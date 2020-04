Les meilleurs moments des premiers épisodes de «The Last Dance»

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

La série documentaire ESPN en 10 parties sur la course finale de Michael Jordan avec les Chicago Bulls a fait ses débuts dimanche soir, et les fans comptent déjà les jours avant la diffusion des prochains épisodes. “The Last Dance” a été à la hauteur du battage médiatique et a fait délirer les joueurs de la NBA à propos des anciennes images de Jordan et des scénarios entourant ses multiples trois tours.

Si vous avez raté les deux premiers épisodes, qui seront rediffusés dimanche soir prochain, voici quelques-uns des moments mémorables:

1. Quelque temps après son arrivée à Chapel Hill, Michael Jordan a envoyé à sa mère une lettre, que sa mère a gardée et lue à haute voix à la caméra dans l’épisode un. Comme tout autre étudiant, Jordan avait besoin d’argent et n’avait que 20 dollars à son nom. Il a envoyé à sa mère son numéro de compte bancaire afin qu’elle puisse transférer des fonds, et a également demandé si elle pouvait lui envoyer des timbres. De tous les souvenirs que Jordan a sauvés au fil des ans, cette lettre est peut-être la meilleure.

2. Les Bulls d’avant la Jordanie étaient un gâchis, mais Jordan était tellement dévoué à être grand qu’il a évité les pièges de la NBA du milieu des années 80 et a à lui seul renversé l’équipe. Jordan a rappelé une histoire de la pré-saison 1984 de son année recrue, quand il est entré dans une chambre d’hôtel remplie de ses coéquipiers profitant de lignes de cocaïne, de marijuana et de la compagnie des femmes. Jordan est sorti, craignant que l’endroit ne puisse être perquisitionné à tout moment, et a déclaré qu’il était «tout seul» après cela.

L’attitude de l’équipe a changé presque immédiatement après le début de la saison. Jordan a dit qu’il sentait qu’il avait gagné ses galons lors de son troisième match, quand il a pris le relais contre les Bucks et a renversé un déficit de neuf points au quatrième trimestre. “A partir de ce moment, tout le monde dans l’équipe a estimé que” ce jeune enfant ne va pas nous laisser perdre. “”

3. Le drame joueur / GM qui nous passionne en 2020 ne peut tout simplement pas se comparer à ce qui se passait à Chicago dans les années 1990. Jordan, et plus tard Scottie Pippen, ont ouvertement rôti et / ou dynamité GM Jerry Krause sur une base régulière. Jordan était constamment en train de dénoncer Krause pour être court et lourd, tandis que Pippen, qui s’était aggravé d’être impayé après avoir signé un contrat de sept ans mal avisé en 1991, a «réprimandé» et manqué de respect à Krause dans le bus de l’équipe. Stephen A. Smith rêve du jour où il peut crier à propos de LeBron James se moquant vicieusement de Rob Pelinka dans un avion d’équipe.

Grand gagnant de lundi: Michael Jordan

“The Last Dance” fait découvrir à toute une génération la grandeur de Michael Jordan et permet aux fans de longue date de Jordan de renforcer leurs arguments GOAT. Jordan aurait craint que les gens pensent qu’il est une personne terrible après avoir regardé la série, et cela pourrait encore se révéler vrai, mais les deux premiers épisodes n’ont flirté qu’avec le dysfonctionnement des Bulls, et n’ont pas du tout commencé à avoir des défauts de caractère de Jordan. Le meilleur de cette série est encore à venir, et même s’il était agréable de voir une bobine de deux heures surlignée en Jordanie, j’ai hâte de voir tous les drames en coulisses se dérouler.

Coups rapides: Deshaun Watson, Roger Federer, Barack Obama

– Deshaun Watson a fait vibrer les fans de la NFL après avoir été photographié portant une chemise Dan Marino Dolphins alors qu’il travaillait dans le sud de la Floride. Les Dolphins ont beaucoup de capitaux à retirer et ont besoin d’un quart-arrière, donc un accord ne serait pas la chose la plus folle de se produire cet intersaison.

– Roger Federer a mené une session de questions-réponses avec les fans et n’a répondu qu’en utilisant des GIF, car tout se passe quand vous êtes le GOAT.

– Deux anciens présidents des États-Unis sont apparus dans les deux premiers épisodes de “The Last Dance”, dont le superfan des Bulls Barack Obama, qui a été présenté comme un “ancien résident de Chicago”.

Éditions spéciales de The Morning Win

Le repêchage de la NFL 2020 commence ce jeudi, et nous allons récapituler et réagir aux trois manches ce week-end sur For The Win. Samedi et dimanche, nous déploierons les éditions spéciales du week-end de The Morning Win pour couvrir toutes les nouvelles les plus importantes du premier repêchage virtuel de la NFL.

