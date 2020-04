Les meilleurs ouvreurs ODI au monde: Rohit Sharma et David Warner en tête du peloton

Aucun rôle dans le cricket ODI n’est aussi crucial que celui des batteurs d’ouverture. Avec la majeure partie des supersplayplay à leur disposition, les deux ouvreurs peuvent donner le ton pour le reste des manches.

Le rôle des ouvreurs a considérablement évolué au fil des ans dans les matchs de cricket limités. Pendant longtemps, les ouvreurs chercheraient à conserver leur guichet afin de se consolider au milieu des overs. Cela a changé rapidement après l’héroïque explosive de Sanath Jayasuriya lors de la Coupe du monde de 1996 et la tendance s’est poursuivie depuis.

Désormais, la plupart des meilleurs batteurs du jeu cherchent à tirer le meilleur parti du jeu de puissance au bâton avec une approche offensive. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les totaux de plus de 350 sont devenus plus courants dans le cricket ODI moderne.

Il n’y a pas de pénurie d’ouvreurs de qualité dans les ODI pour le moment, avec plusieurs équipes dotées d’excellentes combinaisons d’ouverture. Nous classons 10 de ces batteurs ci-dessous en les divisant en quatre catégories.

NIVEAU 4

Shikhar Dhawan – Inde

Son stock a peut-être baissé un peu en 2019, mais Shikhar Dhawan reste l’un des ouvreurs les plus fiables de l’entreprise. Le gaucher est un homme pour la grande occasion et aime prospérer dans les grands tournois ICC pour l’Inde.

Avec près de 6 000 sorties ODI et 17 siècles, Dhawan a été une partie prolifique du top trois enviable de l’Inde, comprenant également Rohit et Kohli.

La campagne indienne de la Coupe du monde 2019 aurait pu être si différente si Dhawan n’avait pas quitté le tournoi tôt après un effort de centenaire contre l’Australie.

Alors que KL Rahul se portait bien en l’absence de blessure, beaucoup pensaient que le temps tournait sur la carrière internationale de Dhawan. Cependant, le joueur de 34 ans a rebondi avec vengeance plus tôt cette année quand il a claqué deux années cinquante successives, dont un 96 contre l’Australie en janvier.

Il ne partira pas de sitôt et le vétéran cherchera à faire une grande déclaration dans les deux prochaines années.

Quinton de Kock – Afrique du Sud

La réputation de l’Afrique du Sud a peut-être été violemment battue au cours des deux dernières années, mais à Quinton de Kock, ils possèdent toujours l’un des batteurs ODI les plus redoutables au monde.

Quinze tonnes d’ODI et 25 demi-siècles en seulement 121 manches témoignent des capacités de de Kock. Ses 5135 pistes dans le format ont atteint un taux de frappe de près de 95 et il peut déchirer toute attaque de bowling quand il y va.

Ayant poursuivi le baseball comme un jeune, le style de cape et d’épée de l’homme Proteas avec la batte n’est pas une surprise. Ses qualités ont été confirmées depuis qu’il a fracassé trois siècles d’affilée contre l’Inde en 2013. Batteur qui aime donner la charge aux quilleurs, de Kock est le joueur le plus crucial dans la configuration des dépassements limités en Afrique du Sud.

Le gaucher semble savourer les récentes fonctions de capitaine qui lui ont été accordées aux formats ODI et T20I. S’il continue de marquer à son rythme actuel, il pourrait se retrouver juste derrière Jacques Kallis dans les meilleurs buteurs ODI d’Afrique du Sud.

NIVEAU 3

Jason Roy – Angleterre

Alors que Ben Stokes a peut-être volé tous les gros titres de la campagne victorieuse de l’Angleterre en Coupe du Monde l’année dernière, les contributions de Roy étaient tout aussi importantes, sinon plus.

Le droitier a claqué un siècle et quatre demi-siècles cruciaux au cours de la campagne tout en forgeant un partenariat d’ouverture incroyable avec Bairstow. Le fait que l’Angleterre ait succombé aux défaites contre le Sri Lanka et l’Australie en phase de championnat était largement dû à l’absence de Roy en raison d’une blessure à la cuisse.

Roy est un adversaire dévastateur pour tout joueur de quilles lorsqu’il est à pleine vitesse, et il peut emporter le jeu en un clin d’œil. Avec un taux de grève ODI en carrière de 107,27, il est sans doute l’ouvreur le plus explosif du jeu.

Lorsque Roy se lance, il peut provoquer toutes sortes de carnages comme son 180 au Melbourne Cricket Ground contre l’Australie en 2018.

Shai Hope – Antilles

Alors qu’une approche offensive est un trait commun à presque tous les premiers joueurs, Shai Hope est différent. Avec un taux de grève ODI en carrière de 74,37, Hope pourrait ne pas provoquer la peur chez les quilleurs comme le font Warner, Roy et Rohit. Cependant, il est un batteur très difficile à déloger pour n’importe quel melon, avec une moyenne de plus de 52.

