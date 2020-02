Les «mensonges» de Quique Setién

14 janvier Quique Setién débarque au Can Barça après que le club présidé par Bartomeu ait décidé de se passer d’Ernesto Valverde, après la dure défaite en Super Coupe face à l’Atlético de Madrid et avec une équipe toujours émotionnellement touchée par les dernières déceptions de Liverpool et de Rome en Ligue des champions.

Setién est arrivé à Barcelone avec de nombreux défis à relever, et avec un hobby confiant que l’équipe retrouverait sa marque d’identité: tiki taka et aussi confiance en La Masía. L’intention de la directive avec l’embauche du Cantabrique était de se rapprocher le plus possible de ce Barça de Pep Guardiola qui a tant émerveillé la planète football, et dont Setién s’est toujours considéré comme un adepte.

Un mois et demi après votre arrivée, Le Barcelone de Setién affronte l’un des matchs les plus importants de la saison, la Classique contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Mais qu’est-ce qui a changé à Barcelone depuis l’arrivée de l’entraîneur? L’équipe s’est-elle améliorée? Le nouveau personnel d’entraîneurs réalise-t-il ce qui a été proposé?

Les objectifs de Setién

Dans sa présentation, Quique Setién a abordé les questions des journalistes ébranlant son style de jeu et ses caractéristiques en tant qu’entraîneur amateur de football. Le Cantabrique a également eu le temps de remercier Valverde pour son travail, et c’est que la situation n’était pas mauvaise: dirigeants de la Ligue et vivants en Ligue des Champions et en Copa del Rey, bien qu’avec de mauvais sentiments dans le jeu, surtout en tant que visiteur . Ce sont ses principaux défis.

Améliorez le jeu culé

«Mes équipes ont très bien joué au football et c’est la seule chose que je peux garantir: que l’équipe va bien jouer », Setien a expliqué lors de son premier jour en tant que Barca. Un mois et demi plus tard, le Barcelone de Quique Setién a plus de possession que Valverde, bénéficiant d’une possession moyenne de 71,6% lors de ses six matchs de championnat, mais son football n’est pas meilleur que celui qu’il a pratiqué avec Valverde.

Il s’agit de une Barcelone extrêmement plate. L’absence de Luis Suarez empêche les Catalans d’avoir ce point de verticalité dans les derniers mètres, et le pari de Setién n’aide pas. Le match contre Naples en est une bonne preuve: 2 tirs au but malgré l’ajout de près de 800 passes. C’est le tonique dominant dans les matches du Barça avec Setién, qui n’a pas réussi à améliorer le jeu de l’équipe.

Pariez plus sur La Masía

«J’ai une prédisposition à utiliser les garçons de la carrière pour que ceux ci dessus ne se détendent pas »affirma-t-il. Les fans rêvaient de l’engagement envers Riqui Puig, Collado et compagnie, mais pour l’instant ce n’est pas le cas.

Ses premiers mots en tant qu’entraîneur ont encouragé les jeunes joueurs, en leur envoyant un message de confiance. Lors de son premier match contre Ibiza, le Cantabrique a opté pour Riqui Puig, Carles Pérez et Ansu Fati dans les onze initiaux, en plus de garder Abel Ruiz et Chumi sur le banc.

Huit matchs plus tard, le Masía n’est pas seulement apparu: Riqui Puig a disparu des derniers appels, Carles Pérez et Abel Ruiz ils ont emballé à l’étranger et Ansu Fati Il est le seul survivant de la nouvelle génération de la Masía, bien qu’il ait perdu du poids lors des derniers matchs.

Déjà avec Valverde, le Masía ne traversait pas un bon moment, et Setién a suivi la dynamique dominante de recherche sur le marché pour couvrir les trous du modèle, quelque chose qui est arrivé avec l’embauche de Braithwaite et les départs de Carles Pérez et Abel Ruiz.

Alternatives dans le système de jeu

«Le dessin peut changer, je ne dis pas non », a déclaré le nouvel entraîneur lors de sa première journée. Quique Setién il a misé sur ses deux premières rencontres pour le système qu’il développait à Séville avec son Betis, avec trois voies centrales et deux voies ouvertes en bande. Une sorte de 5-3-2, avec Busquets au-dessus de la défense.

La victoire peu convaincante à Ibiza et la défaite à Valence ont précipité au revoir à leur système préféré. Depuis, Setién a préféré le 4-3-3 ainsi développé lors de la dernière étape de Valverde. À Naples et dans les jeux précédents, il a fait confiance à Arturo Vidal ci-dessus, à partir du groupe.

Pour le moment, Quique Setién n’a pas réussi à relever les défis à venir depuis le 14 janvier dernier, il a été embauché par un Bartomeu qui Je cherchais à changer la direction d’une équipe touchée émotionnellement. Le Barça continue dans la lutte pour la Ligue et pour la Ligue des Champions, mais les sensations continuent sans être entièrement positives. Nous verrons comment évolue le Bernabéu Classic.