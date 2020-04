Les nombreux merdis de Bill O’Brien et l’accord Laremy Tunsil

Alors que la plupart des entraîneurs et des dirigeants de la NFL avaient l’air cool, calmes et rassemblés chez eux tout au long du repêchage à distance sans précédent ce week-end, Bill O’Brien de Houston a été surpris à crier dans un téléphone avec ses paumes face au ciel vendredi. Dans le clip de 22 secondes diffusé sur ESPN et diffusé sur les réseaux sociaux, O’Brien semblait si mécontent de tout ce qui s’était passé pendant que Houston était au compteur avec son choix de troisième ronde qu’il a fini par se lever et prendre d’assaut son bureau. O’Brien, le seul homme de la NFL à avoir le titre d’entraîneur-chef et de directeur général, a tout fait à la télévision.

Le Houston Chronicle a rapporté que O’Brien avait un échange avec les Lions de Detroit, mais que les Lions ont reculé à la dernière seconde, obligeant les Texans à sélectionner un joueur de manière inattendue (ils ont fini par repêcher la Floride en dehors du secondeur Jonathan Greenard). O’Brien avait une explication différente. “Nous jouions sur le Zoom, moi-même et [executive vice president of football operations Jack] Easterby et tous les gars “, a déclaré O’Brien aux journalistes. «Non, rien d’agitation. Je n’ai pas … Je pensais … La caméra est toujours allumée. Je ne sais pas. Nous ne faisons que déconner sur le Zoom. Nous sommes sur la terrasse arrière ici. Nous avons fait beaucoup d’affaires sur la terrasse arrière au cours des deux derniers mois. »

En effet, les Texans ont fait beaucoup de travail au cours des deux derniers mois, il est difficile de savoir si ces mouvements ont aidé l’équipe. Sous la direction d’O’Brien, Houston a pris un éventail étourdissant de décisions à courte vue, notamment en échangeant le récepteur de la superstar DeAndre Hopkins contre des sous sur le dollar, en utilisant ces pièces pour acquérir un récepteur bien pire à Brandin Cooks et en perdant une négociation avec le plaqueur de gauche. Laremy Tunsil si mal que l’accord a créé un nouveau précédent pour les contrats de la NFL. O’Brien a réussi à remplir le plafond salarial de Houston tout en vidant son coffre de choix de repêchage sans rendre son équipe sensiblement meilleure (et a peut-être même aggravé l’équipe). Comme l’a écrit Bill Barnwell d’ESPN plus tôt ce mois-ci, «les Texans semblent opérer dans un vide dans lequel il n’existe aucune idée de ce que font ou pensent les 31 autres équipes.»

Malgré l’effondrement du tour de division de Houston contre Kansas City, O’Brien est un bon entraîneur-chef. Les trois seuls entraîneurs qui ont remporté leur division au cours de quatre des cinq dernières années sont O’Brien, Andy Reid et Bill Belichick. Mais O’Brien est également le directeur général de Houston, et dire qu’il est mauvais dans ce travail impliquerait qu’il ait le temps de le faire. Être entraîneur ou directeur général dans les sports professionnels est difficile et prend du temps; être à la fois impossible, à moins que vous ne soyez Belichick, le GM de facto des Patriots. Être entraîneur nécessite environ 90 heures par semaine, et beaucoup dorment dans leurs bureaux. Andy Reid de Kansas City se couche vers minuit et se réveille à 3 heures du matin. L’idée que tout entraîneur pourrait également être le directeur général de l’équipe, qui est également un travail de plus de 80 heures par semaine, est généralement au mieux irréaliste. Non seulement O’Brien essaie de faire les deux, mais son front office est léger sur l’expérience du football. Son lieutenant en chef, Jack Easterby, est l’ancien aumônier de l’équipe des Patriots et n’a pas beaucoup d’expérience dans le dépistage ou l’entraînement. Après que l’équipe ait essayé et échoué à embaucher le directeur du personnel des joueurs de la Nouvelle-Angleterre, Nick Caserio, le propriétaire des Texans, Cal McNair, a décidé de laisser O’Brien, le directeur général par intérim, garder le poste à plein temps.

Cela donne à O’Brien le contrôle sur deux tâches mais suffisamment de temps pour une seule. (Un exemple qui peut prouver cette théorie: chacune des deux dernières années, les Texans ont conclu un accord à la date limite d’échange pour un joueur qu’ils devaient affronter cette semaine, suggérant qu’O’Brien a échangé pour quelqu’un qu’il regardait déjà sur le film parce que il n’a pas eu le temps de repérer les 30 autres équipes.) Lui faisant “des affaires sur la terrasse arrière au cours des deux derniers mois” est le plus proche que nous verrons d’une équipe de la NFL qui se déplace sans personne au volant – ou, plus précisément , personne assis sur la chaise.

