Les meilleurs milieux de terrain du monde: Kevin De Bruyne en tête du peloton tandis que le joueur du Real Madrid promet

Le plus souvent, les matchs sont gagnés ou perdus au milieu de terrain. Contrôlez le milieu du parc et vous contrôlerez très probablement la rencontre et remporterez la victoire.

Ceux qui opèrent dans cette position sont les plus capables d’influencer le jeu ou de le briser. Une variété de joueurs peuvent prospérer au milieu de terrain, des meneurs de jeu techniquement doués aux exécuteurs à l’esprit défensif.

Étant donné les principales qualités d’un milieu de terrain, choisir le meilleur n’est pas une tâche facile.

Cependant, 12 mois se sont écoulés depuis la dernière publication de nos classements par niveaux et, ici, du niveau 4 au niveau 1, nous examinons par ordre croissant huit des meilleurs milieux de terrain au monde en ce moment.

Les joueurs ont été mesurés par leur forme au cours de l’année dernière avec le talent, la réputation et les statistiques – grâce à Wyscout, WhoScored.com plus Opta – utilisés comme guide.

NIVEAU 4



Luis Alberto (Latium)

Luis Alberto est peut-être l’un des joueurs les plus sous-estimés du jeu et compte tenu de ses performances pour la Lazio cette saison, c’est difficile à comprendre.

Alors que Ciro Immobile s’est frayé un chemin à l’avant-garde de la course Capocannoniere, le meneur de jeu espagnol a tiré les ficelles derrière lui avec 12 passes, le plus en Serie A.

Il ouvre également la voie avec trois passes clés par match et sa créativité a conduit le Biancocelesti à la deuxième place du classement, un point derrière la Juventus.

Le joueur de 27 ans a de nombreux atouts, mais c’est son incisive à travers les balles et le poids des passes qui le distinguent. Du milieu de terrain central, Alberto a été l’orchestrateur de la Lazio, les mettant à la portée de la gloire.

Martin Odegaard (Real Sociedad)

Après quelques périodes de prêt prometteuses à l’étranger, le passage actuel de Martin Odegaard à la Real Sociedad confirme qu’il est enfin à la hauteur de son battage médiatique à 16 ans et qu’il pourrait être prêt à jouer pour le Real Madrid.

Avec quatre buts et cinq passes décisives en Liga, le Norvégien a joué un rôle crucial dans la campagne de la ligue basque, les mettant en lice pour une place en Ligue des champions.

Le jeune meneur de jeu a réalisé en moyenne 2,3 passes clés par match, ce qui n’est surpassé que de 2,5 par Lionel Messi.

Le style d’Odegaard est lié à son contrôle étroit exceptionnel, influençant sa façon de dribbler, de manœuvrer dans des espaces restreints ou de faire ses premiers pas.

Avec une vision, une accélération et une baguette du pied gauche, il devient un batteur du monde.

NIVEAU 3



Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Zinedine Zidane est le joueur préféré de Georginio Wijnaldum et la raison pour laquelle il porte le maillot numéro cinq.

Bien que les deux ne soient pas exactement comparables, le Néerlandais possède un mélange de force et de fanfaronnade sur le ballon pour lequel son idole était réputée.

Mais alors que le style et le panache du légendaire Français exigeaient qu’une équipe soit construite autour de lui, le Wijnaldum tout-action joue pour le collectif.

À Liverpool, cela signifie passer le ballon de la défense à l’attaque rapidement et sans heurts, comme en témoigne sa précision de 92,81% des passes dans le dernier tiers – le meilleur de la ligue.

Son intelligence sur le terrain est telle que Jurgen Klopp n’a pas hésité à le nommer le joueur qu’il pouvait voir devenir manager.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Les médias allemands décrivent Kai Havertz comme un Alleskönner – un joueur qui peut tout faire.

C’est un joueur tellement polyvalent et tellement à l’aise dans les différents espaces qu’il est impossible à saisir. Pendant ce temps, ses dribbles et son contrôle rapproché couplés à sa capacité de chaque côté le rendent incroyablement insaisissable.

