteint les lumières d'Overeem

9] Chris Weidman vs Anderson Silva – UFC 162, juillet 2013

L'UFC 162 au MGM Grand Garden Arena a provoqué l'un des plus grands bouleversements de l'histoire lorsque Weidman a éliminé Silva.

Ayant détenu le titre des poids moyens pendant 2 457 jours, peu s'attendaient à ce que Silva rencontre beaucoup de difficultés.

Alors que le «Spider» commençait à se montrer et à laisser tomber ses mains, Weidman a commencé à doubler ses coups pour tenter de surprendre le champion.

Incroyablement, le New Yorker a décroché l'or en attrapant la place brésilienne sur le menton alors qu'il se reposait sur ses hanches pour assommer la foule de Las Vegas, y compris le ring de Jon Jones.

8] Anderson Silva vs Vitor Belfort – UFC 126, février 2011

Dans l'un des combats de titres de poids moyen les plus attendus de tous les temps, les fans ont eu droit à un autre KO sensationnel.

Silva feint de lancer un coup de pied, avant d'afficher les réflexes et la vitesse bizarres qui devaient devenir partie intégrante de son règne en titre.

Le coup de pied avant au visage a laissé Belfort couché sur le sol et l'arbitre a dûment arrêté le combat.

Silva a remporté le Fighters Only MMA KO de l'année en 2011 pour son coup de pied à Belfort

7] Francis Ngannou vs Alistair Overeem – UFC 218, décembre 2017

Lentement mais sûrement, Ngannou commençait à se faire une réputation comme l'un des attaquants les plus féroces et dangereux de la division des poids lourds. Mais il devait être testé au plus haut niveau.

Avancez Overeem qui, malheureusement, figure pour la deuxième fois sur cette liste.

«L'Homme de démolition» a été à la hauteur de son nom à certains égards, car il était bel et bien aplati par un uppercut gauche qui, en toute honnêteté, était un spectacle terrifiant.

La tête d'Overeem a été secouée si violemment, c'était presque un miracle qu'il ait réussi à s'en sortir indemne.

Le battage médiatique derrière Francis Ngannou a commencé à se construire après ce combat

6] Edson Barboza vs Terry Etim – UFC 142, janvier 2012

Barboza est entré dans l'histoire à l'UFC 142 quand il a assommé Etim avec un coup de pied au talon qui a laissé le poids léger froid.

Célèbre pour ses coups de pied vicieux, le Brésilien a prouvé qu'il avait les armes pour éliminer n'importe quel concurrent à un moment donné.

Bien que Barboza n'ait jamais été à la hauteur de son potentiel élevé dans l'octogone, il était toujours capable de livrer des moments à couper le souffle.

5] Conor McGregor contre Jose Aldo – UFC 194, décembre 2015

Un coup de poing qui a été ressenti à travers le monde alors que McGregor a mis fin à la période de domination de Jose Aldo dans la division poids plume avec un crochet rapide à gauche.

L'Irlandais pouvait être vu pratiquer le même mouvement exact quelques instants auparavant dans le vestiaire alors qu'il feignait avec le jab avant de reculer et de libérer la gauche.

Il reste la finition la plus rapide dans un combat pour le titre UFC à 13 secondes.

Et il y a un argument pour que McGregor soit le combattant de la décennie dans le MMA, a expliqué Adam Catterall de Fight Disciples à talkSPORT.com.

«Les gens me détesteront pour l'avoir dit, mais il a changé la donne.

«Il a apporté tant de globes oculaires différents aux arts martiaux mixtes, il tenait deux ceintures simultanément tandis que tout le monde fait le truc de champion, champion maintenant.

"Ne vous méprenez pas, ses trois ou quatre dernières années ont été fous mais avant cela, ils étaient sensationnels."

McGregor a mis fin au règne d'Aldo pendant une décennie en seulement 13 secondes

4] Lyoto Machida vs Randy Couture – UFC 129, avril 2011

La couture est aussi dure que possible, comme le suggère son récent combat contre les problèmes de santé.

Cependant, le Temple de la renommée de l'UFC n'a rien pu faire contre le coup de pied avant de Machida qui a valu des comparaisons avec le Karate Kid.