Si l’ère Bill O’Brien a un péché originel, un moment où tout le chaos de cette intersaison peut être retracé, il est venu le 31 août 2019. Ce jour-là, O’Brien a décidé de remodeler la liste de Houston, en commençant par le commerce l’ailier défensif Jadeveon Clowney aux Seattle Seahawks dans un accord qui a marqué un choix de troisième ronde. Mais ce n’était même pas le commerce le plus important que les Texans aient fait ce jour-là. Quelques heures plus tard, O’Brien a échangé deux choix de première ronde et une deuxième ronde contre un forfait présenté par Laremy Tunsil. Les Texans avaient définitivement besoin d’un bloqueur. Le quart-arrière de Houston Deshaun Watson était le quart-arrière le plus limogé de la NFL en 2018, et Tunsil est l’un des rares plaqués d’élite du football. Mais O’Brien payait un prix de niveau quart-arrière. Le forfait était si écrasant que lorsque le directeur général des Dolphins Chris Grier a annoncé l’offre à Tunsil, Tunsil aurait déclaré à Grier: “Je m’échangerais contre ça.”

Mettons de côté combien les Texans ont abandonné – ce qui était beaucoup – et concentrons-nous sur la plus grosse erreur d’O’Brien dans l’accord: ne pas négocier un contrat avec Tunsil avant d’accepter le commerce. Il est de pratique courante pour les directeurs généraux de négocier une prolongation de contrat avec un joueur sur un accord expirant avant d’effectuer un échange important. Par exemple, lorsque les Bears ont échangé un ensemble similaire de choix de repêchage avec les Raiders pour le chasseur de passes étoiles Khalil Mack en 2018, Chicago a accepté une prolongation de contrat avec Mack le jour de l’accord. Il est au-delà de la mauvaise pratique de renvoyer deux choix de première ronde (plus un deuxième rond) dans un échange centré sur un gars qui n’est pas sous contrat à long terme.

Bill O’Brien n’a pas négocié de prolongation de contrat avec Tunsil avant d’échanger ce coffre au trésor de pioches. En omettant de cocher cette case fondamentale, O’Brien a donné à Tunsil plus de pouvoir de négociation que n’en avait un joueur depuis des décennies. Tunsil n’a même pas engagé d’agent pour sa négociation ce printemps, car la situation était claire: si Tunsil partait en agence libre, O’Brien serait probablement licencié.

“Regardez, nous voulons Laremy ici”, a déclaré O’Brien aux journalistes en janvier. «Laremy le sait. … Je peux vous affirmer sans équivoque que nous voulons Laremy ici depuis longtemps. »

Avec un effet de levier sans précédent, Tunsil a exigé un contrat sans précédent. Vendredi, quelques heures seulement avant que la frustration d’O’Brien ne se répande à la télévision, Tunsil a obtenu cet accord sans précédent: une prolongation de trois ans qui lui rapportera en moyenne 22 millions de dollars par saison et est garantie pour la modique somme de 58 millions de dollars, selon The Houston La chronique. Pour mettre les 22 millions de dollars de Tunsil en perspective, Tom Brady et Drew Brees gagneront 25 millions de dollars cette année. Tunsil est maintenant le joueur de ligne offensive le mieux payé de l’histoire de la NFL et est à égalité avec le troisième non-quart le mieux payé après Khalil Mack et Aaron Donald, mais cela commence à peine à décrire à quel point les Texans se sont trompés.

Avant que Tunsil ne signe son accord, le plaqueur de football le mieux payé en valeur annuelle moyenne était Lane Johnson de Philadelphie, à 18 millions de dollars. O’Brien vient d’accorder à Tunsil une augmentation de 4 millions de dollars par an en plus du leader, soit une augmentation de plus de 20%. Maintenant, l’écart de valeur annuelle moyenne entre Tunsil et Johnson est égal à l’écart entre Johnson et Jack Conklin, qui est à égalité pour être le 12e joueur de ligne le mieux payé. Tunsil gagnera presque autant en trois ans (66 millions de dollars) que Johnson en quatre ans (72 millions de dollars).

