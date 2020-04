Les meilleurs noms du repêchage de la NFL 2020, par position

Inutile de prétendre le contraire: nous allons tous regarder le repêchage de la NFL 2020. Les fans inconditionnels, occasionnels et même non-footballeurs seront à l’écoute pour l’événement de trois jours, car c’est la seule chose à laquelle nous ressemblons actuellement en direct.

Tout au long du week-end, nous rencontrerons des noms à la fois familiers et non, soit via le défilement inférieur de la télédiffusion ou de Roger Goodell annonçant des choix dans son sous-sol avec son très bon chien.

Nous avons déjà décidé qui sont les meilleurs joueurs du repêchage, alors il ne reste plus qu’à déterminer qui a un nom de calibre de premier tour.

Jetons un œil aux meilleurs noms du brouillon de cette année, ventilés par position.

Jonathan Taylor est né en janvier 1999, un mois après que Jonathan Taylor Thomas ait fait sa dernière apparition en tant que Randy Taylor dans la sitcom ABC de longue date Home Improvement.

Si Jonathan Taylor, le porteur de ballon des 6100 verges des Badgers, a une idée de qui est JTT, c’est uniquement parce qu’il est constamment traqué par des milléniaux plus âgés qui veulent se remémorer les jours de gloire des battements de cœur des adolescents du milieu des années 90.

(Il est possible que cela lui soit arrivé tous les jours de sa vie.)

E-I-E-I-O.

Récepteur large: CeeDee Lamb, Oklahoma

«Cole McDonald avait une ferme, E-I-E-I-O. Et sur cette ferme, il avait un agneau, CeeDee, CeeDee Lamb. “

Tight end: Ben Ellefson, État du Dakota du Nord

Une expression du Dakota du Nord pour exprimer sa frustration tout en évitant de dire un vrai juron. «Aïe, je me suis cogné l’orteil. Ben-ell-ef-son! “

Vous devez avoir un nom spécial pour battre le prince Tega Wanogho pour cet endroit. Sur cette note: ARLINGTON. HAMBRIGHT.

Arlington Hambright ressemble à un général de brigade dans une reconstitution de la guerre civile pour tous. C’est parfait.

Un nom qui crie «Je n’ai pas besoin de parascolaires. Je vais à Yale parce que mon père est un héritage. “

Calvin Throckmorton est un génie au bord d’une percée en mécanique quantique. Il est également un accident de laboratoire scientifique loin d’être à la hauteur de son surnom, “Doc Throck”, le méchant principal du 47ème film Marvel.

Photo de Brian Rothmuller / Icon Sportswire via .

Simple et poétique, comme la quête éternelle pour retrouver la joie et l’innocence de notre jeunesse et sachant que nous ne pourrons jamais l’atteindre. C’est la beauté et la tragédie de la vie.

Aussi, un moyen facile de faire une référence Wooderson, si vous voulez emprunter cette voie.

Tacle défensif: McTelvin Agim, Arkansas

Il vous dira lui-même qu’il est sacrément bon joueur. Allez-y, McTellem.

C’est ainsi que quelqu’un dans la région de la baie, après avoir couru, répondrait à une question expliquant pourquoi il était essoufflé. “K … vois … aussi … colline.”

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Oui, il y a deux Rojesterman Farrises. Mais ma question est: pourquoi n’y en a-t-il pas un million? Pourquoi n’est-il pas le nom le plus populaire dans ce pays – non, le monde? Pourquoi n’est-ce pas le nouveau John Smith du 21e siècle?

Nous devrions tous être des Rojestermen.

Sécurité: Lamont McPhatter II, California University of Pennsylvania

Nous sommes immédiatement attirés par le nom de famille ici: McPhatter. C’est ce qui se passe lorsque vous commandez le plateau du petit-déjeuner tous les jours chez McDonald’s. Vous obtenez McPhatter.

Mais considérez le surnom entier. Lamont McPhatter II. Dites-le à voix haute. Lamont McPhatter II. Bien que cela ne déroule pas nécessairement de la langue, il y a une certaine cadence que tout annonceur de football peut transformer en mélodie.

Vous pouvez entendre Gus Johnson le ponctuer de cette voix emphatique. «Lamont. McPhatter. La deuxième.”

Vous pouvez entendre Tony Romo hurler d’excitation pendant qu’il finit par rauque. “LamontMcPhatterTheSecondddd!”

C’est de la musique à nos oreilles.

Aussi le nom d’un endroit fantastique pour les écrevisses à Shreveport. Vous devriez vérifier si vous êtes déjà dans la région.

Beardall est le nom de famille le plus approprié pour saisir ce moment de notre vie. En période de quarantaine, barbe à tous, en effet.

Est-ce une excuse pour regarder la danse turque?

Eh bien, oui.