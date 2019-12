Les meilleurs transferts gratuits de Premier League de la décennie, dont Zlatan Ibrahimovic pour Manchester United et le duo de Liverpool Joel Matip et James Milner

Tout le monde aime une bonne affaire sur le marché des transferts.

Mais quoi de mieux que d’obtenir une superstar à bon marché? En obtenir un gratuitement!

Grâce à Jean-Marc Bosman, les footballeurs peuvent désormais quitter les clubs pour rien à la fin de leur contrat et même si cela ne se produit pas souvent, vous pouvez occasionnellement recruter un meilleur joueur pour rien.

Il y a eu d'excellentes signatures de transfert gratuit au cours des dix dernières années

En Premier League, le plus haut niveau du jeu, vous pouvez trouver un gardien de but décent ou une star marginale, mais il est vraiment rare de trouver un joueur de la qualité requise pour devenir une superstar.

Cela peut arriver cependant. Oui, même au cours de la décennie où nous avons finalement obtenu plus de 100 millions de footballeurs. Vous pouvez vous procurer un cadeau – et voici les neuf premiers des années 2010.

9. Craig Bellamy (Liverpool) – 2011

Avec la marche sans fin du temps, vous avez peut-être facilement oublié le deuxième sort de Bellamy à Anfield. Capturé par Kenny Dalglish, Bellamy faisait partie de la reconstruction post-Roy Hodgson des Reds.

Après un démarrage lent, la tragédie a éclaté fin novembre lorsque son ami et ancien coéquipier Gary Speed ​​est décédé.

Il a été retiré de son match avec Manchester City, mais à son retour dans l'équipe quelques jours plus tard, il a renvoyé Liverpool pour une victoire 2-0 sur Chelsea en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Bellamy lui-même a décrit son affichage, qui l'a vu obtenir deux passes décisives, comme l'un des meilleurs de sa carrière.

Une série de buts marqués l'a ensuite marqué sept buts en 12 matchs, y compris le but vainqueur de leur match de demi-finale de Coupe de la Ligue avec Manchester City, alors qu'il participerait plus tard à leur victoire en finale contre Cardiff City.

Il les a également aidés à se rendre à la finale de la FA Cup, qu'ils ont perdu contre Chelsea avant de partir pour Cardiff City, leur ville natale, à la fin de la saison pour mettre fin à sa carrière de joueur.

Craig Bellamy célèbre ses exploits en demi-finale de Coupe de la Ligue

8. Joshua King (Bournemouth) – 2015

Incapable d'obtenir les matchs requis à Manchester United, King a rejoint Blackburn dans le championnat après un premier prêt.

Il a assez bien fait mais n'a pas arraché trop d'arbres et à la fin de son contrat, Bournemouth – juste promu en Premier League – s'est précipité pour sa signature.

Il a été un véritable succès pour les Cherries avec 47 buts en 155 apparitions toutes compétitions confondues, Eddie Howe faisant du club une réussite dans le haut du classement.

Joshua King n'a jamais joué en Premier League pour les Red Devils mais a continué à être un coup de haut vol avec Bournemouth

7. Demba Ba (Newcastle United) – 2011

Un accord à court terme avec West Ham a abouti à la relégation des Hammers, malgré ses sept buts en Premier League.

Cela a déclenché un transfert gratuit à St James Park et l'attaquant amoureux du sirop de fraise a poursuivi sa série de buts immédiatement à son arrivée.

En fait, au moment de son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal en janvier, il avait déjà 15 buts en championnat.

La signature de Papiss Cisse a modifié son flux mais il en a quand même réussi 13 au début de sa deuxième campagne avant de déménager à Chelsea dans un changement de 7 millions de livres sterling.

Ce fut un sort court mais doux avec les pies et un magnifique cadeau.

Demba Ba a fait sensation à St James’s Park

6. Christian Fuchs (Leicester) – 2015

Un beau sort avec Schalke s'est en quelque sorte terminé avec l'arrière gauche autrichien qui ne part pour rien en 2015.

Joueur expérimenté en Ligue des champions, Fuchs avait même marqué contre le Real Madrid la saison avant de partir pour Leicester.

Il a basculé au King Power et n'a pas été le premier choix jusqu'au huitième match de la campagne. À partir de là, la course des Foxes vers le titre a à peine changé de cap, Leicester ayant les draps les plus propres (15), tandis que Fuchs a accumulé ses propres statistiques impressionnantes, y compris quatre passes décisives.

Son arrivée a été un élément clé de leur victoire au titre et il a continué à être un membre important de l'équipe.

Ben Chilwell l'a maintenant remplacé mais Fuchs, qui ne prévoyait qu'un séjour de trois ans, en est maintenant à sa cinquième saison.