Havertz a une excellente vision et technique qui a fait des comparaisons avec Mesut Ozil, mais au fil du temps, le joueur de 20 ans a prospéré même en dehors d’un rôle de milieu de terrain offensif. Il reste dangereux depuis le milieu de terrain central, le flanc ou même comme un faux neuf.

Avec 14 buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Havertz a fait preuve de l’intelligence, de l’élégance et du sang-froid d’un génie du football.

Son statut comme l’un des talents les plus convoités du jeu est parfaitement justifié.

NIVEAU 2



Marco Verratti (PSG)

En termes de possession dominante, Marco Verratti est incontesté dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison avec 94,95 passes par 90 minutes.

Il se classe également cinquième en Ligue 1 pour les réalisations complètes [48] et troisième pour les passes progressives toutes les 90 minutes [13.34], en dit long sur sa capacité à jouer en avant et à travers les lignes.

Avec une plage de dépassement étendue, un superbe dribble et un contrôle serré, Verratti est parmi les meilleurs meneurs de jeu du jeu.

Sa capacité à conserver la possession sous pression dans des espaces restreints est sans pareille et la marque d’un joueur de classe mondiale.

Compte tenu de son talent, son manque de buts est cependant légèrement décevant. Il n’a pas encore marqué dans toutes les compétitions cette saison et n’a réussi qu’une frappe solitaire le trimestre dernier.

Casemiro (Real Madrid)

Ce n’est pas un hasard si Casemiro s’est installé dans le premier XI du Real Madrid, il a ensuite conquis l’Europe avec un triplé de titres en Ligue des champions.

Zinedine Zidane a apprécié l’équilibre qu’il a apporté à un milieu de terrain avec également des goûts de Luka Modric, Toni Kroos et Isco.

Avec force, intelligence, mobilité et éthique de travail, le milieu de terrain défensif complimente son entourage.

Il est devenu une figure incontournable pour Los Blancos avec son nom désormais sur la feuille de match devant Modric et Kroos.

Casemiro est un vainqueur d’élite, enregistrant 285 duels défensifs cette saison – le troisième plus élevé parmi les cinq meilleures ligues et le meilleur parmi les milieux de terrain.

NIVEAU 1

Thiago Alcantara (Bayern Munich)

Il a tendance à voler sous le radar avec un style discret et une implication de but modeste, mais en ce qui concerne les meneurs de jeu profonds, il est difficile de dépasser Thiago Alcantara.

Le Bayern Munich continue de régner en Bundesliga et l’Espagnol est celui qui les fait vibrer. Ses 82,63 passes toutes les 90 minutes mènent la ligue allemande.

Thiago dicte le jeu avec une gamme de passes phénoménale, établissant des comparaisons avec des goûts d’Andrea Pirlo, Xavi et Paul Scholes dans son rôle de Regista.

Avec une technique, une vision et une conscience superbes, il semble avoir plus de temps sur le ballon que les autres joueurs. Son dribble est un avantage supplémentaire, lui permettant également de faire progresser le ballon lui-même.

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Lionel Messi est le seul joueur que Pep Guardiola tient en plus haute estime que Kevin De Bruyne et au cours des 12 derniers mois, nous avons vu pourquoi.

La star de Manchester City est sans aucun doute le milieu de terrain le plus complet du jeu aujourd’hui.

De Bruyne a déjà fait ses preuves avec des titres de Premier League successifs et ses 15 passes décisives dans l’élite de l’Angleterre cette campagne est sans égal dans les cinq meilleures ligues européennes.

Son xA [Expected Assists] de 11,81 ouvre également la voie tandis que le meneur de jeu extraordinaire a accru sa réputation de spécialiste des coups de pied arrêtés cette saison.

Non seulement De Bruyne est parmi les joueurs les plus doués du monde, mais il est également l’un des plus intelligents et, à 28 ans, il produit son meilleur football.

