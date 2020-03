Les neuf meilleures performances de Max von Sydow

“C’est un tacticien habile, mais je n’ai pas encore perdu un seul morceau”, déclare le chevalier Antonius Block dans Le Septième Sceau, narguant l’adversaire redoutable à l’extrémité opposée de l’échiquier – pas moins que la Mort elle-même. Le chef-d’œuvre de 1957, d’Inflmar Bergman, à l’influx existentiel, est l’un des films les plus célèbres et parodiés de tous les temps, et sa vanité métaphysique d’un homme regardant sa propre mortalité n’aurait pas fonctionné si l’acteur jouant le héros tragique n’avait pas pu pour vendre l’idée qu’il croyait qu’il pouvait déborder l’inévitable. Grand et maigre sous des cheveux blonds coupés court qui lui donnent l’apparence d’une icône religieuse, Block ressemble et parle comme quelqu’un imprégné d’un but divin, et pourtant les défauts s’accumulent sous la surface scintillante et blindée – le chef parmi eux une fierté qui est à une fois inspirant et trop humain.

À certains égards, Max von Sydow n’a jamais vécu sa performance de star dans The Seventh Seal, ce qui l’a rendu immortel malgré le résultat du jeu à l’écran. «À Hollywood, ils me considèrent généralement comme des méchants ou des prêtres», a-t-il plaisanté une fois, reconnaissant que la sévérité et la piété de ses collaborations avec Bergman – qui se sont prolongées dans les années 1970 et en ont fait l’un des grands tandems acteur-réalisateur de tous les temps – le gardait dans une considération perpétuelle pour une gamme étroite de rôles, même si ses autres dons (en particulier en tant que comédien) étaient généralement cachés. Il a joué Jésus-Christ dans la plus grande histoire jamais racontée de 1965 et Satan (peut-être) dans Needful Things. Votre favori ne pourrait jamais, n’avait pas la gamme, etc.

L’évolution de Von Sydow d’une lumière brillante dans le contexte isolé et spécifique du théâtre suédois (le milieu où il a rencontré Bergman pour la première fois dans les années 1950) en une sorte de star internationale de l’art et du crossover – un statut décroché lorsque William Friedkin a rendu hommage en le jetant dans le Le rôle-titre de L’Exorciste a été exemplaire en un siècle où le cinéma est devenu une proposition de plus en plus globale. Dans les années 1980, la renommée de von Sydow passait de la renommée de niche des importations étrangères aux tournants de soutien clignotants et affectueux dans les produits hollywoodiens – des gestes de respect de la part de réalisateurs comme Woody Allen, Steven Spielberg et Martin Scorsese, qui avaient tous grandi. en esclavage pour le septième sceau et savouré l’occasion d’utiliser son étoile.

Tard dans le septième sceau, après que la mort prenne inévitablement le dessus dans le jeu d’échecs, il demande à son adversaire stoïque s’il pense qu’il a accompli quelque chose de significatif en jouant et en perdant. C’est une question dévastatrice, et la façon dont von Sydow joue la réponse du chevalier – à la fois douteuse et provocante, battue mais insoumise – offre un exemple de l’éclat technique finement aiguisé de l’acteur ainsi que de la qualité ineffable qu’il possédait au-delà de l’habileté, qui a dissous le écart entre la personne à l’écran et le public qui le regarde jusqu’à ce que nous sentions ses impulsions de l’intérieur. Ce qui a suivi a été une multitude de rôles étonnants, comprenant une carrière tout à fait sans précédent. À l’annonce de son décès dimanche à l’âge de 90 ans, il est juste de rappeler certains de ces rôles.

Honte (1968)

Choisir entre les films de von Sydow avec Bergman – une douzaine en tout, en comptant leur travail pour la télévision – est difficile à la limite de l’impossible, mais il n’a jamais été aussi convaincant qu’en tant que musicien pris entre les feux d’une guerre civile (sans nom) en 1968, une allégorie cauchemardesque cauchemardesque La honte. À l’ouverture du film, Jan de Sydow vit sur une île isolée avec sa femme Eva (Liv Ullmann), coupée d’une civilisation selon laquelle la rumeur veut qu’elle est sur le point de s’effondrer; leur isolement est volontaire et une source de débat au sein de leur foyer calme et sans enfant. Peu à peu, ils s’impliquent dans un conflit dont les paramètres vagues recoupent les ruptures de leur relation, véhiculant la thèse de Bergman sur le politique personnel alors même que les performances des acteurs l’emportent sur tout sentiment de distance intellectuelle. Von Sydow habite le cynisme et la lâcheté de Jan si profondément que la performance est comme un négatif photo de son noble travail dans The Seventh Seal; si le film de Bergman se sent perché au bord de l’apocalypse, le travail finement obscur de von Sydow en tant qu’homme sans principes réels obscurcit les lueurs d’espoir ailleurs dans le cadre.