Le commentateur et aficionado du MMA, Joe Rogan, l'a classé comme le «4ème coup de tête le plus meurtrier» en 2015, alors qu'il a également remporté le «KO de la nuit» brésilien.

3] Holly Holm vs Ronda Rousey – UFC 193, novembre 2015

À l'époque, l'UFC 193 était l'événement UFC le plus fréquenté de l'histoire de la société et chaque spectateur en avait pour son argent.

Rousey, la championne des poids coq 12-0, avait jusqu'à présent dominé tout sur son chemin et devait essuyer le sol avec Holm, les cotes reflétant cela en l'installant en tant que favorite de -1 200 par rapport à Holm, qui est entré en tant que outsider de +700 .

La différence de qualité de frappe est devenue évidente lorsque le combat est entré dans le deuxième tour lorsque, alors qu'un Rousey ensanglanté suivait désespérément le challenger, Holm a attrapé le champion avec une série de frappes qui l'ont terrassée avant de se casser la mâchoire avec un coup de tête brutal.

Holm a stupéfié le monde avec son KO brutal de Rousey dans ce qui était un énorme bouleversement

2] Yair Rodriguez vs Chang Sung Jung ‘Korean Zombie’ – UFC Fight Night 193, novembre 2018

Le KO fou de Rodriguez de Korean Zombie sera l'un des plus grands KO de l'histoire de l'UFC, mais il ne parvient qu'à prendre la deuxième place.

Après 18 mois d'absence et une série de maladies avant le combat, l'UFC Fight Night 139 a répondu à toutes les attentes.

Avec seulement quatre secondes restantes, Rodriguez a sorti l'un des KO les plus fous de l'histoire avec un coude à la mâchoire du poids plume sud-coréen de nulle part.

Le coréen Zombie a marqué l'un des KO les plus emphatiques de l'histoire l'année dernière

"La dernière seconde a été parfaite", a-t-il déclaré au MMA Show d'ESPN, Ariel Helwani. «L'élan, tout était parfait. Je l'ai fait réagir comme je voulais qu'il réagisse comme ça tout le combat. Parfois, quand je voulais qu'il réagisse de cette façon, il était trop agressif que je ne pouvais pas contrer.

"Chaque fois que vous pensez que tout est fini, c'est lorsque vous posez vos mains et c'est ce qui s'est passé.

"Je ne pouvais pas le croire. Je me disais «Holy s—». Je savais que c'était à l'intérieur du tour de cinq minutes, mais en même temps, je me disais: «Je l'ai vraiment frappé à la dernière seconde? Sensationnel. Je l'ai eu. "J'ai regardé dans mon coin et ils étaient super heureux. L'arbitre a levé les mains et a déclaré que le combat était terminé.

"Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, donc je pense [c'est le meilleur KO de tous les temps]."

1] Jorge Masvidal vs Ben Askren – UFC 239, juillet 2019

Masvidal gagne sa place au sommet de cette liste pour un certain nombre de raisons, mais l'audace et la confiance en font le plus grand KO de la dernière décennie.

Appuyé contre la clôture avec ses mains derrière le dos, «Gamebred» a commencé à échanger encore plus de barbillons verbaux avec son rival amer Askren.

Au début du combat, le natif de Miami a chargé le genou avec un genou volant et a effectivement terminé la carrière de «Funky» à l'UFC en seulement cinq secondes.

"Ce genou volant était incroyable", a déclaré Adam Catterall à talkSPORT.com. «Dans les arts martiaux mixtes, Jorge Masvidal est le combattant de l'année par un mile. J'étais également au bord de la cage quand Masvidal a éliminé Darren Till et tout dans l'O2 Arena s'est calmé.

«J'ai eu quelques interviews à moitié décentes cette année seulement et probablement rencontrer Nate Diaz et Masvidal est là-haut parce qu'ils étaient tout ce que je voulais qu'ils soient.

"Masvidal était le plus cool parce que vous savez à tout moment que ça va exploser, mais il avait ce calme à son sujet."

"Gamebred" s'est mérité le KO UFC le plus rapide de l'histoire

