Les mots durs de «Tuca» Ferretti envers Jürgen Damm pour son départ de Tigres

Comme il spéculait ces derniers jours, Jürgen Damm a officiellement annoncé qu’il ne continuerait pas à défendre les couleurs des Tigres à l’issue de cette Clausura 2020Depuis la fin de son contrat et tout indique qu’il ira en tant que joueur libre au football MLS.

Cela a été confirmé lors d’une conférence de presse par le joueur lui-même, qui a comparu devant les médias avec Ricardo Ferretti, qui ne s’est pas mordu la langue lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet de cette situation en tant qu’entraîneur de l’équipe féline, provoquant les larmes du footballeur de 27 ans.

“Pourquoi vais-je m’inquiéter pour un joueur qui ne veut pas être dans notre institution? La déclaration de notre président était très claire: la porte pour les grandes équipes est trop petite pour entrer, mais elle est trop grande pour sortir. Il y a des moyens de entrer et il y a des moyens de sortir. “

C’est à ce point que Ferretti a réagi durement au départ surprise de Jürgen Damm des Tigers, indiquant clairement qu’il n’est pas satisfait de la façon dont il quittera le club et qui envisage déjà l’avenir proche de son équipe dans les Concachampions et dans le MX League.

Jürgen Damm, d’autre part, a félicité l’entraîneur brésilien, l’a catalogué comme le meilleur entraîneur qu’il ait jamais eu et a déclaré qu’il se sentait personnellement redevable envers lui.

Damm remercie Ricardo Ferretti, qui le considère comme le MEILLEUR technicien qui l’a dirigé:

“Je l’ai toujours dit, c’est le meilleur entraîneur du Mexique, j’en ai eu d’autres mais Tuca est le meilleur”

«Je lui serai toujours reconnaissant, même si je me sens personnellement redevable» pic.twitter.com/WAlnalxdyB

– Felipe Galindo (@FelipeGalindot) 25 février 2020

«Je lui serai toujours reconnaissant, même si je me sens personnellement redevable. Cela m’a donné plusieurs opportunités et je n’en ai pas profité “

Damm n’a participé qu’à 44 minutes cette saison et il semble que le tonique ne changera plus à partir de maintenant, car tout indique que l’avenir du joueur est les tribunes jusqu’à la fin de la saison et laisser un total de 172 matchs joués jusqu’à présent, dans lesquels il a marqué 13 buts et donné 23 passes décisives.

