Les Nets devraient s’inquiéter pour Kyrie

C’est officiellement la saison prochaine pour les Brooklyn Nets. L’épaule qui a souffert de Kyrie Irving tout au long de la saison le met officiellement à l’écart jusqu’à l’année prochaine, avec le choix de se faire opérer.

C’est une intervention chirurgicale qu’Irving aurait dû subir il y a longtemps, mais a attendu le tout dernier moment pour passer à l’acte. Maintenant, il est absent pour la saison à cause de ça.

Tout cela fait partie d’un modèle avec Irving. Au cours de chacune des trois dernières saisons, Irving a été en proie à des blessures qui l’ont tenu à l’écart pendant différentes périodes.

Cette saison a évidemment été pire que les autres – il ne jouera que 20 matchs cette année. Mais ces blessures ne sont pas nouvelles. Ils s’entassent depuis son année de première année chez Duke.

Il y a tellement de blessures là-bas – et elles varient tellement – qu’il est facile d’écrire bon nombre d’entre elles comme blessures «anormales» ou malchance. Mais après un certain point, cela devient plus que de la chance.

Kyrie Irving est une joueuse sujette aux blessures. Au fur et à mesure qu’il progressait dans sa carrière, l’usure s’est aggravée et maintenant, avec son épaule, la bulle a finalement éclaté.

C’est quelque chose qui devrait inquiéter les Nets. À la fin de la saison, Irving aura 28 ans au cours de la première année d’un engagement de quatre ans envers les Nets. À la fin de cet accord, il aura 32 ans. Il est déjà engagé dans sa première opération majeure avec les Nets.

Nous avons déjà vu cette histoire. Les mêmes choses se sont produites avec Dwyane Wade et Allen Iverson. D’autres gardes qui n’avaient pas peur de pénétrer dans la ruelle parmi les arbres et d’essayer de finir par-dessus. Aussi divertissants et incroyables soient-ils, ils ont également coupé court à leurs primes avec des blessures majeures à différents points de leur corps.

C’est une situation effrayante pour les Nets. Non seulement ils ont un gardien sujet aux blessures qui pourrait ralentir à tout moment, mais ils ont également l’ancien meilleur joueur de la ligue qui revient d’une blessure d’Achille – une blessure qui a été historiquement difficile de revenir – à 31 ans. Je ne vais pas être le gars qui doute de Kevin Durant ici, mais c’est facile à faire quand on regarde la sagesse conventionnelle.

Les Nets sont passés du «meilleur été de tous les temps» à une situation potentiellement difficile à surmonter dans un an ou deux si rapidement. Dans le meilleur des cas, Durant revient à ressembler à son ancien moi et l’épaule d’Irving finit par ne rien être.

Pire cas? Mec, les choses pourraient mal tourner. Pour les Nets, espérons qu’ils ne le feront pas.

