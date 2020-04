Les meilleurs gardiens de but du monde: Jan Oblak règne en maître alors que Marc-André ter Stegen siège au niveau 2

Vous pouvez avoir de superbes options dans chaque position de champ, mais une équipe gagnante du titre exige également la présence d’un formidable gardien de but. Liverpool l’a appris à la dure lors de la finale de la Ligue des Champions 2018.

Les gardiens sont là pour effectuer des arrêts exceptionnels qui devraient compter pour les buts, mais ils ont également la responsabilité de guider leur ligne défensive et d’assurer le reste de l’équipe avec leur fiabilité.

Dans le jeu moderne, les hommes qui sont la dernière ligne de défense de l’équipe sont également sa rampe de lancement pour les attaques et doivent être compétents avec leurs pieds – choisir le meilleur n’est pas une mince affaire.

Cela fait 12 mois que nous avons publié nos classements par niveaux pour la dernière fois et ici, du niveau 1 au niveau 4, par ordre croissant, nous examinons actuellement huit des meilleurs gardiens de but au monde.

Les joueurs ont été mesurés par leur forme au cours de l’année dernière avec le talent, les statistiques et la réputation utilisés comme guide.

NIVEAU 4

Thomas Strakosha (Latium)

La Lazio a le meilleur record défensif de Serie A cette saison et n’est qu’à un point de la Juventus au sommet. Cela ne se fera pas sans les efforts d’un gardien de but exceptionnel.

Thomas Strakosha a réalisé des arrêts de jeu phénoménaux à bout portant et est l’un des meilleurs plongeurs à basse altitude pour arrêter les tirs de chaque côté.

Le fait de déjouer Edin Dzeko à deux reprises à Rome et les extraordinaires arrêts successifs à domicile à Hellas Verona sont certainement le point culminant.

L’Albanais est compétent avec le ballon à ses pieds mais c’est son lancer puissant qui menace les oppositions à la pause.

Le joueur de 25 ans a parfois du mal à tenter de cueillir des balles en l’air, mais excelle lorsqu’il décide de frapper, éliminant le danger d’une certaine distance.

Wojciech Szczesny (Juventus)

Remplacer une légende de tous les temps à Gianluigi Buffon en tant que numéro un de la Juventus semble une tâche impossible, mais Wojciech Szczesny n’a jamais hésité quand il a ramassé ce calice apparemment empoisonné et a pris tout le monde par surprise.

L’international polonais a toujours été très prometteur même pendant son séjour à Arsenal, mais depuis son passage en Serie A, d’abord avec l’AS Roma puis la Juve, il a freiné ses tendances imprudentes et laissé la place à une prise de décision saine.

Après avoir appris de Buffon avant son passage d’une saison au PSG, Szczesny est devenu un gardien complet et a conservé sa place de départ malgré le retour du grand italien.

Le joueur de 29 ans est à son apogée et, ayant appris des mésaventures du passé, ne quitte pas le ballon des yeux.

NIVEAU 3

Andre Onana (Ajax)

Barcelone est bien garni dans le département des gardiens de but avec Ter Stegen le choix incontesté entre les bâtons et Neto servant de remplaçant capable. Mais telle est la qualité d’André Onana que les liens avec l’ancien joueur de La Masia persistent.

Les sauvegardes accrocheuses attirent constamment l’attention sur le numéro un de l’Ajax dont les réflexes sont parmi les meilleurs de l’industrie.

Il a également excellé à sauver des pénalités. Au cours des quatre dernières saisons, l’international camerounais a stoppé six des 18 efforts de la zone des 12 yards, affichant un taux de réussite impressionnant de 33,3%.

Là où Onana peut encore s’améliorer, c’est sa gestion des attaques aériennes, mais après avoir eu 24 ans ce mois-ci, il montre un énorme potentiel de progrès.

Ederson (Manchester City)

S’il y a un gardien au monde à qui on ferait confiance pour jouer dans le champ extérieur, c’est Ederson.

Oui, Alisson et Ter Stegen ne sont pas en reste non plus, mais bien que leur distribution puisse rivaliser avec celle du gardien de Manchester City, il est seul pour la technique pure en possession.