L’Exorciste (1973)

Dans le prologue de L’Exorciste, William Friedkin place le père Lankester Merrin de von Sydow sur une falaise venteuse en Irak, juste en face d’une statue surélevée de la même façon du démon Pazuzu. C’est une confrontation sur grand écran destinée à évoquer le jeu du septième sceau avec la mort et à anticiper le conflit de la vie ou du savoir de la même manière entre le prêtre âgé et l’incarnation actuelle de Pazuzu sous la forme d’un enfant de 12 ans possédé fille. À seulement 43 ans au moment du tournage, von Sydow a donné sa performance à partir de couches intérieures de latex, ce qui en fait presque autant une création d’effets spéciaux que Regan, la tête tournante de Linda Blair, et pourtant son casting ne ressemble jamais à une erreur ou un gadget. Apparu tard dans le film, baigné d’un réverbère blanc qui rend son entrée pleinement emblématique, Merrin est un avatar de bonté physiquement fragile et spirituellement musculaire, ce dernier lié d’une voix si puissante qu’il submerge tout ce bump-in-the-night conception sonore. Dans un film rempli de suractivation calculée à presque tous les niveaux de son ensemble, von Sydow donne quelque chose comme la subtilité divine – une note de grâce planant au-dessus de l’enfer du film.

Flash Gordon (1980) / Strange Brew (1983)

Il y a deux façons pour un grand acteur de gérer le fait d’être jeté comme une parodie de lui-même: se faire crabby ou embrasser la tâche avec bonne humeur. Au début des années 80, von Sydow a fait beaucoup de ce dernier, encaissant – mais ne le téléphonant jamais – sur une série de rôles exagérés qui n’ont pas étiré ses talents au point de le laisser les exercer, comme si dans un jeu de ramassage vigoureux. Bizarrement aimé de Pauline Kael et de personne d’autre, Flash Gordon représentait une tentative du producteur Dino De Laurentiis d’attraper des éclairs de science-fiction dans une bouteille à la Star Wars, von Sydow partageant la différence entre Dark Vador et Adolf Hitler (et anticipant La manucure de Freddy Krueger) dans le rôle de Ming the Merciless, un super-galactique repris de l’incarnation sérielle originale de la bande dessinée-aventure. Il a également amélioré son entrée d’exorciste, déambulant à travers des rangées de sbires codés par couleur accompagnés de cordes de synthé de Queen, resplendissantes dans une robe rouge et de la moustache Fu Manchu. Si l’une des conditions préalables du camp est qu’un acteur signale sa joie ironique au public, la joie de von Sydow de se déguiser au milieu d’un spectacle collant est presque trop visible: il est ridicule et il veut que vous sachiez qu’il le sait. Il est tout aussi divertissant – et probablement plus adorable mal – que le vilain Brewmeister Smith dans le long métrage de SCTV Strange Brew, armant la dissonance cognitive générée par sa présence royale aux côtés des humbles bonneteries Doug et Bob McKenzie (Dave Thomas et Rick Moranis) . Comme son titre l’indique, Strange Brew est un étrange mélange d’éléments (le script est vaguement basé sur Hamlet), mais von Sydow parvient à s’intégrer parfaitement; après toutes ces années de Bergman et de ses émotions agitées et délicatement réprimées, il a dû se sentir bien de dire à un autre acteur qu’il allait lui écraser la tête comme une noix.

