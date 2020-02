Les négociations des Cowboys avec Dak Prescott prennent un tour laid

Les négociations des Cowboys avec Dak Prescott ont pris une mauvaise tournure cette semaine.

À l’approche de l’intersaison, toute la direction de Dallas pouvait parler de la façon dont la re-signature de son quart-arrière de départ était une priorité absolue.

Selon le propriétaire des Cowboys Jerry Jones et ses différentes cohortes, un accord entre Prescott et l’organisation est inévitable.

Ou du moins c’était.

Dimanche, l’initié ESPN NFL Adam Schefter a révélé que Dallas devrait «probablement» utiliser l’étiquette de franchise sur Prescott, car un accord n’était en fait pas à l’horizon.

Selon les propres mots de Schefter, les négociations contractuelles entre les Cowboys et Prescott «restent dans une impasse».

Sources: les Cowboys utiliseront probablement une étiquette de franchise sur Dak Prescott alors que les pourparlers sur le contrat restent dans l’impasse.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 2 février 2020

C’est évidemment problématique pour de nombreuses raisons.

L’année dernière, Prescott a joué la dernière année de son contrat de recrue pour seulement 2 millions de dollars.

Cela a offert à Dallas l’une des meilleures affaires de la ligue au poste de quart.

Maintenant, il veut une augmentation de salaire.

Prescott chercherait à être rémunéré comme l’un des quarts-arrière de premier plan de la ligue – quelque chose de plus de 35 millions de dollars.

Si la franchise Cowboys l’étiquetait, Prescott serait enfermé pendant un an à environ 27 millions de dollars.

C’est beaucoup moins d’argent que ce que la jeune star espérait gagner cet été.

En 2019, Prescott a enregistré 4902 verges et est loin d’avoir établi un record de franchise en une seule saison.

Il y avait de l’optimisme quant au fait que les Cowboys et Prescott pourraient parvenir à un accord avant le début de la saison prochaine, mais il semble de plus en plus que cela ne se produira pas.