Majoritairement gaucher, Ederson est également assez accompli de son côté le plus faible et ses prouesses sur le ballon sont telles que Pep Guardiola a même déclaré qu’il était le meilleur tireur de penalty de City.

Le Brésilien est exceptionnellement rapide hors de sa ligne et avance bien derrière une ligne défensive élevée alors qu’il est capable de réaliser des arrêts spectaculaires également.

Il peut parfois être un peu trop agressif avec ses actions, ce qui entraîne parfois des erreurs.

NIVEAU 2

Thibaut Courtois (Real Madrid)

À l’autre bout de la rivalité Clasico se trouve Thibaut Courtois qui a connu un début de vie difficile au Real Madrid.

Malgré son arrivée pour un montant de 35 millions de livres sterling, Keylor Navas l’a poussé à fond pour un rôle de départ la saison dernière.

Le Belge s’est finalement imposé et a ressemblé à son ancien moi ce trimestre, menant la Liga avec les draps les plus propres (12).

Il a été une présence dominante entre les bâtons pour Los Blancos avec son physique et sa portée lui permettant de dominer dans les airs et de faire de beaux arrêts à distance.

Il n’est pas entièrement parfait, comme en témoigne le but de Jose Luis Morales pour Levante. Le tir féroce de l’attaquant a battu Courtois qui a inexplicablement éloigné ses mains du ballon.

Marc-Andre ter Stegen (Barcelone)

Non seulement Marc-Andre ter Stegen a une paire de mains sûre, mais ses pieds sont tout aussi fiables, une exigence croissante pour les gardiens de but dans le jeu moderne.

L’Allemand a passé une grande partie de sa carrière internationale à jouer au deuxième violon du gardien-balayeur d’origine Manuel Neuer.

Compte tenu de ses performances spectaculaires pour Barcelone et lorsqu’il a été appelé pour Die Mannschaft ces dernières années, il a sûrement dépassé le numéro un du Bayern Munich qui ne figure même pas sur la liste de cette année.

Son sang-froid sur le ballon et sa distribution rivalisent avec ceux d’Alisson et d’Ederson tandis que ses réflexes et ses arrêts de tir phénoménaux donnent même à Oblak une course pour son argent.

Ter Stegen est de classe mondiale et à part Messi, le meilleur joueur du Barça au cours des deux dernières saisons.

NIVEAU 1

Alisson Becker (Liverpool)

Les mésaventures de Mignolet et les catastrophes de Karius sont maintenant des choses du passé, un peu plus que des cauchemars âgés dérivant plus profondément dans le subconscient.

À Alisson Becker, Liverpool rêve d’un gardien de but qui se révèle de plus en plus fiable.

Le Brésilien commande avec autorité sa boîte de 18 verges et s’aventure régulièrement au-delà pour éteindre les menaces avant qu’elles ne se manifestent.

Sa vitesse hors de la ligne fait de lui l’un des meilleurs balayeurs du secteur tout comme sa distribution exceptionnelle.

Les deux attributs sont essentiels à la capacité de Liverpool à fonctionner avec une ligne défensive élevée et à jouer à l’arrière.

Avec un total de 12 draps propres de la ligue, il est également un formidable coup d’arrêt, restant vigilant avec peu de moyens pour l’engager pendant de longues périodes avant de prendre vie lorsqu’il est convoqué.

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Après une victoire 3-2 à Anfield qui a assuré la progression de l’Atletico Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, Diego Simeone a déclaré: “Barcelone a Messi qui gagne des matchs pour eux, et nous avons Oblak.”

C’est juste la norme à laquelle Jan Oblak se produit, très messi-esque.

Il a réalisé une série d’arrêts de classe mondiale dans une démonstration héroïque contre Liverpool, mais les fans d’Atleti en sont venus à attendre cela de lui.

En plus d’être un coup de pied phénoménal, sa qualité sous-estimée est un positionnement impeccable. Un arrêt miraculeux à Levante en janvier a montré ses meilleurs atouts.

Il a montré des pieds rapides, utilisant deux étapes de croisement pour se déplacer rapidement à travers le but, se positionnant parfaitement et maintenant l’équilibre. Cela lui a permis de repousser son pied droit et d’effectuer un superbe arrêt réflexe lorsque la tête était dirigée vers lui. Gardien d’élite à son meilleur.

