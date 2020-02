Les meilleurs mèmes de la défaite de Madrid: Le but de Vinícius, les blancs de la grotte et plus

Oui à Barça Cela ne s’est pas bien passé mardi, le Real Madrid a été encore pire hier soir et a du mal à se qualifier en Ligue des champions. Et cela a commencé à gagner, mais la City, en 10 minutes horribles de l’équipe blanche, a fini par faire le tour du tableau de bord.

Dans le précédent, ce sont les entraîneurs qui ont concentré l’attention du match. Les deux se sont félicités et ce n’était pas pour moins, les visages étaient deux des meilleurs techniciens du panorama actuel.

Ce n’était pas le seul grand duel de la nuit. Il y avait aussi un Mendy VS Mendy intéressant, bien que vu ce qui a été vu, dans ce cas si le Real Madrid a gagné …

De retour au jeu, City a commencé à faire peur, ayant la première chance claire du jeu … bien que ce ne soit pas unique. En fait, Courtois a sauvé une débâcle encore plus grande …

Le Real Madrid a également eu ses chances de marquer, mais si celui qui les a est le pire de toute l’équipe, peu de choses peuvent être faites pour voir le but …

Le Real Madrid est allé de l’avant, via Isco. Cependant, ce n’était pas l’équipe blanche qui jouait mieux, mais bien le contraire … Guardiola, cependant, s’inquiétait d’autre chose …

Enfin, il a fini par retrouver Manchester City et le Real Madrid en jetant le lien par dessus bord … et Zidane sans savoir comment changer la situation.

En fin de compte, vous réalisez à quelle vitesse le football change en un instant. Une semaine, vous êtes au sommet et la suivante au plus bas … c’est ce qui est arrivé au Real Madrid maintenant. Ses fans rentrent déjà dans la grotte …

Pire encore, le Real Madrid a maintenant un calendrier difficile et difficile et commence par le pire possible: le Barça. Ce week-end est «The Classic» et se joue au Bernabéu, donc tout peut arriver …

