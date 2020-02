Les meilleurs mèmes du gala des Champions: le bus de l’Atlético, Neymar en huitièmes de finale, Haaland et plus

Il est revenu de la Ligue des champions et l’a fait de façon spectaculaire, avec deux surprises majeures et peu attendues. Ils ont joué à domicile, mais ni l’Atlético de Madrid ni Borussia Dortmund ils sont partis favoris, mais ils ont gagné.

La victoire de l’Atlético a été particulièrement inattendue. En fait, peu, très peu, ont donné des options de victoire à l’équipe entraînée par le ‘Cholo’ Simeone, qui “disait au revoir” à ses joueurs.

Pour l’avoir, il y avait même un universitaire qui a dit qu’il était impossible de défendre Liverpool tout au long du match … il avait totalement tort.

Benitez n’avait pas raison de le dire. Il suffisait de regarder les derniers matchs de l’Atlético de Madrid. Comment il jouait et combien cela lui coûtait de frapper à la porte rivale. Mais dans le football avec un seul but, il suffit de gagner ….

Et c’est que le bus «Cholo» ne fonctionne pas toujours ces derniers temps, mais hier avait le jour marqué en rouge sur le calendrier et n’a pas échoué à tout moment. Le script s’est parfaitement déroulé, marqué et défendu.

L’autre match de la soirée a été la rencontre entre le Borussia et le PSG. Le duel, plus égalisé a priori, avait pour principal attrait la confrontation de deux des meilleurs jeunes qui se trouvent désormais sur la scène européenne. Les deux se sont conformés, bien que l’un plus que l’autre.

L’autre nom du match était celui de Neymar, qui était étonnamment disponible pour jouer dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Le fait a surpris même le joueur lui-même, bien qu’il ait mis en colère sa sœur Rafaella.

Heureusement, la Ligue des champions se poursuit ce soir avec les rencontres entre Atalanta – Valence et Tottenham – RB Leipzig.

