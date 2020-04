Les meilleurs uniformes à domicile de l’histoire du Club América

Les aigles des Amériques ne sont pas compris sans le bleu crème comme couleur de peau. Cette combinaison a été l’une des caractéristiques du club dans toute son histoire et un avenir ne se comprend pas sans ces couleurs.

Compter vos chemises, c’est aussi passer en revue l’histoire du club le plus gagnant au Mexique, car dans les livres non seulement le résultat et les joueurs se reflètent, mais aussi l’uniforme avec lequel les gloires ont été récoltées. Pour cette raison, nous examinons les meilleurs uniformes du Club América en tant que local, en tenant compte de la propreté de l’uniforme, des armoiries, des couleurs et, bien sûr, de certains résultats.

10. 2019 – 2020

Acceptant l’ère du parrainage, certains tentent de faire du vêtement une harmonie entre les couleurs, l’histoire et le design. Ce que l’Amérique a fait dans le dernier maillot était de mélanger l’un des jours d’or du club et de le contextualiser jusqu’à nos jours, ce qui en fait l’un des meilleurs maillots de l’histoire récente des Eagles.

9. 2012 – 2013

Le jaune fort et solide est également synonyme de présence et lorsqu’il est combiné avec l’un des titres les plus excitants de l’histoire, une chemise mémorable reste par conséquent. Avec Raúl Jiménez en tant qu’exposant du Nido Águila, cette chemise peut être considérée comme l’une des meilleures de ces derniers temps.

8. 1970-1971

S’habiller simplement est parfois synonyme de classe, et ce que l’Amérique a fait dans les années 70 était d’habiller ses protagonistes dans une douce teinte jaune avec des détails bleus, typiques de son histoire. De plus, il est impossible d’oublier les légendes qui portaient cet uniforme, comme celles présentes sur l’image.

7. 1994 – 1995

Les «African Eagles» représentaient une rupture complète avec la tradition américaniste et imposaient une nouvelle mode qui, à ce jour, continue de représenter l’un des moments les plus dynamiques de l’histoire des uniformes américanistes.

Malheureusement pour cette génération dorée, les titres n’ont pas accompagné l’institution, mais ils ont laissé une chemise mémorable.

6. 2014-2015

Lorsque l’América revêt le col polo, l’ensemble de l’uniforme acquiert une présence spéciale pour une équipe qui porte du jaune. Le maillot numéro 12 du championnat a un jaune clair qui rappelle les années 70, simple et harmonieux entre les sponsors.

5. 1959 – 1960

Cette saison, la Classic of Classics commence à être forgée et avec elle l’une des premières chemises à utiliser un col polo. Sa grâce réside dans la grandeur du manteau, les manches longues et la propreté à l’intérieur des vêtements, sans autre caractéristique que le cou.

4. 2011 – 2012 (95e anniversaire)

L’un des meilleurs costumes de toute l’histoire a été celui utilisé pour commémorer le 95e anniversaire du club, qui a envoyé tous ses sponsors aux manches, imposé le jaune crème et rendu le col polo bleu.

La combinaison avec le short et le bouclier rétro était une véritable bombe dans le monde des chemises américanistes.

3. 1990 – 1991

La puissance américaniste des années 1980 et sa chemise en V traditionnelle sur la poitrine ont perduré jusqu’au début des années 1990 et ont abouti à l’énorme bouclier des Aigles au centre.

Commandée par «Captain Fury», cette chemise était un symbole de puissance.

2. 1965 – 1966

Cette chemise a vu l’inauguration du légendaire stade Azteca et est revenue pour soulever un titre de champion 28 ans plus tard. Avec le bouclier sur le côté gauche de la poitrine et le col en «V», l’América a fait ses débuts l’un des meilleurs maillots de l’histoire du club.

1. 1983 – 1984

Le meilleur maillot de l’histoire du club est également connu comme la meilleure finale de l’histoire du football mexicain. La fin du siècle contre Chivas au stade Azteca a vu le maillot de la saison 83-84 immortalisé, qui portait le bouclier géant du club au centre, avec le “ V ” rouge divisant le maillot et avec des détails triangulaires sur les côtés.

Un vrai bijou pour les américanistes, car avec ce même style, ils ont réalisé un championnat à trois reprises.

