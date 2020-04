Les meilleurs portiers ODI au monde: Quinton de Kock et Jos Buttler au niveau 1

Le rôle des portiers dans le cricket a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Pendant de nombreuses années, la capacité du joueur derrière les souches a été la condition sine qua non pour les gardiens de guichet alignés par chaque équipe.

Les compétences avec les gants de guichet seuls, cependant, ne sont plus la référence principale pour ce rôle. Les exploits de joueurs comme Adam Gilchrist, en particulier, ont complètement changé la perspective des portiers de guichet modernes.

Wicketkeeper qui peut également bien battre est maintenant devenu la norme, en particulier dans le cricket limité-overs où chaque course compte. Dans l’ère actuelle, presque toutes les meilleures équipes internationales sont remplies de portiers qui sont plus que maniables avec la batte.

Ici, nous examinons les huit meilleurs batteurs de portiers dans le cricket ODI en les séparant en quatre niveaux différents.

NIVEAU 4

Kusal Perera – Sri Lanka

Alors que Niroshan Dickwella a persisté dans le rôle pendant un certain temps, les gants de guichet ODI du Sri Lanka semblent s’être installés avec Kusal Perera pour l’instant.

Le gaucher a fait la une des journaux l’an dernier dans les Blancs du Test, quand il a réussi 153 manches de tous les temps pour mener le Sri Lanka à la plus improbable des victoires contre l’Afrique du Sud à Durban.

Il n’est pas non plus un mug dans les formats plus courts, plus adapté à ses forces de jouer au cricket agressif. Batteur attaquant, Perera a enregistré cinq tonnes et 14 demi-siècles en 96 manches ODI.

Avec un style de frappeur similaire à celui de l’ancien fidèle du Sri Lanka, Sanath Jayasuriya, Perera peut muscler les attaques de bowling hors du parc quand il chante. Ce qui lui manque, c’est la cohérence, bien qu’une moyenne ODI de 31,04 ne soit pas trop minable pour un batteur de portier.

Ses compétences en guichet ne sont pas vraiment d’élite, mais le Sri Lanka ne s’en souciera pas tant qu’il pourra faire un travail avec la batte.

Alex Carey – Australie

Après avoir fait ses débuts à l’ODI pour l’Australie en 2018, Alex Carey est encore un nouvel entrant relativement au cricket international.

Bien que sa forme en 2020 n’ait pas été la meilleure avec une moyenne de seulement 13,33, le gaucher a fait preuve de suffisamment de qualité au cours des deux dernières années pour prouver ses qualifications pour l’Australie.

Il a été un joueur clé pour l’Australie l’année dernière et a enregistré quatre demi-siècles dans sa campagne de Coupe du monde 2019 en Angleterre.

Batteur effréné qui descend l’ordre, Carey est habile à donner à l’Australie la touche finale dans les overs de mort. Il est un homme pour toutes les occasions et a déjà libéré les Australiens de plusieurs situations délicates dans le passé.

Il est décent avec les gants de portage à la main et est une option fiable derrière les souches. Il a peut-être encore trouvé ses marques dans le cricket international avec seulement 36 apparitions à l’ODI jusqu’à présent, mais il bénéficie du soutien total de Justin Langer et de la direction de l’équipe pour être le gardien de longue date de l’Australie dans le cricket limité.

NIVEAU 3

Tom Latham – Nouvelle-Zélande

Tom Latham est largement considéré comme l’un des meilleurs ouvreurs de test de l’entreprise, et le gaucher a des informations d’identification décentes dans le format limité. Bien qu’il ne garde pas les guichets au format Test, les capacités de frappeur de Latham font qu’il est le portier de premier choix dans les formats plus courts.

Le joueur de 28 ans n’est qu’un match timide de faire apparaître 100 apparitions ODI pour la Nouvelle-Zélande, et a bien fait d’élever quatre tonnes et 16 demi-siècles.

Excellent joueur de spin grâce à ses puissants coups de balayage, Latham sera déçu de ses retours au bâton depuis le début de 2018. Il n’a pas réussi à enregistrer une seule tonne pendant cette période, bien qu’il ait sept années cinquante à montrer pour son un dur travail.

Pourtant, une moyenne globale ODI de 32,88 est un nombre décent pour le gaucher qui a frappé dans toutes les positions de No1 à 9 dans le cricket limité.

KL Rahul – Inde

Sur la capacité de frappe pure, KL Rahul figurerait probablement près du haut de la pile. Cependant, la star indienne n’a que récemment pris en charge les fonctions de guichet et a besoin de plus de temps pour faire une impression dans le rôle.

Malgré ses talents indéniables, Rahul avait eu du mal à conserver une place dans les tenues indiennes limitées. Sa capacité à garder des guichets s’est récemment révélée être une bénédiction déguisée, la forme incohérente de Rishabh Pant ouvrant la voie au droitier pour s’établir dans le XI de jeu.

