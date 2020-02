Les mythes derrière la justification commerciale de Mookie Betts à Boston

Quand une équipe de baseball échange son meilleur joueur, il vaut mieux avoir une bonne raison. Lorsque ce joueur n’est pas seulement talentueux mais un MVP récent, non seulement bien-aimé mais un héros local, non seulement productif mais, en fait, le jeune joueur le plus productif jamais échangé dans l’histoire de la MLB, cette raison vaut mieux être irréprochable.

Les Red Sox ont essayé de s’expliquer avant et après avoir échangé Mookie Betts, une super-duper star de 27 ans, et les Red Sox ont échoué. Après quelques retards et ajustements dus à des informations médicales incertaines, le commerce capital a été finalisé plus tôt cette semaine: Betts, le lanceur David Price (un bon joueur à part entière) et la moitié du salaire de Price aux Dodgers en échange du jeune voltigeur Alex Verdugo et deux perspectives.

Les Dodgers ont ajouté le deuxième meilleur joueur de baseball, derrière le seul voltigeur de crosstown Mike Trout. Les Red Sox ont ajouté la flexibilité de la paie.

Mais ce déséquilibre n’a pas empêché une semaine de tentative de justification de la décision de Boston, ni même de louanges. “Boston s’est très bien débrouillé”, a déclaré un cadre à Buster Olney d’ESPN. “Les Red Sox se réinitialiseront rapidement”, a déclaré un autre, ajoutant “qu’ils auront de l’argent à dépenser lors de la prochaine intersaison”.

Beaucoup de ces interprétations optimistes du côté de Boston du commerce sont davantage centrées sur le mythe que sur la réalité. Alors que l’entraînement du printemps commence et que Betts se prépare pour le premier camp non-Red Sox de sa carrière, abordons certains de ces mythes et exposons le ventre pourri du commerce de Boston.

Mythe n ° 1: les Red Sox n’iraient pas à la compétition en 2020 de toute façon

Parfois, il est logique d’échanger des joueurs vedettes avant qu’ils n’atteignent le libre arbitre. Après un long processus de reconstruction, les Orioles ont envoyé Manny Machado à Los Angeles à l’échéance commerciale de 2018 dans une transaction sensée pour les deux parties. Les Dodgers ont ajouté un agent libre imminent pour leur poussée de titre; les Orioles ont ajouté des perspectives à un système à reconstituer.

Mais Boston était loin de la position qu’occupaient ces Orioles. Malgré une saison 2019 décevante, qui a culminé avec un record de 84-78 et le limogeage du président des opérations de baseball, Dave Dombrowski, les Red Sox étaient toujours sur le point de faire une vraie course sur un spot des éliminatoires de 2020.

Premièrement, ils n’étaient pas aussi médiocres que leur dossier le laissait entendre l’année dernière. Leur record de BaseRuns, qui examine la performance sous-jacente d’une équipe pour estimer son record, était de 89-73; seuls les Reds et les Tigers ont sous-performé leur niveau de jeu granulaire réel par plus de jeux. Pendant ce temps, les Yankees ont surperformé de neuf victoires, le plus grand nombre de la ligue. Les Red Sox ont en fait terminé 19 matchs derrière les Yankees dans l’AL Est, mais ils auraient pu facilement être à seulement cinq matchs en arrière, voire même en avance, si la chance des deux équipes avait basculé.

Deuxièmement, au cours de la saison précédant immédiatement la déception de l’année dernière, Boston avait remporté 108 matchs et les World Series avec ce même noyau. Et si les Red Sox avaient conservé Betts et Price, ils auraient encore neuf de leurs 10 meilleurs joueurs, selon FanGraphs WAR, de cette équipe titre 2018. Le seul joueur manquant serait Rick Porcello, dont le lustre s’est déjà estompé, et ce nombre n’inclut pas Rafael Devers, qui a accédé à la célébrité la saison dernière, ou Christian Vázquez, l’un des cinq meilleurs catcher des majors en 2019.

Rassembler toutes ces pièces et Boston était dans une position enviable, sinon ferraillée. Le commerce les en a retirés. Selon les données fournies par Baseball Prospectus, dont les projections PECOTA ont été publiées cette semaine, la négociation de Price and Betts – le deuxième meilleur joueur des majors en 2020 selon la comptabilité de PECOTA – a coûté à Boston environ trois victoires projetées, ce qui les place hors de la deuxième place du AL East et un spot générique.

