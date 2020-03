Les meilleurs moments de la XFL à ce jour

La XFL a fait son retour, et après deux semaines dans les livres, la ligue nous a donné beaucoup de football passionnant. Bien sûr, ce n’est pas la NFL, mais avoir du football en direct à la télévision moins d’une semaine après le Super Bowl était un vrai régal, et les matchs étaient assez amusants à regarder.

La XFL a de nombreuses règles que la NFL devrait adopter, de la mise des lignes de paris sur les tableaux de bord à la façon dont les joueurs s’alignent sur les coups d’envoi, donc si nous avons de la chance, la ligue envisagera peut-être d’en utiliser certaines à l’avenir.

Pour l’instant, décomposons certains des meilleurs moments de la saison XFL jusqu’à présent. Nous mettrons à jour cette pièce chaque semaine de la saison, ou au moins aussi longtemps que dure la saison.

Meilleur point culminant: cette balle inclinée qui s’est transformée en une prise à une main

Les Vipers de Tampa Bay ont remporté leur première victoire de la saison en éliminant les DC Defenders 25-0 dimanche. L’ailier rapproché de Tampa, Colin Thompson, a effectué cette capture incroyablement acrobatique après que le ballon a été renvoyé de son coéquipier:

Pas un gros point fort pour avoir jumelé avec votre première victoire de la saison, Vipers!

Unité de la semaine: la défense de Houston

Les Roughnecks ont éliminé les Renegades de Dallas 27-20, aidés par leur défense, qui a forcé cinq revirements de Dallas. Renegades QB Landry Jones a été intercepté trois fois. Sa dernière interception de la journée a été décrochée par Demarquis Gates, qui a eu une magnifique prise du bout des doigts au fond du territoire de Roughnecks:

Il est assez surprenant que celui-ci se termine par un jeu à un score avec tous ces chiffres d’affaires, tbh. Avec la victoire de Houston, les Roughnecks sont désormais la seule équipe 4-0 de la XFL.

Joueur de la semaine: le quart-arrière Jordan Ta’amu des BattleHawks de St. Louis

Ta’amu continue d’éclairer ses défenses toute la saison. Il a réussi 20 des 27 passes pour 264 verges et un touché, et a ajouté 63 verges au sol. Cette bombe de 43 verges qu’il a lancée était parfaitement placée:

Avec la victoire de 23-16 des BattleHawks sur les Dragons de Seattle, St. Louis est passé à 3-1 cette saison et est assis au sommet de la division XFL Est.

Le plus gros coup: veuillez prier pour ce pauvre gardien de sécurité qui a été matraqué par le receveur des Wildcats de Levonte Whitfield

Je ne sais vraiment pas comment il s’est levé si vite!

Bravo à lui pour avoir recommencé à faire son travail sans aucune hésitation.

Meilleur accessoire: ces lunettes de ski que l’entraîneur-chef de BattleHawks Jonathan Hayes, qui portait dans le vestiaire gagnant:

J’adore tellement ça.

Plus de joueurs et d’entraîneurs devraient commencer à porter des lunettes de ski dans les vestiaires gagnants, imo.

Meilleur jeu: ce lancer inversé sur un touché de retour de coup de pied

Le tout premier coup d’envoi de la XFL est revenu pour un touché était une beauté. Keith Mumphery des BattleHawks de St. Louis l’a aligné, puis l’a lancé à Joe Powell au revers. Powell l’a ensuite amené à la maison à 90 mètres:

Ceci est un bon exemple des règles de coup d’envoi de la XFL également utiles. La XFL aligne les deux équipes du même côté que l’équipe qui reçoit. Les joueurs ne peuvent alors avancer qu’après que le retourneur a mis la balle en jeu, ce qui rend le jeu beaucoup plus sûr et plus excitant.

Les règles complètes du coup d’envoi de la ligue sont disponibles ici.

Best Bud Light seltzer chug: Ce gars a littéralement déchiré le haut de la boîte avec ses dents

Non, je ne plaisante pas, c’est vraiment arrivé. N’essayez pas à la maison ce que l’attaquant défensif BattleHawks a fait Jake Payne, les gens:

Je ne suis même pas fâché. C’est impressionnant.

Meilleure célébration: les Wildcats de LA défendent les backflips de Martez Carter

Carter a terminé avec trois touchés lors de la victoire de 39-9 des Wildcats sur les DC Defenders. Au cours de l’un de ses scores, il a littéralement basculé dans la zone des buts après avoir promis à l’antenne qu’il montrerait son backflip:

Il a célébré un autre touché avec un autre backflip dans la zone des buts:

J’aimerais voir beaucoup plus de célébrations de backflip, s’il vous plaît.

Meilleur joueur: LA Wildcats QB Josh Johnson

Johnson a aidé les Wildcats à obtenir leur premier W de la saison après avoir lancé pour 278 verges et trois touchés. Il a également fait en moyenne 11,1 verges par tentative!

Johnson a joué pour de nombreuses équipes différentes de la NFL, mais il était avec Washington le plus récemment en 2018. Il a joué dans les quatre derniers matchs de la saison en raison de blessures d’Alex Smith et du Colt McCoy. Il a terminé l’année 1-2 en tant que partant.