Rahul a saisi sa chance avec les deux mains et a été en forme scintillante avec la batte au cours des derniers mois. Trois siècles et cinq cinquantaines au cours de ses 19 dernières apparitions à l’ODI ont vu les capacités de Rahul prendre le dessus et le droitier devrait maintenant devenir un pilier pour l’Inde.

Ses récentes projections lors de la tournée en Nouvelle-Zélande ont montré que le joueur de 27 ans n’est pas trop minable avec les gants de guichet non plus. Attendez-vous à ce qu’il progresse dans les classements avec quelques autres jeux à son actif.

NIVEAU 2

Mushfiqur Rahim – Bangladesh

En tant que l’un des deux seuls batteurs à franchir la barre des 6000 points dans les ODI, Mushiqur Rahim a toujours été un artiste fiable pour les Tigers.

Avec 218 apparitions à l’ODI à son actif, l’homme de 32 ans s’est aidé pendant sept siècles et trente-cinquante ans. Ce qui a été le trait le plus impressionnant de Rahim, c’est sa volonté de s’améliorer constamment.

Jusqu’en 2014, il était vraiment un gardien de guichet qui pouvait participer à des courses à l’occasion. Au cours des six dernières années, il a en moyenne plus de 50 avec la chauve-souris, six de ses sept tonnes d’ODI venant au cours de cette période.

Cela a été une transformation du droitier dans la seconde moitié de sa carrière et le Bangladesh espère qu’il pourra continuer à avancer dans la même veine dans les années à venir.

Shai Hope – Antilles

Depuis le début de 2018, aucun batteur à part Virat Kohli et Rohit Sharma, en Inde, n’a marqué plus de courses ODI que Shai Hope.

Le batteur d’ouverture des Windies a accumulé 2 502 points au cours de cette période à une moyenne stupéfiante de plus de 61. Dans le même tronçon, le droitier s’est aidé à 8 tonnes et 13 années 50 en seulement 50 manches.

Avec un penchant pour les courses marquées par le godet en Asie, Hope a été une étincelle lumineuse rare pour une tenue Windies qui a eu du mal à obtenir des résultats. Batteur composé avec une technique solide, Hope aime jouer à l’ancre et avec son style calme offrant le complément parfait aux gros frappeurs du côté des Caraïbes.

Il est particulièrement fort contre le spin et son palmarès stellaire dans le sous-continent témoigne de ses compétences contre les quilleurs plus lents. Les compétences de portier de Hope sont également décentes, et son âge de 26 ans signifie que les Windies ont le batteur du monde en main pendant plusieurs années à venir.

NIVEAU 1

Jos Buttler – Angleterre

Malgré les immenses richesses au bâton de l’Angleterre, Jos Buttler continue de se démarquer par la constance de ses performances.

Au cours de ses 34 dernières manches ODI, le droitier a amassé 1 338 courses à une moyenne de près de 50 et un taux de grève de plus de 123. Dans la même période, il a également cinq tonnes et quatre demi-siècles.

Ce sont des chiffres formidables pour quelqu’un qui se présente généralement au numéro 5 ou 6 pour l’Angleterre. Son 59 en finale de la Coupe du monde 2019 contre la Nouvelle-Zélande est éclipsé par l’éclat de Ben Stokes, mais il a également été essentiel de garder l’Angleterre dans le match après une oscillation précoce.

Batteur élégant avec une gamme de coups orthodoxes et peu orthodoxes dans son livre, la capacité de Buttler à marquer rapidement a été une caractéristique de son frappeur.

Le fait qu’il soit également capable de garder des guichets ajoute à la profondeur stupéfiante de l’Angleterre et il est suffisamment athlétique pour faire un travail décent derrière les souches.

Quinton de Kock – Afrique du Sud

Alors que les résultats de l’Afrique du Sud ont chuté au cours des deux dernières années en raison d’une série de départs à la retraite de haut niveau, Quinton de Kock reste une lumière brillante pour la tenue Proteas.

Toujours à 27, le gaucher a déjà amassé 15 tonnes d’ODI et 25 demi-siècles en seulement 121 manches. Batteur destructeur qui aime amener le jeu à l’adversaire, de Kock est en passe de devenir un grand champion de l’Afrique du Sud avec 5135 courses ODI à son actif.

Contrairement à la plupart des joueurs de cette liste, le Sud-Africain est un portier complètement naturel qui a enfilé les gants depuis son entrée dans l’équipe en 2013. Il est la cheville ouvrière de la tenue Proteas, l’équipe se portant bien quand il joue avec la batte.

Il n’est pas surprenant qu’il se soit vu confier également les responsabilités de capitaine dans les formats à tirage limité. Compte tenu de sa capacité à mener de front, de Kock devrait se révéler un successeur capable du Faf du Plessis.

