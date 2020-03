Les meilleurs footballeurs qui ont utilisé chacun des dossards Toluca

L’une des équipes les plus gagnantes du football mexicain, elle a eu un grand nombre de joueurs de football extraordinaires, l’équipe de l’État du Mexique est une équipe performante au sein de la Liga MX, c’est pourquoi nous nous souvenons de certains des meilleurs joueurs qui ont utilisé les dossards de les Diables Rouges de Toluca.

1. Hernán Cristante

Multi-champion avec les choriceros, a traversé trois étapes avec le club (1993-1994, 1995-1996 et 1998-2010), au total, il a amassé 9 championnats, 6 titres de champion, 2 champions champions et un concachampions. Le meilleur gardien de but de l’histoire écarlate.

2. Diego Novaretti

Défenseur central argentin, arrivé au Mexique dans le 2009 et est resté dans l’équipe jusqu’à 2013, puis allez en Europe avec la Lazio en provenance d’Italie. Il a remporté le tournoi du bicentenaire 2010.

3. Aaron Galindo

Arrivé au Ouverture 2013 à la demande du technicien José Saturnino Cardozo et est resté au club pendant 4 ans. Il a servi de défense centrale.

4. Paulo Da Silva

Le prodigieux défenseur central paraguayen a atteint les Diables dans le 2013 à 2017 après une longue carrière au Paraguay, en Italie, en Argentine, en Espagne et en Angleterre.

5. Martín Romagnoli

Le milieu de terrain argentin a remporté deux championnats de ligue avec l’équipe choricero. Était entre 2008 et 2012.

6. Manuel Alejandro de la Torre

Défenseur mexicain qui a passé 8 ans avec les Devils, entre 2004 et 2012. Il a remporté quatre championnats, trois championnats et un champion des champions.

7. Pablo Velázquez

L’attaquant paraguayen n’a passé qu’un an au club, mais est toujours devenu le meilleur buteur de l’équipe, remportant même le titre de buteur de la Ouverture 2013.

8. Israël López

Milieu de terrain mexicain qui avait une rivalité avec Cuauhtémoc Blanco à plusieurs reprises. Il a été trois fois champion de la Liga MX avec les Devils et un championnat de Concachampions.

9. José Saturnino Cardozo

Le meilleur buteur historique de l’équipe et l’un des meilleurs footballeurs à avoir atteint le football mexicain, il a remporté cinq championnats avec Toluca quatre en Ligue et un en Ligue des champions de la Concacaf.

10. Antonio Naelson Sinha

Le milieu de terrain mexicain naturalisé brésilien est arrivé au club en 1999 et laissé dans le 2014, mais est retourné à la retraite en 2016, contesté 609 engagements et a écrit 79 buts.

11. Vicente Sánchez

L’attaquant uruguayen faisait partie de l’équipe hâtive et au milieu des années 2000, où l’équipe de Toluca était une équipe formidable, il a remporté deux titres de champion, dans l’Apertura 2002 et 2005.

12. Alfredo Talavera

L’un des meilleurs gardiens de but de l’équipe, le Mexicain est arrivé en 2009 et à ce jour est le propriétaire de l’arc écarlate, depuis plus d’une décennie.

13. Christian Cueva

Le milieu de terrain péruvien est arrivé pour la Ouverture 2015 et son football a immédiatement eu un impact, donc un an plus tard, il s’inscrirait au football brésilien et plus tard en Europe, il a joué 49 matchs.

14. Rubens Sambueza

Le milieu de terrain argentin est arrivé chez les Diables pour la Clôture 2017deux ans plus tard, il a fini par jouer 73 matchs, plus que ce qui était prévu pour un vétéran.

15. Antonio Ríos

Milieu défensif qui a joué toute sa carrière dans la tenue écarlate. De 2009 à aujourd’hui, il est resté au club où il a fait ses débuts en tant que professionnel, dans son record, il a deux titres de champion et un Concachampions.

16. Óscar Rojas

Mexicain qui travaille comme arrière gauche était à Toluca entre 2015 et 2018.

17. Gerardo Flores

Il n’a joué qu’un an dans la boîte choricero, dans la Clôture 2016 et ouverture 2016contesté 25 confrontations, mais les blessures ne lui ont pas permis de continuer au plus haut niveau.

18. Carlos Morales

Le milieu de terrain mexicain multifonctionnel a occupé de nombreux postes, il était parmi 2006 et 2008, a contesté 86 engagements et a été champion d’Apertura 2008.

19. Felipe Pardo

L’extrême colombien est arrivé à l’État du Mexique dans le Clôture 2019 et depuis lors, il a démontré sa qualité de football. Jusqu’à présent, il dépasse 40 engagements avec des écarlates.

20. Fernando Uribe

Il était dans les Red Devils de l’ouverture 2015, il est resté pendant trois ans jusqu’à Clôture 2018Joué 117 matchs y écrit 61 buts.