Meilleur échange: cette ingénieuse éclaireuse qui a échangé avec succès une boîte de biscuits à la menthe mince pour un ballon de football

Je veux dire, c’est juste intelligent tout autour. Le plaqueur défensif de BattleHawks Casey Sayles a trouvé le fan tenant la pancarte pour faire le commerce:

Les Thin Mints sont fondamentalement les seuls cookies Girl Scout qui comptent (ne pas me @), donc c’est à la fois un commerce équitable et formidable, OMI.

Meilleure célébration d’après-match: Seltzers Bud Light

Bud Light est un sponsor de la XFL, donc naturellement, les joueurs peuvent célébrer avec les sélecteurs Bud Light après avoir gagné. Bien sûr, la ligue fournit des images très importantes de ces vestiaires gagnants. Celui des Houston Roughnecks après leur victoire de la semaine 2 contre les Battlehawks de Saint-Louis pourrait être mon préféré:

Et pourquoi bien sûr il y a des célébrations de fusil de chasse seltzer!

Ma partie préférée à propos de ce tweet est le hashtag #MutedForLanguage:

Ce sont tout simplement trop amusants:

Gardez ces équipes XFL gagnantes.

Meilleur moment avec les fans: l’attaquant offensif de DC Defenders Cole Boozer a littéralement bu des fans après les matchs

Boozer a joué au collège à Temple et a passé deux saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay de mai 2018 à décembre 2019. Il est le plaqueur droit de départ des Defenders maintenant, et après la victoire de DC 27-0 sur les New York Guardians lors de la semaine 2, il a partagé bières festives avec les fans après le match:

Juste incroyable.

Meilleure célébration sur le terrain: un joueur de Tampa Bay Viper a littéralement fait un symbole de serpent!

Oui, l’attaquant défensif de Tampa Nikita Whitlock l’a fait après avoir effectué un jeu défensif:

Je dois respecter la créativité ici.

La règle la plus cool exposée: la double passe avant

Les DC Defenders ont réussi cette double passe réussie contre les Guardians, tandis que le porteur de ballon Donnel Pumphrey revient à QB Cardale Jones, qui a trouvé son récepteur DeAndre Thompkins bien en retrait:

Veuillez appliquer cette règle dans la NFL, Roger Goodell.

Meilleure interview dans le jeu: Seattle Dragons C Dillon Day, qui a littéralement largué une bombe f à la télévision en direct

Non, je ne plaisante pas! Dans le premier match de la saison entre Seattle et les DC Defenders, Day a dit le mot f à l’antenne après avoir été signalé pour une faute personnelle:

La meilleure partie est qu’ABC a immédiatement coupé le microphone de la journaliste de la ligne de touche ESPN Dianna Russini, mais il était trop tard. Tout le monde l’a entendu et c’était magnifique.

L’accès des reporters aux entraîneurs et aux joueurs en milieu de partie est l’une des parties les plus intéressantes des émissions de la XFL – après qu’un joueur a fait un gros match, il peut être interviewé juste après. Cela donne aux téléspectateurs des réactions en temps réel que vous ne voyez pas trop souvent dans la NFL.

Joueur de la semaine: Houston Roughnecks QB P.J. Walker

Le QB de Houston a lancé 272 verges et quatre touchés lors de la victoire des Roughnecks 37-17 contre les Wildcats de Los Angeles, qui ont ensuite licencié le coordinateur défensif Pepper Johnson deux jours après le match (!). Walker n’a que 5’11, mais il se tenait bien dans la poche quand il en avait besoin et n’a pas hésité à faire des lancers sur la course, soit:

Walker, qui était auparavant allé par Phillip, a joué au football collégial à Temple de 2013 à 2016, et pendant sa saison senior, il est devenu le meilleur passeur de tous les temps de l’école. Il a signé avec les Colts d’Indianapolis en tant que joueur autonome non repêché en 2017, et faisait partie de leur équipe d’entraînement par intermittence jusqu’en août 2019.

Le quart-arrière des Battlehawks de St.Louis, Jordan Ta’amu, mérite également une mention honorable, passant 20 des 27 passes pour 209 verges et un touché, et a ajouté 77 verges au sol pour battre les Renegades de Dallas, 15-9.

Ta’amu a eu un bref passage avec les Texans de Houston en 2019, mais a été libéré dans un mois.

Règle la plus cool: relecture instantanée

La transparence de la XFL avec la relecture instantanée est tellement impressionnante. Sur les émissions de télévision, vous pouvez entendre la cabine de relecture jeter un coup d’œil à chaque appel, et les officiels de la relecture sont bien plus:

Je pense que c’est un excellent moyen pour les fans de comprendre le processus de prise de décision sur certains appels et d’avoir également une meilleure compréhension de certaines règles. Je serais ravi de voir quelque chose comme ça depuis le centre de rediffusion de la NFL à New York.

La saison régulière de la XFL dure 10 semaines, les éliminatoires et le championnat étant prévus fin avril. Nous serons de la partie tout au long de la saison.

Et si vous n’êtes pas sûr de l’équipe XFL à ancrer cette année, nous avons ce qu’il vous faut ici!