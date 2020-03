Les «moments Heisman» de Giannis et LeBron pourraient définir la course MVP

La saison dernière, j’ai examiné la course MVP à deux têtes entre James Harden et Giannis Antetokounmpo sous un angle différent. Au lieu de passer par des statistiques, des victoires ou même des récits, j’ai pris une page du football universitaire et comment il décerne le trophée Heisman. Bien sûr, les statistiques et les victoires comptent également dans cette discussion, mais nous citons souvent des «moments Heisman» lorsque nous plaidons pour un candidat – les jeux, les jeux ou les incidents qui nous accompagnent et aident à renforcer le curriculum vitae d’un joueur.

Dans une saison avec seulement 12 matchs, ces moments se distinguent davantage dans le football universitaire qu’ils ne l’ont été pendant le slog de 82 matchs de la NBA, mais faites-moi plaisir une seconde: si la NBA est un produit de divertissement, son joueur le plus précieux ne devrait-il pas être aussi son plus amusant?

La course de cette saison n’a pas été aussi compétitive que celle de la saison dernière. Giannis, le MVP en titre, n’a fait que s’améliorer et devenir plus dominant, et son équipe est en passe de remporter 70 victoires. Il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel il ne se répète pas. Au cours des dernières semaines, LeBron James a pratiquement cimenté sa deuxième place. Et le connaissant, il ne se contentera pas de s’arrêter là. Alors, les deux meilleurs candidats s’affrontant vendredi dans leur deuxième et dernier affrontement de la saison régulière, voici leurs moments Heisman 2019-20 jusqu’à présent:

James Lebron

The Dunk sur Nemanja Bjelica, 15 novembre

Je ne sais pas si c’est ce qui a commencé à utiliser le hashtag #WashedKing de LeBron, mais vous pouvez dire qu’il a adoré ce dunk parce qu’il a posté à ce sujet sur Instagram à deux reprises. Ce n’est probablement pas le meilleur dunk de LeBron cette saison, mais il était certainement impressionnant, et le fait qu’il soit arrivé tôt dans la saison le fait ressembler à un donneur de son rétrospectivement. Après ne pas avoir disputé les séries éliminatoires l’an dernier, LeBron est entré dans la saison rafraîchi et revigoré – et cela s’est révélé à la fois dans son succès et celui des Lakers.

L’Instant Classique contre Luka Doncic et les Mavs, le 1er novembre

Ce jeu était un bonheur. Luka et LeBron se battant d’avant en arrière, échangeant des jeux et des tirs ridicules dans un concours qui est allé en prolongation et nous a donné plus que ce que nous méritions. LeBron, bien sûr, a pris le relais en prolongation et a remporté le match pour les Lakers, terminant avec un triple-double de 39 points. Cela a été un thème courant tout au long de cette saison: LeBron fait face à une star plus jeune qui pourrait bientôt être prête à lui reprendre le flambeau, mais il y tient avec un rappel que tant qu’il est en forme, il a toujours le dernier mot. (Contre Zion Williamson et les Pélicans le mois dernier, il a perdu 40 points, un sommet de la saison.) Vraiment, le seul jeune joueur qui semble avoir été capable de se gratter la couronne est Giannis.

The Kobe Dunk, 6 février

Sur le plan physique, ce dunk était une prouesse d’ingénierie humaine. LeBron a plané dans les airs, apparemment coupé par la gravité, et a trouvé en quelque sorte le temps et l’espace pour retirer un moulin à vent inversé. La photo que le photographe NBA Andrew Bernstein a prise de l’acte est immédiatement devenue emblématique.

Peu de temps après, les Lakers ont trouvé une vidéo de Kobe Bryant faisant exactement le même dunk et l’ont fait correspondre avec LeBron pour donner au dunk une signification complètement nouvelle. Cela est arrivé un peu plus d’une semaine après la mort tragique de Kobe dans un accident d’hélicoptère, et bien que LeBron n’essayait apparemment pas d’imiter Kobe, on a l’impression que les Lakers remportent le titre ou non, c’est le moment dont on se souviendra longtemps. au-delà de cette saison.