PECOTA arrache maintenant Boston à 84,5 victoires en 2020 et 28,5% de chances d’atteindre les séries éliminatoires. Donc, même après l’échange, ils ne sont pas hors course avant le début, même s’ils auront beaucoup de compétition, avec les Rays, Angels, Indians, Athletics et White Sox tous dans le milieu des années 80, et ils perdu Betts et Price à un endroit sur la courbe de gain dans lequel chaque avantage fractionnaire compte. Comme l’a déclaré le nouveau directeur général du baseball, Chaim Bloom, lors d’une conférence de presse annonçant le commerce, «il est raisonnable de s’attendre à ce que tout se passe bien sans» Betts et Price. En effet!

En d’autres termes: s’ils avaient Betts, les Red Sox ressembleraient à une équipe éliminatoire cette pré-saison. Maintenant, ils ne le font plus.

Photo de Billie Weiss / Boston Red Sox / .







Mythe n ° 2: le trading de paris sauvera l’argent des Red Sox pour les années à venir

La plupart des analyses en faveur de Boston concernent davantage l’aspect financier de l’accord que l’effet sur le terrain. Ce sont également des erreurs. Le système de comptabilité byzantine du baseball facilite ce type de justification, car ce domaine est un défi à comprendre pour les fans et les membres des médias.

Examinons donc les économies réelles de Boston grâce au commerce Betts. La majeure partie de l’attention concerne la taxe sur le solde concurrentiel, ou CBT, une surtaxe en plus des engagements de masse salariale d’une équipe s’ils dépassent un ensemble de seuils progressifs. (La taxe de luxe ne s’applique qu’aux excédents, cependant, aucun des centaines de millions de dollars sous le seuil de CBT le plus bas n’est soumis à une taxation supplémentaire.) De manière cruciale, si une équipe reste au-dessus des seuils pendant plus d’une saison, les taxes augmentent plus onéreux. Voici à quoi ils ressemblent pour la saison 2020.

Pénalités fiscales pour solde concurrentiel

Paie avant impôt



Premier contrevenant



Délinquant pour la deuxième fois



Délinquant pour la troisième fois ou plus













Paie avant impôt



Premier contrevenant



Délinquant pour la deuxième fois



Délinquant pour la troisième fois ou plus















Moins de 208 millions de dollars



0%



0%



0%











208 à 228 millions de dollars



20%



30%



50%











228 à 248 millions de dollars



32%



42%



62%











248 millions de dollars ou plus



62,5-65%



72,5-75%



92,5-95%

Si une équipe retombe sous le seuil le plus bas, même une fois, elle réinitialise les pénalités pour réintégrer la colonne «premier contrevenant». En regardant les pourcentages, il est facile de voir pourquoi une réinitialisation est souhaitable. Les Yankees et les Dodgers l’ont fait récemment, ce qui signifie que leurs impôts cette saison – avec les contrats de Gerrit Cole et Betts, respectivement, les poussant dans la surface de réparation – ne seront pas aussi élevés. Le propriétaire des Red Sox, John Henry, a déclaré au Boston Globe en janvier: “Je pense que chaque équipe veut probablement se réinitialiser au moins une fois tous les trois ans.”

Mais c’est le chiffre clé: trois ans. Les équipes atteignent le plus haut niveau de pénalités CBT si elles dépassent la taxe pendant trois années consécutives, donc si les Red Sox prévoient de réinvestir l’argent qu’elles économisent cette saison, elles reviendraient sur la ligne d’imposition en 2021 et reviendraient au niveau d’imposition le plus élevé en seulement trois saisons. Ainsi, la spéculation selon laquelle les Red Sox pourraient économiser de l’argent pendant une décennie ou plus à partir de cette seule saison de radin ne se passe pas.

De plus, la convention collective entre les joueurs et les propriétaires – qui détaille le CBT et les pénalités associées – expirera après la saison 2021. Étant donné la situation économique de plus en plus difficile du jeu, il est possible que la nature entière de la structure CBT change après 2021, ce qui signifie, en fait, que la durée des économies de Boston pourrait passer de trois ans déjà modestes à seulement deux.

Photo de Paul Bereswill / .







