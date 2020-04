Les nationaux rôtissent les Astros sur Zoom tout en regardant le septième match des World Series

Au lieu d’être dans quelques semaines dans la saison de la Ligue majeure de baseball, les ressortissants de Washington traînent à la maison et s’auto-mettent en quarantaine pendant l’épidémie de COVID-19 (coronavirus).

Donc, mardi soir, ils ont regardé la retransmission de leur victoire du Game 7 World Series sur les Astros de Houston et ont clairement passé un bon moment.

Tout le monde, du directeur général Mike Rizzo au manager Dave Martinez en passant par le lanceur vedette Max Scherzer, le frappeur Juan Soto ou l’icône de l’après-saison Gerardo Parra (qui est au Japon en ce moment), a appelé à un moment donné à l’appel vidéo Zoom, qui a été accueilli par le premier joueur de base Ryan. Zimmerman et le journaliste de MASN Dan Kolko. L’appel était de recueillir des fonds pour le Fonds de secours Pros for Heroes Covid-19, que Zimmerman et son épouse, Heather, ont mis en place pour aider les travailleurs de la santé pendant la pandémie.

Et les Nationals ont pris quelques coups aux Astros pour leur scandale de vol de pancartes, qui a éclaté cet hiver pendant l’intersaison. (Beaucoup de fans y ont aussi participé pendant l’entraînement du printemps.)

Tout en regardant le match, le clown de classe Brian Dozier, qui fait maintenant partie de l’organisation des Padres de San Diego, a attrapé une poubelle et a commencé à frapper dessus alors que Soto était au marbre contre Roberto Osuna de Houston à la huitième manche.

Tout en frappant sur la poubelle avec ce qui semble être une cuillère en bois, Dozier a déclaré:

«Juan, je t’ai eu. Je vous ai compris. Fastball! Fastball! “

Sur ce coup, Soto a obtenu un simple de RBI pour aider les Nationals à prendre une avance de 4-2 sur le chemin de la victoire de la série 6-2.

Zimmerman, comme les fans en temps réel en octobre, a également été dérouté par le lanceur des Astros de l’époque, Gerrit Cole, qui se réchauffait mais ne jouait pas dans le septième match, et il a pris quelques coups de feu sur le lanceur devenu yankees. Et, comme l’a noté NBC Sports Washington, après que Washington a remporté le match et a reçu le trophée du commissaire, le releveur Sean Doolittle a également tiré sur Rob Manfred et a déclaré:

“Regardez ce morceau de métal!”

À un moment donné lors de l’appel, Dozier était également déguisé en The Freeze, le sprinter des Braves d’Atlanta qui fait courir les fans sur la piste d’avertissement lors des matchs.

Si vous avez manqué l’appel Zoom des nationaux, vous pouvez toujours le regarder sur Facebook. Les autres qui se sont joints à un moment donné sont Stephen Strasburg, Sean Doolittle, Anthony Rendon et Trea Turner. L’appel a permis de recueillir plus de 200 000 $, selon Kolko.

