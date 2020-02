Les New York Knicks continuent de rendre si facile de se moquer d’eux

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Les New York Knicks étaient l’une des franchises les plus légendaires de tous les sports.

Maintenant, ils sont les plus moqués.

Parce que l’homme, il est si facile de pointer et de rire de cette franchise, qui ne cesse de faire tout son possible pour fournir un contenu hilarant et embarrassant.

Le dernier moment est venu mardi quand un nouvel employé, Steve Stoute, est allé sur la première prise d’ESPN pour parler des Knicks.

Comment cela s’est-il passé? Pas bien. Pas bien du tout.

Stoute a récemment été amené par les Knicks pour aider à l’image de marque et au marketing, alors oui, quel invité naturel pour First Take, non? Je veux dire, parce que cette émission a toujours du marketing sur son émission, non? Il n’y a aucun moyen que First Take sache que Stoute pourrait passer à la télévision et créer du bruit, non?

Eh bien, c’est exactement ce que Stoute a fait, car il a mentionné comment les Knicks pourraient quitter leur entraîneur et recruter un nouveau personnel d’entraîneurs. Il parlait essentiellement de choses comme une personne nerveuse à un premier rendez-vous qui veut sembler plus importante qu’elles ne le sont sans craindre que cela revienne pour vous blesser.

Mais cela est revenu blesser Stoute car les Knicks ont dû publier un communiqué de presse plus tard dans la journée qui disait:

“Bien que Steve Stoute soit un contributeur précieux aux efforts de marketing et de marque des Knicks, il ne parle pas au nom du personnel des Knicks de New York et des opérations de basket-ball. Toute décision concernant les opérations de l’équipe sera prise par le nouveau président des New York Knicks. »

La déclaration de Stoute a été incluse dans le communiqué:

“Dans mon enthousiasme à défendre les Knicks à la télévision en direct aujourd’hui, j’ai insinué par inadvertance au sujet du personnel des Knicks”, a déclaré Stoute dans un communiqué. «J’ai hâte de travailler avec la direction de Knicks pour faire progresser la grande marque Knicks.»

Pas un super look pour Stoute et les Knicks, qui une fois de plus se sont moqués de tout le monde sur Twitter.

Les Knicks sont un gâchis. La seule prétention à la gloire de cette franchise est de jouer dans une arène qui avait jadis une aura d’histoire, mais qui a depuis été transformée en un lieu générique que personne ne veut appeler chez lui. Avez-vous été à l’intérieur de MSG depuis les rénovations? C’est à 100% sans âme.

En parlant de sans âme, leur équipe a l’un des pires propriétaires de tous les sports. James Dolan continue de diriger cette franchise dans le sol, même si les fans continuent de chanter / supplier «VENDRE L’ÉQUIPE!» Lors des matchs à domicile.

Qui sait si cela arrivera bientôt. Je suppose que non.

Mais je suppose que l’équipe fera autre chose pour s’embarrasser dans un avenir proche.

C’est juste qui ils sont et ce qu’ils font.

Le plus grand gagnant de mardi: Teddy Bridgewater.

L’agent libre QB a partagé une lettre inspirante qu’il a écrite pour les enfants qui pourraient vivre quotidiennement des difficultés. C’était profond, c’était émotionnel, et c’était extrêmement personnel. Bridgewater a remplacé Drew Brees blessé la saison dernière et a obtenu un dossier de 6-0 pour les Saints. Une franchise devrait chercher à donner ses clés à ce type.

Coups rapides: Embiid se fait huer… Le puker XFL parle… La fureur de LaVar Ball… Et plus!

– Les fans de Sixers ont hué Joel Embiid lors des présentations hier soir… puis il les a rapidement reconquis.

– XFL WR Khalil Lewis avait une explication parfaite pour expliquer pourquoi il avait vomi sur le terrain avant un match.

– La diatribe furieuse de LaVar Ball au sujet du dessin de l’équipe NBA LaMelo Ball devrait si bien se passer avec les équipes NBA.

– Le champion / légende de l’UFC, Jon Jones, a dit quelques mots à Dominick Reyes et aux ennemis qui pensaient que Reyes s’était fait voler à l’UFC 247 samedi dernier.

– Les Lions de Détroit pourraient avoir un grand mot à dire sur l’endroit où Tua Tagovailoa pourrait jouer au football la saison prochaine.

