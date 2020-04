Les mythes de la flexibilité démystifiés avec Anna Lyapunova de Pole Fit Dubai

Si vous êtes un yogi aguerri ou simplement quelqu’un qui s’y est mêlé, vous devez avoir entendu parler du dicton «ne pliez pas».

En plus d’être le mantra de la force mentale, l’idée s’applique également à la force physique et à la flexibilité qui protègent le corps contre les blessures potentielles.

Cependant, avant de vous lancer dans votre quête constante de flexibilité, il est facile de se laisser distraire par certaines idées fausses et mythes qui peuvent entraver et tout simplement détruire votre motivation à former votre flexibilité.

Sport360 a rattrapé Anna Lyapunova, instructrice de voltige et de flexibilité au Pole Fit Dubai, pour aider à briser certains de ces mythes.

La flexibilité est génétique

S’il est vrai que certaines personnes ont naturellement un avantage en matière de flexibilité, cela ne signifie pas qu’avec une formation et des conseils appropriés, vous ne pouvez pas obtenir les mêmes résultats.

«La flexibilité a beaucoup à voir avec la génétique. Certaines personnes sont naturellement flexibles et certaines deviennent flexibles sur une courte période de temps, ce qui peut être un indicateur qu’elles ont toujours eu un avantage génétique dont elles n’étaient probablement pas au courant », a déclaré Lyapunova.

“Cependant, si vous ne vous entraînez pas et ne vous exercez pas régulièrement, vous pouvez perdre cet avantage. Avec de la pratique et des exercices réguliers, n’importe qui peut devenir flexible. Tout est question de dévouement et de combien vous êtes prêt à vous dépasser. “

Par conséquent, la flexibilité est autant génétique qu’elle est acquise et même les personnes ayant un avantage inné peuvent devenir inflexibles au fil du temps si elles ne s’étirent pas et ne font pas d’exercice régulièrement.

La flexibilité est réservée aux jeunes

Ce ne sont pas seulement les mythes les plus courants, mais aussi une excuse commune incroyable utilisée par les gens pour se libérer de l’entraînement de flexibilité.

Nos corps ont tendance à devenir plus rigides à mesure que nous vieillissons et les couplons avec un mode de vie sédentaire; les muscles perdent rapidement leur amplitude de mouvement, ce qui prend du temps et de la patience pour récupérer.

«Il est plus difficile de devenir flexible à un âge avancé, mais ce n’est pas impossible», explique Lyapunova, «avec le bon type d’exercices et un entraînement fréquent, tout le monde peut devenir flexible. Cependant, il faut de la patience car retrouver de la flexibilité peut prendre plus de temps que pour un enfant ou un adolescent. »

Gagner de la masse musculaire est mieux que de devenir flexible

Ce mythe particulier est généralement associé à des personnes qui semblent être dans le rose de la forme physique, mais qui ne peuvent pas toucher leurs orteils même si leur vie en dépendait.

La musculation et la prise de masse musculaire sont des éléments importants d’une routine de fitness, mais l’entraînement de flexibilité ne doit pas être négligé pour le gain musculaire.

«À mon avis, l’un ne peut exister sans l’autre et un régime de fitness équilibré devrait intégrer à la fois flexibilité et entraînement en force.

Lyapunova insiste sur le fait que l’étirement garde vos muscles souples et stimule la croissance de nouvelles fibres musculaires.

De plus, plus vos muscles ont d’amplitude de mouvement, plus vous pouvez construire de masse au fil du temps.

Et comme mentionné précédemment, l’entraînement de flexibilité vous permet de suivre votre programme d’entraînement régulier avec un risque de blessure moindre.

Plus vous vous étirez, plus vous devenez flexible

Comme tous les exercices, l’entraînement de flexibilité doit également être fait avec modération.

Bien qu’un étirement régulier soit nécessaire pour renforcer la flexibilité, en faire trop peut entraîner de graves dommages aux tissus environnants qui peuvent avoir un impact irréversible sur les articulations.

Par conséquent, se reposer est vital!

Vous devez donner à vos muscles une pause et le temps de récupérer.

Lyapunova souligne l’importance de la patience et de l’écoute de votre corps pour atteindre des objectifs de flexibilité, mais c’est un principe qui peut être appliqué à peu près tout dans la vie aussi.

Voici donc tous les mythes associés à l’entraînement de flexibilité.

À une époque où la pandémie de Covid-19 a perturbé la plupart des domaines de notre vie et de la société, nous pouvons tous profiter de cette occasion pour explorer divers aspects de notre forme physique et approfondir notre compréhension de la philosophie du «virage sans rupture».

Pole Fit Dubai propose actuellement des cours flexibles en ligne. Pour en savoir plus, connectez-vous à leur site Web en cliquant ici et pour rester à jour avec Anna Lyapunova, suivez-la sur @Lyapunova_Anna sur Instagram.