Mythe n ° 3: Boston réinvestira l’argent qu’elle économise dans l’équipe

Pour être juste, cette affirmation pourrait devenir réalité. Personne ne sait si Boston injectera les 50 millions de dollars environ, ce qui économisera cette saison dans les listes de 2021 et 2022. Mais comme Rob Arthur l’a trouvé pour BP cette semaine, l’histoire suggère que cette notion est peu probable.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



«Lorsque les équipes réduisent leur budget, elles ne répondent pas en dépensant plus tard», a écrit Arthur. “Ce n’est même pas une garantie que le budget de Boston va rebondir du tout. De nombreuses équipes dans leur poste continuent de baisser la masse salariale. »Bien que les récents exemples des Yankees et des Dodgers suggèrent le contraire, les recherches d’Arthur ont montré que, globalement, même les équipes à gros budget n’ont pas tendance à dépenser plus après avoir réduit leur budget.

Arthur a poursuivi: «Les équipes peuvent vendre leurs fans en dépensant davantage au cours des saisons suivantes, mais la réalité est que l’argent économisé ne revient pas dans les salaires des joueurs. La destination finale est un bénéfice supplémentaire pour les propriétaires. »

Ce propriétaire, soit dit en passant, vaut environ 2,7 milliards de dollars, selon Forbes. Des économies de, disons, 10 millions de dollars pour lui – gardez ce chiffre à l’esprit – sont l’équivalent des économies de 360 ​​$ pour la famille américaine médiane.

Photo de Jayne Kamin-Oncea / .







Mythe n ° 4: Henry et les Red Sox économiseront des sommes substantielles en plongeant sous la taxe de luxe

Nous arrivons ainsi au plus grand mythe de tous.

En 2020, bien sûr, ils économiseront beaucoup d’argent, mais surtout parce qu’ils ont perdu la totalité des 27 millions de dollars de Betts et la moitié des 32 millions de dollars de Price pour l’année. Soustrayez le contrat pré-arb de Verdugo et cela représente environ 42 millions de dollars d’économies salariales cette année, plus environ 11 millions de dollars en paiements de taxe de luxe prévus qui ne se produiront plus.

Les économies réalisées en réinitialisant la taxe de luxe et en devenant des délinquants primaires plutôt que des délinquants tiers se tarissent rapidement au-delà de 2020, à moins que les Red Sox ne prévoient de gérer des salaires vraiment exorbitants. Aucune équipe dans le cadre de la structure CBT actuelle n’est jamais allée aussi haut que la différence entre ces deux niveaux de taux est vraiment importante. Lorsque les Red Sox ont remporté le titre 2018 avec la masse salariale la plus élevée du sport, par exemple, ils n’ont payé que 12 millions de dollars en paiements CBT – un petit compromis pour un trophée des World Series, au cours d’une année où Boston a perçu environ 516 millions de dollars de revenus.

Ce graphique montre combien Henry économiserait, en moyenne sur 2021 et 2022, à différents niveaux de dépenses au cours de ces saisons. (Pour faciliter l’analyse, pour cette dernière saison, cette projection suppose que le système CBT continuera comme il est actuellement prévu dans la nouvelle convention collective.) Si les Red Sox restent en dessous du seuil CBT le plus bas, ils n’économiseraient rien. S’ils vont au-dessus, les économies seraient minimes aux niveaux inférieurs.

Red Sox Projected CBT Savings, 2021-2022

Masse salariale avant impôt (millions)



Économies annuelles moyennes (millions)













Masse salariale avant impôt (millions)



Économies annuelles moyennes (millions)















200 $



0 $











210 $



0 $











220 $



2,3 $











230 $



4,8 $











240 $



7,3 $











250 $



9,8 $











260 $



12,3 $











270 $



14,8 $











280 $



17,3 $











290 $



19,8 $











300 $



22,3 $

Même avec une masse salariale avant impôts de 250 millions de dollars, ce qui représenterait la masse salariale la plus élevée de l’histoire de la franchise, Henry économiserait seulement environ 10 millions de dollars par an grâce à la diminution des paiements de taxe sur le luxe. (Certains autres facteurs, plus difficiles à calculer, pourraient jouer un petit rôle supplémentaire, comme la collecte par Boston d’un remboursement de recettes fiscales compliqué, qui selon Craig Edwards de FanGraphs pourrait représenter 3,75 millions de dollars supplémentaires par an. Mais l’essentiel du graphique reste le même dans tous les cas.)