Christian Fuchs sera toujours un héros au King Power Stadium

5. Marc Albrighton (Leicester) – 2014

Le milieu de terrain – non désiré par Aston Villa – a été recruté par Leicester pour renforcer leur équipe, mais a eu un impact beaucoup plus important que prévu.

Pas le plus rapide, pas le plus habile mais fonctionnel, avec de bonnes compétences techniques, il a prouvé qu'il était parfait pour les Foxes. Il a aidé à les garder en Premier League lors de sa première saison, puis a joué un rôle crucial dans leur victoire au titre.

Dans l'ensemble, il a réussi 12 buts et 25 passes décisives au cours de son séjour avec le club, mais a également joué un rôle tactique pour eux, leur donnant l'équilibre nécessaire pour réussir.

Marc Albrighton a été un acteur clé de la victoire pour le titre à Leicester

4. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – 2016

Signer un attaquant de 34 ans avec un transfert de salaire gratuit de 200 000 £ par semaine ne nous semble pas la plus sage des idées.

Lorsque vous avez découvert qu'il s'agissait d'Ibrahimovic, vous avez peut-être pris conscience de l'idée.

Mais quand vous réalisez qu'il a marqué 17 buts en Premier League en 28 apparitions, et aidé les Red Devils à remporter la Ligue Europa – le premier titre européen majeur du joueur – et la Coupe de la Ligue (il a marqué deux fois en finale), vous réalisez que c'était un plan intelligent après tout.

Une blessure en avril 2017 a fait dérailler la fin de la saison d'Ibrahimovic alors qu'il manquait notamment à son retour de voir son contrat prolongé.

Il a ensuite quitté le club en 2018 pour passer à la MLS avec LA Galaxy où il a marqué 53 buts en deux saisons.

Zlatan Ibrahimovic a eu un sort mouvementé à Manchester United – comme vous vous en doutez

3. Joel Matip (Liverpool) – 2016

Le Rouge a concédé 50 buts lors de la campagne 2015/16, la plus longue depuis 1993/94 (55) – une campagne avec 42 matchs.

Il n'est donc pas étonnant que le Camerounais ait été pris en charge par Schalke. Et il a immédiatement fait la différence, Jurgen Klopp a commencé à changer les choses à Anfield.

Le nombre de buts a maintenant chuté à chaque saison où le défenseur était au club et pendant une partie de cette saison, avant sa blessure, il était plus beau que jamais.

Un début de leur victoire finale en Ligue des champions contre Tottenham en juin a été la cerise sur le gâteau pour ce transfert gratuit.

Matip est devenu le premier partenaire de Liverpool pour Virgil van Dijk

2. Esteban Cambiasso (Leicester) – 2014

Sans l’ancien as de l’Inter Milan, la victoire fictive des Foxes en Premier League n’aurait peut-être jamais eu lieu.

Lors de sa promotion au premier rang des Anglais – leur retour après 10 saisons d'absence – l'Argentin était l'un des 11 joueurs recrutés pour aider à rester dans la division.

Ça ne semblait pas bien pendant la majeure partie de la saison et ils étaient toujours en bas du tableau début avril.

Mais, en partie grâce à la forme scandaleuse de fin de campagne de Cambiasso, Leicester a réussi sept victoires en neuf matchs, perdant une seule fois et tirant une fois.

Cambiasso est parti après ses exploits et a raté l'une des saisons de Premier League les plus incroyables de l'histoire. Mais son impact a perduré.

Sans l’héroïsme d’Esteban Cambiasso, la victoire au titre de Leicester l’année prochaine n’aurait pas été possible

1. James Milner (Liverpool) – 2015

Toujours en vedette à Anfield à ce jour, Milner doit être considéré comme la meilleure signature de transfert gratuit de la décennie.

Il a passé un bon moment à Manchester City, remportant deux titres de Premier League, une FA Cup et une League Cup. À 29 ans, avec un temps de jeu réduit, il a choisi de rejoindre Liverpool – et ce fut une décision étonnante des deux parties.

Milner a prouvé son ingéniosité et a aidé les Reds en jouant à l'arrière gauche pendant presque toute la saison 2016/17.

En 2017/18, il a battu le record du plus grand nombre de passes décisives dans la campagne de la Ligue des champions, mettant en place ses coéquipiers à neuf reprises dans leur course vers la finale.

Il est ensuite devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League à faire 500 apparitions dans la compétition en novembre 2018.

Pour couronner le tout, il a aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions en 2019 et fait toujours les affaires, bien que dans un rôle légèrement réduit, ce mandat.

James Milner restera à Liverpool jusqu'en 2022 après avoir renouvelé son contrat

