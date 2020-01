Les meilleurs mèmes de Valence-Barcelone

Les mèmes ils mettent la touche d’humour à la rencontre entre les Valence et le Barcelone à Mestalla, qui a abouti à une victoire 2-0 pour les ches. Quique Setién est le principal protagoniste des mèmes toujours drôles, qui faisaient écho au grand nombre de passes et au manque de profondeur de l’équipe du Barça.

Ter Stegen apparaît également, car il était essentiel pour que le résultat ne soit pas plus volumineux. Le but allemand a stoppé une pénalité maximale pour Maxi Gómez dans les premières minutes et a fait plusieurs interventions clés, qui n’ont finalement pas aidé son score à Mestalla.

Ernesto Valverde était un autre protagoniste. Les mèmes se souvenaient de l’ancien entraîneur du Barça, après le mauvais match qui a fait les élèves de Setién à Mestalla qui leur a coûté la défaite contre un Valence qui ne pouvait pas compter sur leur capitaine et joueur clé Dani Parejo.