Au-delà des considérations fiscales, il y a aussi la question des nouveaux trous de composition. En perdant Price, Boston a ouvert un poste de rotation qui est actuellement occupé par, eh bien, personne – le tableau de profondeur de MLB.com ne répertorie que quatre lanceurs de départ pour le club (une liste qui comprend tout le retour de Chris Sale et Eduardo Rodríguez à Nathan Eovaldi et Martín Pérez). Les options d’agent libre restantes pour 2020 sont certes bon marché mais sans intérêt, avec des goûts de Jeremy Hellickson, Collin McHugh et le lanceur des Red Sox 2019 Andrew Cashner en tête de liste, mais Boston ne peut pas compter sur des options internes; de leurs cinq perspectives de tangage sur la liste des 10 meilleures équipes de BP cet hiver, deux projets en tant que releveurs, deux autres n’ont pas lancé au-dessus du ballon A et le meilleur espoir de tangage Noah Song passera les deux prochaines années dans la Marine avant qu’il ne puisse revenir à l’organisation.

S’ils veulent participer cette année ou en 2021 ou 2022, ils devront immédiatement manger certaines de ces économies pour reconstituer la rotation, ou risquer de prendre encore plus de retard au classement. Cette perspective est rendue plus difficile par le commerce Betts, car en payant 16 millions de dollars par an aux Dodgers pour couvrir la moitié du salaire de Price, ils limitent la masse salariale effective qu’ils peuvent dépenser sur la liste réelle des Red Sox – à moins qu’ils ne prévoient de payer plus sur la masse salariale qu’ils ne l’auraient fait s’ils avaient gardé Price, ce qui n’a pas de sens car leur fardeau fiscal augmenterait.

Aller sur la route la moins chère n’a pas beaucoup de sens non plus – il s’agit des Red Sox, l’une des franchises les plus riches et les plus prestigieuses du sport, et elles devraient toujours être en lice. Sauf qu’ils ont besoin d’un pichet maintenant pour y arriver, et Price, ironiquement, aiderait à combler ce trou.

Et les économies réalisées grâce à ses échanges avec Betts, encore une fois, ne sont même pas si importantes en premier lieu, par rapport à une masse salariale typique de Boston. Pour le contexte de ce tableau, lorsque les Red Sox ont remporté le championnat en 2018, ils ont versé à Hanley Ramírez et Pablo Sandoval un montant combiné de 40,8 millions de dollars malgré les coupures respectives en mai et au cours de la saison précédente, respectivement, et ce coût supplémentaire n’a pas été inclus dans leur façon. Même si les Red Sox affichaient une masse salariale sans précédent de 300 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons, Henry n’économiserait finalement que la moitié du montant d’argent qu’il a donné à Ramírez et Sandoval pour ne pas jouer en 2018.

Une folie à 300 millions de dollars ne se produira probablement pas, cependant. Les actions du club cet hiver pointent toutes vers une frugalité future plutôt que vers l’exorbitance – même au-delà de l’échange de son meilleur joueur, Boston a également à peine plongé un orteil dans le bassin d’agents libres. Et en général, aucune équipe ne se rapproche de la masse salariale qui menacerait réellement le livre de poche de Henry.

En plus d’étendre les jeunes joueurs actuels comme Devers – ce qui ne pourrait que renforcer la déception autour de Betts, que Boston n’a pas réussi à prolonger -, il est difficile d’imaginer comment Boston réinvestira toutes ses économies de 2020 compte tenu des objectifs possibles de l’hiver prochain. Beaucoup des meilleurs agents libres potentiels ont déjà signé des extensions qui les éloigneront du marché: Mike Trout, Jacob deGrom, Paul Goldschmidt. George Springer pourrait s’avérer séduisant, ou un lanceur en petits groupes du groupe Marcus Stroman – Robbie Ray – Trevor Bauer. Mais aucun de ces acteurs ne vaudra le genre de contrat colossal qui pourrait entraîner des ondes de choc fiscales de luxe.

En fait, un seul agent libre imminent pouvait commander un tel accord. Ce joueur, bien sûr, est Mookie Betts. Et il est clair que Boston ne veut pas lui payer ce qu’il vaut.