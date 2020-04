Les meilleurs polyvalents ODI: Ben Stokes et Shakib Al Hasan sont la crème de la crème

Lorsqu’il s’agit d’équilibrer une équipe de cricket, aucune catégorie de joueur n’est aussi vitale que celle des joueurs polyvalents.

Grâce à leur capacité à livrer à la fois avec la batte et le ballon, les polyvalents offrent une multitude de possibilités à tout capitaine pour bricoler la combinaison de l’équipe.

Les polyvalents de qualité, en particulier, sont une race rare dans le sport et toutes les équipes n’ont pas le luxe d’en aligner une dans leur XI. Ce sont des joueurs d’une immense valeur dans tous les formats du jeu, plus encore dans les ODI et les T20I.

Ici, nous regardons qui sont les huit meilleurs polyvalents ODI au monde, en les séparant en quatre niveaux différents.

NIVEAU 4

Ravindra Jadeja – Inde

Il semblait que la carrière de Ravindra Jadeja en séries limitées était terminée après un décevant Trophée ICC Champions 2017, mais le gaucher a rebondi fortement pour devenir un pilier pour les hommes en bleu.

Jadeja est l’un des meilleurs polyvalents de test du secteur. Il apporte également beaucoup aux tenues de survêtement limitées de l’Inde. Bien qu’il ne soit peut-être pas le plus prolifique des preneurs de guichet avec sa rotation orthodoxe à bras gauche, il est quelqu’un qui met toujours ses gains rapidement et économiquement.

Depuis 2018, son taux d’économie en ODI a été bien inférieur à cinq points de dépassement, tandis qu’il a également ajouté 32 guichets. Ses contributions avec la batte ont également augmenté récemment, et il a presque sauvé l’Inde des mâchoires de la défaite lors de la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2019 contre la Nouvelle-Zélande.

Dans le champ extérieur, Jadeja est sans doute le meilleur joueur défensif du monde, et le nombre de courses qu’il enregistre sur les cordes limites apporte sa propre valeur ajoutée à l’équipe.

Colin de Grandhomme – Nouvelle-Zélande

Un peu surprenant, le meilleur de Colin de Grandhomme dans une chemise néo-zélandaise est venu dans le format Test. Cela ne veut pas dire que ses performances ODI n’ont pas été vitales, le polyvalent ayant prouvé sa valeur à plusieurs reprises.

Il est toujours une option fiable avec le ballon avec son rythme moyen doux, et a été capable de maintenir des taux économiques de moins de cinq points sur ses 30 dernières apparitions ODI. Comme Jadeja, il est un brillant joueur défensif à avoir sur le terrain également et est capable de réaliser de superbes captures.

Avec la batte, Grandhomme peut changer le teint du jeu en quelques minutes s’il s’y met. Bien qu’il ait définitivement lutté pour la cohérence avec la batte à la main, le droitier a l’inconvénient de venir principalement pendant la mort. Pourtant, il peut faire le ridicule de temps en temps, comme le montre son 28-ball 58 contre l’Inde au Bay Oval plus tôt cette année.

Son cadre puissant peut facilement produire les six grands, et un taux de grève de carrière de plus de 110 soutient cet argument.

NIVEAU 3

Kieron Pollard – Antilles

Après avoir été exclu pendant près de trois ans, Kieron Pollard est maintenant de retour dans l’escouade Windies ODI et s’est même vu confier les responsabilités de capitaine.

Les prouesses complètes de 32 ans ont été présentées pendant la meilleure partie de la décennie, principalement dans les ligues de franchise T20 à travers le monde. Capable de muscler les six grands, Pollard ajoute beaucoup de puissance de feu à la tenue des Antilles avec sa capacité de frappeur dans les overs de mort.

Bien qu’il ne puisse pas accumuler trop de overs pour l’équipe nationale, son rythme moyen peut être plus que pratique lorsqu’il est appelé. Il est également un excellent joueur défensif dans le champ extérieur et a réclamé des captures sensationnelles au fil des ans.

Il ne reste que 12 matches depuis son retour dans l’équipe des Windies, mais la richesse de l’expérience de Pollard ne manquera pas de les tenir en bonne place dans les années à venir.

Andre Russell – Antilles

Avec une moyenne au bâton en carrière de l’ODI de seulement 27,21, il est sûr de dire qu’Andre Russell n’a pas vraiment établi le record avec un maillot des Antilles. Le grand Jamaïcain a été un succès pour Kolkata Knight Riders dans l’IPL, bien que ses capacités de frappeur vainqueur de match ne se soient pas vraiment traduites en performances dans le cricket international.

Les incohérences au bâton n’ont pas été le problème de la carrière de Russell à l’ODI, ses blessures chroniques au genou entravant encore ses progrès. C’est pour cette raison qu’il n’a joué que cinq ODI depuis 2018, dont la plupart lors de la Coupe du monde de l’année dernière. Malgré ses malheurs au bâton, Russell a toujours montré sa valeur avec le ballon en main.

