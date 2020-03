Les meilleurs kits Euro 2020 que nous ne verrons pas avant l’année prochaine car le coronavirus retarde le Championnat d’Europe jusqu’en 2021

L’UEFA a officiellement retardé le Championnat d’Europe 2020 d’un an en raison de l’épidémie de coronavirus.

C’est, bien sûr, une étape nécessaire pour protéger la santé et le bien-être des joueurs, des fans et des membres du personnel, et le tournoi se jouera désormais en 2021.

. – Contributeur

Il y a une réelle conviction que l’Angleterre pourrait remporter son premier trophée majeur depuis la Coupe du monde en 1966, lorsque l’Euro 2021 arrive

Cela signifie également que nous devons attendre une autre année pour voir les kits conçus par les meilleurs fabricants de vêtements de sport se faire épuiser lors d’un tournoi majeur.

Voir la nouvelle bande de votre nation pendant que vos joueurs font la queue et bouclent l’hymne national (sauf si vous êtes l’Espagne) est un moment de fierté.

Et cet été, nous devions voir des classiques instantanés avec un lot de superbes bandes qui sortent.

Alors, quels sommets d’équipes ne pouvons-nous pas attendre de voir en action à l’Euro 2021? Découvrez ci-dessous

La star d’Everton Andre Gomes recrée “ Cast Away ” alors qu’il canalise Tom Hanks pendant l’auto-isolement du coronavirus

mise à jour

«Ils ont inventé que j’étais déprimé» – Une légende brésilienne rejette les craintes pour la santé

DERNIER

Football anglais fermé jusqu’au 30 avril, engagement de Man United envers le personnel occasionnel, F1 retardé

révélé

La Premier League est prête à jouer à huis clos pour aider à terminer la saison

fidèle

Willian fait vœu à Chelsea alors que la crise des coronavirus complique la situation contractuelle

chic

Man United protège les revenus des travailleurs occasionnels face à la pandémie de coronavirus

audacieux

La légende de Liverpool, John Barnes, fait une déclaration surprise à propos de ses rivaux de Premier League

sensation

Briser le record du meilleur et capitaine de Man United – le jour où Ronaldo a fait ses preuves

dernier

Transférer les informations en direct: Willian fait une promesse de Chelsea, agent sur l’avenir de Pogba’s Man United

ébloui

Pourquoi l’as de Man United Fernandes fait déjà partie des légendes du PL après un mois incroyable

allusion?

Raiola révèle un complot pour emmener un “ grand joueur ” à Madrid alors que Pogba endure une “ période difficile ”

groupe A

dinde

Simple mais efficace, cette chemise blanche et rouge pour les Crescent-Stars.

Une génération jeune et affamée de stars comme Cengiz Under, Zeki Celik, Caglar Soyuncu et Merih Demiral sera excellente tout en reprenant cet effort Nike.

Le col rond et la bordure de manche rouge couronnent le tout.

Italie

L’Italie a eu quelques kits classiques au fil des ans et leur bande Euro 1996 a été un vrai délice.

Ce nombre étonnant a un motif graphique brillant qui a été inspiré par le carrelage et l’architecture traditionnels de la période de la Renaissance.

Quelle beauté – et ils pourraient aussi y faire l’histoire.

Pays de Galles

Un effort astucieux d’Adidas signifie que Gareth Bale et Aaron Ramsey seront élégants l’été prochain.

Les rayures jaunes sur les épaules vont bien et l’ajout de vert et de blanc dans la garniture des manches fonctionne bien.

Suisse

Puma obtient souvent leurs conceptions de kit sur place avec certains de leurs maillots pour les nations africaines vraiment impressionnantes au fil des ans.

Le maillot extérieur suisse a quatre montagnes comme graphique – représentant les quatre langues principales de la nation neutre.

Les différentes nuances et le rouge foncé sur le col sont un vrai régal avec le trio d’emblèmes au sommet.

Groupe B

Finlande

Les Finlandais ont finalement réussi à se qualifier pour un tournoi majeur et, comme vous pouvez le voir, ils sont prêts à représenter leur nation avec style.

L’effort de Nike est blanc avec la croix bleue du pays sur elle, passant du bleu foncé à une teinte plus claire en bas.

Belgique

Les Red Devils ont déjà porté ce kit mais il est trop beau pour ne pas l’inclure.

Les coups de pinceau diagonaux noirs sont une belle touche, ainsi que les motifs sous-jacents en rouge pour créer un «B» sur le devant du maillot.

Russie

Selon adidas, le maillot domicile russe est un «croisement entre le peuple, le football et le drapeau russe».

Et ils ont fait un excellent travail, le blanc et le bleu à la base de la manche étant particulièrement agréables.

Un reproche est que le motif sur le corps n’est pas sur tout le maillot, ce qui entraîne une couture inutile.

Groupe C

Pays-Bas

Habituellement, c’est la bande néerlandaise à domicile qui fait la une des journaux, mais à l’Euro 2021, ce design noir promet beaucoup.

L’imprimé lion sur les épaules et les côtés est une belle touche, ainsi que la bordure à rayures éclair. Un col surmonte vraiment pour nous.

L’Autriche

N’ayant pas réussi à gagner un match dans un tournoi majeur depuis 1990, les Autrichiens espèrent qu’un ensemble d’as expérimentés mais pas vétérans comme David Alaba, Marko Arnautovic et Aleksander Dragovic pourra être aidé par des talents plus jeunes tels que Florian Grillitsch, Xaver Schlager et Marcel Sabitzer .

Même s’ils flopent à nouveau, ils auront au moins l’air de la partie avec ce joli design Puma inspiré de l’Art Nouveau. C’est aussi leur premier maillot avec le nouveau logo de leur fédération.

Groupe E

Espagne

Les tons de rouge à carreaux sont à l’ordre du jour pour les Espagnols qui auront de grands espoirs pour le Championnat d’Europe.

Le design est une touche pixélisée pour lui donner un look encore plus unique, et adidas dit qu’il s’inspire du drapeau de la nation.

Groupe F

le Portugal

Un autre effort simple et élégant de Nike, cela a l’air vraiment élégant. Le col est un véritable point fort, tandis que la garniture est subtile et élégante.

Pour couronner le tout, le Portugal portera pour la première fois depuis 2004 des shorts verts avec sa tenue à domicile.

France

S’inspirant de leur maillot de la Coupe du monde 1998 – considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs maillots de l’équipe nationale de tous les temps – Nike est sur un gagnant ici.

Une seule bande rouge traverse la poitrine avec deux nuances de bleu différentes bouclant l’ensemble du design – c’est un joli kit.

Allemagne

Il est très rare d’avoir un mauvais équipement allemand alors qu’Adidas frappe à nouveau.

Les cerceaux noirs à fines rayures lui donnent un look élégant, tandis que le noir, le rouge et l’or sur la garniture des manches sont parfaits pour le terminer.

.