Les Mirandés donnent la cloche et continuent de rêver en Coupe (4-2)

Il Mirandés est déjà en demi-finale du Copa del Rey en imposant (4-2) sur Villarreal dans le stade de Anduva, où il a chargé son troisième premier jeu unique pour vivre huit ans plus tard un autre exploit copera.

Après avoir battu Celta et Séville, Mirandés a terminé avec Villarreal et émule l’exploit qu’il a réalisé en 2012 en tant que deuxième équipe B, quand il a atteint les demi-finales. Ceux de Miranda de Ebro, où ils n’ont plus perdu depuis août, sont restés un duel courageux, avec beaucoup d’arrivées et les objectifs de Matheus, Merquelanz et Odei, à une demi-heure de la fin et sans autre changement jusqu’à la décision d’Antonio Sánchez sur la remise.

Ce n’est pas pour rien que Villarreal a pu faire quoi que ce soit qui, comme son modeste rival, cherchait sa deuxième demi-finale (2014-15). Ceux de Javi Calleja ont été submergés par un Mirandés qui grandissait dans son football avec la motivation d’aller jusqu’à trois fois en avance. Le doux moment des Burgos a mis 15 minutes à apparaître, avec le cinquième but du tournoi Pichichi Matheus.

La reprise de milieu de terrain a lancé l’attaque locale par le biais d’Antonio Sánchez et la carrière du Brésilien, avec une épaule, a réclamé deux défenses et le but rival (1-0). Villarreal a subi une pression locale et, sans se présenter au but, a trouvé le ballon à égalité avec une faute Directement depuis Ontiveros.

Ceux de Miranda ont eu la réaction avec Álvaro Rey, mais ont préféré essayer de forcer le rouge d’Iborra qui n’était que jaune et une faute dangereuse. Le sévillan portait beaucoup de danger avant la pause sans succès, mais le VAR est apparu sur les lieux pour avertir l’arbitre d’une main de Quintillá dans un corner. Il l’a à peine touché lorsque le ballon est tombé, mais la peine maximale a été Merquelanz (2-1).

Remorqué, ceux de Calleja n’avaient pas d’autre choix que de monter à l’étage et sont revenus très profondément, notamment par le groupe d’Ontiveros. Les stages n’ont pas fait de mal, mais dans un centre de Moreno, ils ont trouvé la main d’Odei à égalité avec un autre penalty (2-2). Il n’a pas pardonné à Cazorla, mais encore moins à Anduva réduit au silence, à nouveau supérieur à son rival et à nouveau en demi-finale.

Avec l’épaississement du brouillard, les fans rougeâtres ont chanté plus fort que jamais le fameux “oui, vous pouvez” quand Odei lui-même, deux minutes après sa main, est apparu sur le deuxième bâton d’un centre de faute pour faire le 3-2. Il restait encore une demi-heure et Calleja incendia des navires, mais Alcacer n’avait aucune importance. Les Mirandés n’avaient pas renoncé à la peine et l’avaient déjà signée au rabais avec Antonio Sánchez.