Véritable rythme de métier, il avait l’air extrêmement bon en Coupe du monde avant de tomber inévitablement en panne. Il ne fait cependant aucun doute qu’il s’avérera crucial pour les Antilles une fois qu’il aura surmonté ses blessures. Vainqueur du match avec la batte et tout le monde, il vaut la peine de persévérer pour les Windies malgré son palmarès moyen jusqu’à présent.

NIVEAU 2

Hardik Pandya – Inde

Hardik Pandya est un autre joueur polyvalent qui a récemment souffert de blessures, mais la star indienne revient maintenant à son meilleur niveau après s’être remise d’une fracture de stress dans le dos.

L’émergence de Pandya en tant que frappeur puissant pour les Indiens de Mumbai dans l’IPL a propulsé son élévation en tant que polyvalent pour l’Inde dans les trois formats. C’est dans les formats limités qu’il est le mieux destructeur, le droitier possédant la capacité de monter la barre pour l’Inde dans les décès.

Un frappeur propre avec des coups puissants, Pandya est également un melon utile qui peut jeter 10 overs. Son rythme rapide-moyen lui a rapporté 54 guichets ODI en autant d’apparitions, bien que son taux économique ait été légèrement plus élevé à 5,56.

Une moyenne de 30 avec la batte avec un taux de grève de près de 116 n’est pas mauvais pour un homme dont la tâche principale est d’obtenir des descentes rapides pour l’Inde.

Chris Woakes – Angleterre

Pour un homme qui doit souvent vivre dans l’ombre de Ben Stokes, la valeur de Chris Woakes pour l’Angleterre au fil des ans a été remarquable.

Il a remporté 16 guichets avec le ballon pour l’Angleterre dans leur campagne gagnante de la Coupe du monde 2019, dont trois décisifs en finale contre la Nouvelle-Zélande. Au total, Woakes a réclamé 143 guichets pour l’Angleterre en 101 matches avec l’ODI, avec une moyenne de bowling saine de 30,66.

Avec la batte, le droitier a en moyenne plus de 40 dans chaque année sauf un (2019) depuis le début de 2016. Joueur de cricket sous-estimé par tous les moyens, Woakes est l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe ODI d’Angleterre est si superbement équilibré. Avec lui et Stokes dans la mêlée, les hommes d’Eoin Morgan peuvent frapper profondément et poursuivre une approche au bâton agressive.

Il reste encore beaucoup de cricket chez le joueur de 31 ans et il devrait être un élément crucial de l’équipe d’Angleterre ODI pour les années à venir.

NIVEAU 1

Ben Stokes – Angleterre

Lorsqu’il s’agit d’élite polyvalent en cricket, aucun nom n’est prononcé aussi souvent que celui de Ben Stokes. La définition appropriée d’un joueur d’embrayage, Stokes a pris l’habitude de se lever pour livrer quand cela compte le plus pour l’Angleterre.

Au cours de cet été en or, Stokes a été le principal protagoniste de la première victoire de l’Angleterre en Coupe du monde en 2019 avant de réaliser une excellente manche de test à Headingley dans la série Ashes suivante.

Il a claqué cinq demi-siècles en Coupe du monde, dont 84 invaincus en finale à Lord’s. Une moyenne au bâton de carrière ODI de plus de 40, tout en ramassant 70 guichets en cours de route, fait de Stokes un polyvalent que toute équipe internationale aimerait avoir.

C’est un homme qui se délecte simplement dans les moments les plus difficiles, et l’Angleterre a la chance d’avoir ses services dans un avenir prévisible.

Shakib Al Hasan – Bangladesh

Bien qu’il puisse actuellement purger une interdiction d’un an, Shakib Al Hasan est une élite car ils viennent en termes de polyvalents. Seul joueur de l’histoire à être classé n ° 1 polyvalent dans les trois formats, Shakib a été une force constante pour le Bangladesh depuis ses débuts en 2006.

Le gaucher est un véritable spinner orthodoxe armé à gauche, avec 260 scalps ODI à son nom à une moyenne de 30,22. Neuf tonnes ODI avec la batte et une moyenne de près de 38 signifie qu’il est également l’un des batteurs les plus importants du Bangladesh. Il est dommage pour les Tigers que sa suspension du jeu soit arrivée à un moment où il commençait à toucher des sommets sans précédent.

Il était en forme sublime lors de la Coupe du monde 2019, terminant avec un run-rallye de 606 avec l’aide de deux siècles. Il est l’un des quatre polyvalents de l’histoire à avoir réalisé le double de 6 000 pistes ODI et 250 guichets, et le plus rapide en termes de manches pour réaliser l’exploit spécial.

Les polyvalents ne viennent pas vraiment mieux que Shakib, et le Bangladesh a hâte de voir ses services à nouveau disponibles.