Hannah et ses soeurs (1986)

“Si Jésus revenait et voyait ce qui se passait en son nom, il ne cesserait de vomir.” Voici Frederick, le sculpteur amer et perspicace joué par von Sydow dans une performance brillamment peu flatteuse dans Hannah and Her Sisters de Woody Allen. Alors qu’Allen lui-même apparaît ailleurs dans le film dans un rôle palpablement autobiographique, il y a un sens dans lequel Frederick, un misérable introverti déplorant la fin prochaine de sa relation avec son jeune amant Lee (Barbara Hershey), parle pour le réalisateur, incarnant le arrogance dépressive d’un homme qui se croit à la fois au-dessus du reste du monde et à sa merci. Il est révélateur que Frederick n’interagisse pas vraiment avec les autres membres de l’ensemble lauréat d’un Oscar d’Hannah, jouant ses scènes en face de Hershey (qui, un an plus tard, coucherait avec le fils de Dieu inspiré par von Sydow de Willem Dafoe dans The Last Temptation. du Christ); c’est un petit rôle, mais il utilise un temps d’écran minimal pour esquisser un ego massif et blessé. Il est également très drôle, obtenant un bon kilométrage des lignes simples d’Allen sans modifier son propre style de performance grave. “Pouvez-vous imaginer le niveau d’un esprit qui regarde la lutte?” il carpe à un moment donné, la parfaite réplique du dîner à l’époque de Hulkamania.

Pelle la conquérante (1987)

Von Sydow n’a été nominé que pour deux Oscars au cours de sa carrière: meilleur acteur dans un second rôle pour son camée silencieux en pseudo-langage gestuel dans Extremely Loud & Incredibly Close (2011) et meilleur acteur pour le célèbre Pelle le Conquérant de 1987. L’épopée de Bille August est une pièce d’époque assez standard sur un père et un fils suédois émigrant au Danemark au début du siècle, frappant divers tropes de passage à l’âge adulte sur le nez, et laissant la jeune star Pelle Hvenegaard poursuivre l’histoire. Mais von Sydow est l’as du film dans le trou: jouer un homme dont la détermination à recommencer dans un nouveau pays est éclairé par des mesures égales d’optimisme et d’entêtement et dont la dévotion à son fils n’est jamais moins que totale, il coupe le genre de richement chiffre ambivalent requis pour faire fonctionner le mélodrame. Son personnage Lasse ne porte pas son cœur sur sa manche – le poids du monde sur ses épaules est suffisant pour une déclaration de mode. Mais il s’en soucie, et la façon dont von Sydow finit cette émotion de la rage inchoate à l’humour auto-dépréciable en passant par la tendresse paternelle est la marque d’un grand interprète, capable de rehausser le film dans lequel il est sans l’embarrasser.

Les choses nécessaires (1993)

Inévitablement, on a demandé à von Sydow de jouer le Diable dans l’adaptation cinématographique du roman Needful Things de Stephen King, une allégorie insidieuse sur la nostalgie et la cupidité dans laquelle un Leland Gaunt – le propriétaire d’une boutique de nostalgie spécialisée dans les antiquités difficiles à trouver – exploite l’importance personnelle de sa marchandise par rapport à la moralité de ses clients (ou son absence). C’est un rôle formidable – Satan en tant que maître tentateur – et bien que le film soit un désordre terne et mal géré, von Sydow est impitoyablement charmant et tranquillement hilarant, se penchant sur la malveillance et la luxure sans transpirer. “Vous ne pouvez pas gagner”, dit-il au shérif sceptique et surpassé d’Ed Harris lors d’une confrontation pluvieuse. “J’ai Dieu à mes côtés.” C’était toujours amusant de regarder von Sydow s’amuser.

Île Shutter (2010)

Dans les années 2010, von Sydow n’agissait pas tant dans les films que les orne: ses apparitions dans Star Wars: The Force Awakens et sur Game of Thrones comme le corbeau à trois yeux étaient comme des tours de victoire pour un trésor national. C’est l’ambiance de son petit rôle dans Shutter Island de Martin Scorsese en tant que psychiatre étrangement germanique dont la présence dans un asile psychiatrique effraye la visite du maréchal américain Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio); après avoir fauché des nazis pendant la guerre, Daniels est déconcerté de rencontrer l’ennemi sur son propre terrain. Shutter Island est un tel morceau de film d’horreur hokum que chaque membre de son casting – Leo inclus – devient suspect dans son récit de conspiration de chien hirsute, mais même avec autant d’acteurs formidables à portée de main, von Sydow jette le plus long ombre, rampant sur le public simplement à travers son manteau blanc immaculé et une posture physique précise et imminente. Même bien dans ses 80 ans, il a dominé le reste.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer