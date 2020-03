Les millions que les clubs de Premier League pourraient manquer si la crise des coronavirus entraîne l’annulation de la saison 2019/20

Les clubs de Premier League pourraient rater 750 millions de livres sterling si la saison est complètement annulée en raison de la crise des coronavirus, selon des informations.

Les revenus des diffuseurs risquent d’être perdus si les matchs restants ne peuvent pas être joués, chaque club risquant de manquer une moyenne de 37,5 millions de livres sterling, selon The Times.

. – .

Les clubs de Premier League pourraient subir d’énormes dégâts financiers

Jeudi, lors d’une réunion entre les 20 clubs de haut vol, il a été annoncé que la saison serait suspendue au plus tôt fin avril.

Pendant ce temps, la date limite du 1er juin pour terminer la campagne a été prolongée suite au report du Championnat d’Europe à l’année prochaine.

Cependant, il est peu probable que le football reprenne début mai, et terminer tous les matches restants avant la fin juin semble de plus en plus problématique.

Manchester City, par exemple, pourrait avoir jusqu’à 17 rencontres à compléter, si elles continuent de progresser en FA Cup et en Ligue des champions.

Andros Townsend est heureux d’attendre aussi longtemps qu’il le faudra pour terminer la saison 19/20 de Premier League

Il a été suggéré que les matchs pourraient être joués à huis clos, alors qu’il est entendu que les clubs de Premier League ont discuté d’une interruption partielle de la saison, qui pourrait voir un système de matches de barrage mis en place pour déterminer le tableau de la ligue.

Une autre option serait de reporter le début de la saison prochaine afin de laisser plus de temps pour terminer les rencontres au cours de l’été.

Les mesures pourraient inclure la transformation de la Coupe Carabao en une compétition des moins de 23 ans pour les clubs de haut niveau et la suppression temporaire des rediffusions de la Coupe FA pour réduire la congestion des appareils et garantir que la campagne soit terminée avant l’Euro 2021.

.