Le vainqueur du match contre les Celtics, 23 février

C’était cérébral, LeBron d’embrayage à son meilleur. Dans un match de chapiteau contre les rivaux des Lakers, LeBron a mis en place une longue con. Comme il a décrit l’après-match, il avait été défendu par Jaylen Brown pendant la majeure partie de la nuit, et il a passé une bonne partie de ce temps à reculer Brown et à se diriger vers la ligne de base. Mais avec le jeu en jeu, il est retourné en arrière et a entamé un long et déséquilibré fadeaway sachant que Brown ne s’y attendait pas. Bruissement. Gagnant du match. Jeu terminé.

Mention honorable: laissez-passer de présaison, 16 octobre

Je veux dire, allez.

Giannis Antetokounmpo

The Statement Game contre les Lakers, 19 décembre

Celui-ci avait tout. Les deux équipes sont entrées dans le jeu comme les meilleures de leurs conférences respectives, et Giannis a décidé d’utiliser la scène pour montrer que oui, il pouvait frapper 3s (cinq d’entre eux!), Et que oui, il se lançait dans le couronnement du roi en se couronnant lui-même . Dans une performance de 34 points, 11 rebonds et sept passes, Giannis a dominé le match et aidé les Bucks à remporter la victoire. Après le match, LeBron a remis sa casquette à Giannis parce que, honnêtement, que pouvait-il faire d’autre? Une partie de moi a l’impression que la course MVP pourrait tout aussi bien se terminer à ce moment-là.

The 50-Point Masterpiece vs. the Jazz, 25 novembre

C’est incontestablement la meilleure performance de Giannis cette saison. Ce n’est pas seulement le fait qu’il a marqué 50 points – son plus haut total jusqu’à présent cette saison – c’est que Giannis a donné une avance aux Bucks en marquant 16 points dans les six dernières minutes du troisième quart-temps, puis les a portés à la victoire en marquant 14 points. dans les six dernières minutes de la quatrième. C’était un match en semaine à la mi-novembre. Personne n’aurait blâmé Giannis and Co. de se retourner, mais il ne l’a pas fait. Giannis ne le fait jamais.

The Block on LeBron dans le All-Star Game, 16 février

Je sais que cela ne fait pas techniquement partie de la saison régulière, mais vous me dites que vous ne vous souviendrez pas quand les All-Stars ont réellement essayé (crier la fin d’Elam) et nous avons eu LeBron contre Giannis pour quelques-uns possessions? Comment pourrions-nous peut-être oublier ce jeu, alors qu’il semblait que LeBron avait battu Giannis, seulement pour que Giannis épingle ce ballon (à la LeBron) juste au moment où il est devenu gardien de but? C’était un théâtre passionnant et aussi quelque chose comme un passage de flambeau involontaire. Le symbolisme était partout: Giannis ne se contente pas de courir après LeBron; il le rattrape.

The Dunk vs. the Hornets, 1er mars

Faites-moi confiance quand je vous dis qu’il y a des centaines de dunks Giannis à choisir cette saison. C’est ce qu’il fait le mieux et le plus souvent. Regardez celui-ci en particulier, et essayez de défendre l’affirmation de James Harden selon laquelle le trempage ne prend aucune compétence. Dans un jeu, Giannis se transforme d’un meneur de ballon en une aile avec un mouvement de rotation tueur vers un centre avec un dunk tonitruant. Il est doué en raison de sa taille, mais imparable en raison de ses compétences.

Mention honorable: The Block on Harden, 24 octobre

Giannis semble content de régler son boeuf mi-saignant et celui de Harden sur le court.

Sommaire

Il était plus difficile de trouver des moments Heisman pour Giannis cette saison, et c’est peut-être une critique valable de ma propre rubrique. Mais la vérité est que la grandeur constante de Giannis brouille ses actes individuels ensemble, créant un flux constant de performances phares qui devraient être appréciées même si elles ne grésillent pas de la même manière que certains moments de LeBron. LeBron se penche sur les récits et est un maître conteur – il suffit de regarder son histoire de carrière. Giannis, quant à lui, ne semble pas avoir le temps pour ça. Son jeu parle de lui-même, et après cette saison, ses deux prix MVP le seront aussi. Le temps des finales, si les deux joueurs arrivent, LeBron attend peut-être Giannis, prêt à faire un de ses derniers matchs. Mais pour l’instant, le match de vendredi devra suffire.

