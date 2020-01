Les neuf morts dans l’accident identifiés

Shérif du comté de Los Angeles informé des heures après l’accident qui a coûté la vie à Kobe Bryant que le huit passagers et le pilote étaient morts à bord de l’hélicoptère écrasé L’identité de tous les occupants de l’appareil détruit a déjà été révélée, après que la mort de la légende de la NBA et de sa fille Gianna Maria a été confirmée hier.

Les neuf morts se rendaient à l’Académie Mamba pour une session de formation. Des sept autres, en plus de Bryant et de sa fille, deux étaient ses compagnons, trois parents des filles, un entraîneur et le pilote.

La famille Altobelli Il a perdu trois de ses quatre membres. Le père, Jean, était entraîneur de baseball après avoir joué à l’Université de Houston. Il a été nommé meilleur entraîneur de l’année en 2019 par l’American Baseball Coaches Association et a ajouté 700 victoires et quatre titres d’État en 27 ans à Orange Coast College. Accompagné de sa femme Keri à sa fille Alyssa, coéquipière de Gianna Maria Bryant. Ils partent Alexis, son autre fille, orpheline.

Payton Chester C’était un autre des compagnons de la fille de Kobe. Sa mère, Sarah, l’a accompagné à sa fête dans l’hélicoptère. L’entraîneur des petits, Christina Mauser, fait également partie des défunts. Laissez le mari et les enfants.

Ara Zobayan, un pilote expérimenté de 50 ans, a dirigé l’appareil. Ses propres amis l’ont identifié comme l’homme en charge de ce vol.