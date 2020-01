Les Milwaukee Bucks pour avoir continué à gagner l’étape de la NBA

14 janvier 2020, 9 h 12Milwaukee, États-Unis, 14 janvier (Prensa Latina) Les Milwaukee Bucks tenteront aujourd’hui de maintenir leur rythme de victoires en saison régulière de la National Basketball Association (NBA) des États-Unis contre les Knicks de New York.

L’équipe de Milwaukee compte 35 victoires et six défaites, la meilleure marque NBA, à la tête de la Conférence Est, avec 6,5 matchs devant les Celtics de Boston (27-11).

Lundi, l’attaquant LeBron James a poursuivi avec un jeu imparable et avec 31 points, dont 23 en seconde période, a guidé les Los Angeles Lakers vers un succès de 128-99 contre leurs anciens Cleveland Cavaliers.

James a également contribué huit passes décisives qui lui ont permis de vaincre à la huitième place de la liste de tous les temps pour l’ancien joueur de base Isiah Thomas, qui a maintenant neuf mille 67.

La victoire a permis aux Lakers d’atteindre le neuvième de suite et de lier la meilleure séquence de victoires en NBA avec l’Utah Jazz, qui s’est reposé.

Le vétéran pivot Dwight Howard, devenu un élément clé pour les Lakers, a réalisé ses meilleurs records individuels jusqu’à présent cette saison en fournissant un double-double de 21 unités et 15 rebonds.

Pour les Cavaliers, l’attaquant de puissance Kevin Love a réalisé un double-double de 21 cartes et 11 rebonds et le centre-ville Tristan Thompson a également terminé avec un double-double de 17 buts et 10 balles piégées sous les cerceaux.

De plus, la base Collin Sexton et la recrue Darius Garland ont marqué 16 points chacune, mais n’ont pas pu empêcher la défaite des Cavaliers (12-28).

La base de Damian Lillard a contribué 30 points, dont un triple de près de la moitié du terrain à la fin de la troisième période pour mener l’offensive des Portland Trail Blazers, qui ont dominé 115-112 aux Charlotte Hornets.

Lillard avait le soutien de l’attaquant de puissance Anthony Tolliver, auteur d’un double-double de 16 unités et 11 rebonds sa meilleure note de la saison.

L’escorte de Christian James ‘C. J. ‘ McCollum a également contribué 27 points pour aider à triompher des Trail Blazers, qui comptaient quatre joueurs avec des numéros à deux chiffres, y compris l’attaquant vétéran Carmelo Anthony, qui a atteint 17 cartes, distribué huit passes décisives et capturé six rebonds.

Pour les Hornets (15-28), le gardien Devonte ‘Graham a obtenu un double-double de 27 points et 10 passes décisives, la base Terry Rozier a atteint 25 unités et l’attaquant recrue Paul Jamaine Washington a réalisé un double-double de 20 cartes, 11 rebonds, trois passes décisives, deux récupérations de balle et deux sélections.

L’attaquant Jayson Tatum et le garde Jaylen Brown ont contribué respectivement 21 et 19 points et ont mené l’attaque gagnante des Celtics, qui a battu les Chicago Bulls 113-101.

Tatum a également réalisé six rebonds, deux passes décisives, récupéré une balle et mis deux blocs.

Le centre suisse d’origine turque Enes Kanter contribue 15 points et neuf rebonds aux Celtics, qui ont remporté le deuxième match consécutif et restent les leaders de la division Atlantique.

Pour sa part, le gardien Shai Gilgeous-Alexander a atteint son premier triple double en tant que professionnel et a mené l’attaque équilibrée du Thunder d’Oklahoma City, qui a battu les Timberwolves du Minnesota 117-104.

Gilgeous-Alexander a contribué 20 points, 20 rebonds -Meilleure marque professionnelle-, et 10 passes décisives -pampated les meilleurs-, ce qui a fait de lui le joueur décisif dans l’attaque du Thunder.

Résultats du lundi:

-Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 110-117.

-Indiana Pacers – Philadelphia Sixers 101-95.

-Boston Celtics – Chicago Bulls 113-101.

-Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 104-117.

-Sacramento Kings – Orlando Magic 112-114.

-Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets 115-112.

-Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 128-99.

mem / am

.