Consolidateur et ancre de l’équipe, Hope joue un rôle crucial pour une équipe Windies remplie de gros frappeurs dans l’ordre. Excellent joueur de spin, il est particulièrement efficace dans le sous-continent.

Le droitier a des moyennes étonnantes de 100,14, 297 et 79,33 contre l’Inde, le Bangladesh et le Sri Lanka respectivement. Sept de ses neuf tonnes d’ODI se sont heurtées à ces opposants et la majorité d’entre eux sont partis de chez eux.

À seulement 26 ans, Hope a un bel avenir devant lui et ce ne sera pas une surprise de le voir s’imposer comme l’un des meilleurs batteurs ODI au monde.

NIVEAU 2

Jonny Bairstow (Angleterre)

L’Angleterre, championne de la Coupe du monde 2019, a changé la façon dont le jeu ODI est joué au cours des quatre dernières années, avec ses alignements de frappeurs profonds et son style offensif total. Un élément clé de leur succès est dû à leur combinaison d’ouverture dirigée par Jonny Bairstow.

En 70 manches ODI, le Yorkshireman a récolté près de 3 000 points à une moyenne de plus de 47. Plus important encore, son taux de frappe est supérieur à 104. Le droitier aime amener le jeu aux quilleurs dès le départ, et a peu de considération pour la réputation de l’opposition.

Son style offensif a été illustré dans l’ODI de Nottingham 2018 contre l’Australie, où ses 92 balles 139 ont aidé à préparer la plateforme pour que l’Angleterre accumule un record mondial de 481-6. Jusqu’à présent, Bairstow a enregistré neuf tonnes dans le format et s’est taillé une place dans une équipe d’Angleterre remplie de plusieurs batteurs de qualité limitée.

Aaron Finch – Australie

Bien que Warner soit crucial pour l’approche ODI de l’Australie, l’importance de son partenaire d’ouverture Aaron Finch ne peut être sous-estimée.

Les prouesses du T20I de 33 ans sont bien connues, et il détient toujours le record du monde du meilleur score dans le format le plus court (172).

Il a été aussi efficace dans le format ODI pour l’Australie, avec 16 tonnes et 26 demi-siècles à son nom en 122 manches. Batteur agressif, Finch a le penchant de jouer les grosses manches une fois qu’il est parti.

Il a été élevé au grade de capitaine australien ODI et T20I après le fiasco de la falsification des balles de 2018, et a bien fait de restaurer la réputation de l’équipe en tant que batteurs du monde malgré un mauvais début de carrière.

À Warner et Finch, les Australiens ont l’un des couples d’ouverture les plus formidables du cricket mondial.

TIER I

David Warner (Australie)

En tant qu’un des batteurs tous formats les plus complets au monde, la brillance de David Warner dans les ODI n’est guère surprenante. Il a fait ses débuts en Australie en 2009 en tant que spécialiste du T20, mais il a depuis montré qu’il avait les côtelettes pour adapter son jeu à tous les formats.

Le succès n’est pas venu instantanément pour lui dans les ODI même s’il montrait de temps en temps des patchs de pure brillance. Depuis 2015, Warner est devenue une machine à marquer des points. Il n’a remarquablement joué que 123 ODI jusqu’à présent dans lesquels il a réussi à enregistrer 18 tonnes et 21 demi-siècles.

Avec une moyenne de 45,80 et un taux de grève de près de 96, Warner peut toujours compter sur pour donner à l’Australie un bon départ. Il peut faire feu de tous les pistolets lorsqu’il est d’humeur, et peut également creuser lorsque les choses deviennent difficiles.

Ses prouesses étaient là pour tout le monde à voir lors de la Coupe du monde 2019 en Angleterre, où il a marqué 647 points avec une moyenne de près de 72 malgré le retour d’une suspension d’un an.

Rohit Sharma (Inde)

Rohit Sharma a été présenté comme un batteur mondial depuis ses jours à Mumbai avec un style de frappeur de classe sans effort. Cependant, ses qualités n’ont jamais vraiment été mises en évidence pour l’Inde dans les premiers stades de sa carrière qui était criblée d’incohérences et de mauvaise prise de décision.

Tout a cliqué depuis qu’il a été promu pour ouvrir les manches vers les étapes mourantes de 2012. Cela a été une certaine transformation pour Rohit depuis cette promotion inspirée, le droitier marquant son autorité comme l’un des meilleurs batteurs limités dans le monde.

Depuis 2013, il n’a jamais manqué d’en faire plus de 50 en moyenne chaque année successive tout en amassant son bilan de siècle à un chiffre stupéfiant de 29. Il ne fait que devenir plus cohérent avec 19 de ses siècles ODI au cours des trois dernières années.

Confortable à la fois en rythme et en rotation, Rohit possède l’un des styles de frappeurs les plus esthétiques de l’industrie. Sans doute, il n’est qu’à côté de Virat Kohli en tant que meilleur batteur ODI du jeu.

En savoir plus sur l’application Sport360