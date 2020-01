Les mots ont aidé la star du PGA Tour à se blesser

Brooks Koepka n’a jamais rencontré Kobe Bryant avant la mort tragique de la légende des Los Angeles Lakers dimanche.

Mais le quadruple grand vainqueur était un grand fan, et il était dévasté lorsque son téléphone a commencé à bourdonner vers minuit à Abu Dhabi avec les nouvelles. Avant de parler avec For The Win tout en faisant la promotion de son apparition dans la nouvelle publicité du Super Bowl de Michelob Ultra, il a dit qu’il avait dormi “peut-être trois heures la nuit dernière”.

Koepka a noté que tout en se remettant d’une opération du poignet en 2018, il avait gardé le désormais célèbre message de Bryant à Gordon Hayward en 2017 («Soyez triste. Soyez fou. Soyez frustré. Criez. Criez. Sulk. Lorsque vous vous réveillerez, vous penserez que c’était juste un cauchemar pour se rendre compte que c’est trop réel.… ») sur le fond de son téléphone pendant six mois.

“Chaque fois que je suis blessé”, a ajouté le golfeur qui revient d’une blessure au genou subie en octobre, “je reviens et je l’ai lu.”

Voici plus de notre Q & A avec l’étoile de golf (qui a été édité et condensé):

Qu’est-ce que tu aimais chez Bryant?

C’était le premier athlète que j’aimais. Il est la raison pour laquelle je suis un fan des Lakers, pourquoi j’ai fait beaucoup de choses comme je les ai faites, la façon dont il a fait les choses, la mentalité et le travail acharné et juste en essayant de donner un coup de pied à tout le monde. Il voulait travailler aussi dur que possible et a essayé de rendre tout le monde autour de lui meilleur.

Votre travail acharné dans le gymnase est-il inspiré par la «mentalité Mamba»?

Je pense que cela m’a façonné tôt. Je ne dirais pas que cela m’a poussé plus loin, mais cela a fait de moi qui je suis aujourd’hui. Si vous voulez faire quelque chose, vous feriez mieux de bien faire les choses, de tout faire et d’essayer de faire mieux que tout le monde. Je peux vous dire en ce moment, lors d’un tournoi, il n’y a personne qui a plus d’heures que moi.

Comment était le tournage de l’annonce Michelob Ultra Super Bowl avec Jimmy Fallon?

Ce fut une explosion. Je n’avais jamais rencontré Jimmy auparavant. Il est hilarant, comme tout le monde le sait. Nous l’avons tout de suite frappé, j’espère qu’il a (apprécié) aussi, car c’est l’une des séances les plus amusantes que j’ai jamais pu faire. Michelob Ultra fait un très bon travail pour le rendre vraiment agréable pour nous tous et pour rassembler différentes personnes.

Vous n’aviez pas à chanter cette fois.

Mon chant n’était pas à la hauteur de l’année dernière, je suppose, alors je me suis dit que je ferais aussi bien de le changer.

Des anecdotes de votre passage avec Fallon? Avez-vous accroché une invitation à l’émission Tonight Show?

Nous avons parlé si je suis à New York, pour y aller. Nous parlions juste de la vie, de passer un bon moment. Pour aussi grand qu’il soit, c’est une vraie personne, ce que j’aime. C’est plus ma personnalité, quelqu’un qui ne se prend pas trop au sérieux.

Qu’est-ce qui vous attend alors que vous vous préparez pour la saison 2020?

J’essaie de me dédier à nouveau et de donner tout ce que j’ai pour les cinq ou six prochaines années et de voir où cela me mène. Je n’ai pas pu faire les choses que je voulais faire à cause de blessures au cours des deux dernières années et maintenant c’est agréable de pouvoir travailler et voir des résultats.

Voici quelque chose de plus léger: votre réponse à Bryson DeChambeau – dans laquelle vous avez montré vos trophées – a-t-elle été très amusante?

Je pensais que nous parlons de Michelob Ultra.

.