Les moyens d’existence du football féminin menacés par la pandémie: FIFpro

▲ Le manque d’investissement et de bas salaires, ainsi que l’absence de protections de base font des ligues féminines un secteur vulnérable face à la crise sanitaire.Photo @AdaStolsmo

Journal La Jornada

Vendredi 17 avril 2020, p. a11

Madrid Le syndicat mondial des footballeurs FIFPro a estimé qu’il fallait prêter attention au football féminin en veillant à ce que sa situation actuelle de croissance et d’évolution vers un secteur fort et viable soit sérieusement menacée par la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

La FIFPro a publié le document intitulé Covid-19: implications pour le football féminin professionnel, dans lequel il expose la situation délicate à laquelle le football féminin pourrait être confronté, après que le coronavirus a arrêté plusieurs événements sportifs.

Elle a affirmé que le football féminin est particulièrement exposé à la crise, car ses ligues professionnelles sont moins établies, les salaires sont plus bas et il y a moins d’investissement des entreprises, entre autres.

L’absence de contrats formels, leur courte durée, le manque d’assurance maladie et l’absence de protections de base pour les travailleurs (…) font que de nombreux acteurs courent un grand risque de perdre leurs moyens de subsistance, a-t-elle déclaré.

Il a fait valoir que le manque d’activité économique pourrait finalement conduire à l’insolvabilité des clubs, qui autrement auraient été rentables et stables sur de nombreux marchés, et que le secteur fait face à une menace presque existentielle à moins qu’il n’y ait un soutien adapté aux ligues, clubs et joueurs.

Nous sommes à une époque sans précédent et nous avons la responsabilité, en tant que communauté mondiale du football, d’unir et de soutenir notre secteur, a déclaré Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la FIFPro.

Il a indiqué que si les clubs, les ligues et les compétitions des équipes nationales commençaient à échouer en raison des problèmes générés par la pandémie, ils pourraient disparaître à jamais. Notre objectif ultime devrait être non seulement d’empêcher que cela se produise, mais de jeter des bases plus solides pour l’avenir.

Pour cette raison, il a mis l’accent sur la collaboration entre toutes les parties pour atténuer les dommages causés par le coronavirus, en privilégiant le bien-être physique et mental des acteurs dans la prise de décision.