Normalement, faire de quelqu’un le joueur le mieux payé à son poste serait de loin suffisant pour conclure un accord. Mais les Texans ont créé un autre précédent avec ce contrat: non seulement ils ont franchi la barrière des 20 millions de dollars par an, mais ils ont également donné un accord à Tunsil. Pour les équipes de la NFL, des contrats plus longs sont meilleurs. Si un joueur surperforme, ils sont d’une bonne valeur, et si le joueur sous-performe, ils peuvent être coupés. Un accord comme celui de Tunsil, qui donne aux plaqués les plus riches de la ligue un aspect médiocre, durerait généralement quatre ou cinq saisons. Les Texans n’ont accordé à Tunsil qu’une prolongation de trois ans, ce qui signifie qu’il pourrait renégocier avec eux en 2023 alors qu’il a encore 28 ans.

Les monteurs de lignes offensifs doivent comprendre l’effet de levier. L’entraîneur de la ligne offensive de longue date, Paul Alexander, a écrit dans son livre qu’il jugeait les prospects en fonction de la façon dont ils versent le ketchup. Une bouteille de ketchup Heinz est conçue pour que les gens tapotent l’étiquette directement sur le logo Heinz 57 pour faire couler le ketchup. Si les joueurs frappaient avec force le haut de la bouteille, Alexander savait qu’ils ne comprenaient pas l’effet de levier. La force est maximisée lorsqu’elle est appliquée aux points faibles, et un joueur qui ne peut pas sortir le ketchup d’une bouteille aura du mal à déplacer un tacle défensif de 310 livres n’importe où. Tout comme le blocage, les négociations de contrat portent sur l’effet de levier et Laremy Tunsil savait exactement où puiser.

O’Brien et les Texans savaient que ce contrat Tunsil allait arriver. Combiné avec la méga-extension à venir pour Deshaun Watson, l’équipe consacrera plus d’un quart de son budget à deux joueurs. Alors, quand Hopkins a approché l’équipe pendant la saison morte et a dit qu’il voulait un nouveau contrat malgré trois ans de contrat, les Texans étaient déjà minces. Mais il ne s’agissait pas seulement de dollars et de cents. La relation de Hopkins avec O’Brien a également été un facteur.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



“Il n’y avait pas de relation”, a déclaré Hopkins à Sports Illustrated après l’échange. «Assurez-vous de mettre cela là-dedans. Il n’y a pas grand-chose à dire. “

Si les Texans voulaient échanger des Hopkins plutôt que de le payer, le prix plancher pour une équipe d’acquisition aurait dû être élevé. D’Amari Cooper à Brandin Cooks (deux fois) à Odell Beckham Jr., le taux courant établi pour un non. 1 récepteur large est au moins un choix de premier tour. Hopkins est facilement plus accompli que n’importe lequel de ces joueurs. De tous les receveurs de la NFL au cours de leurs sept premières saisons, Hopkins se classe septième dans les verges de réception (8 602) et est à égalité au deuxième rang dans les captures (632). Mais O’Brien a obtenu un retour dérisoire: les Cardinals défensaient David Johnson, un choix de deuxième ronde en 2020, et un quatrième rond de 2021 pour Hopkins et un quatrième rond. Johnson, qui a réussi 18 courses pour 47 verges lors de ses sept derniers matchs l’an dernier, est l’un des joueurs les plus chers à une position réputée peu rentable, il pourrait donc être un passif plutôt qu’un atout. L’arrivée de Johnson est également un aveu que O’Brien a raté quand il a échangé un choix de troisième ronde pour le porteur de ballon Duke Johnson en 2019, le plus grand capital de draft que toute équipe ait abandonné pour un porteur de ballon depuis des années. Éliminer David Johnson et les autres choix, et Houston a essentiellement obtenu un choix de deuxième tour en échange du deuxième meilleur joueur offensif de l’histoire de la franchise.

“C’est pourquoi vous ne faites pas de votre entraîneur votre directeur général”, a déclaré un directeur général de la NFC à SI par SMS.

Houston a utilisé ce choix, non. Vendredi 40, pour repousser l’attaquant défensif Ross Blacklock hors du TCU. Mais les Texans avaient déjà tenté de remplacer Hopkins. O’Brien a signé avec Randall Cobb, ancien receveur des Cowboys et Packers, un contrat de trois ans d’une valeur de 27 millions de dollars avec 18 millions de dollars garantis, soit près du double de la valeur annuelle moyenne de l’accord de 5 millions de dollars que Cobb a conclu l’année dernière à Dallas. Plus tôt ce mois-ci, O’Brien a poursuivi la prise de décision illogique en échangeant l’un des deux choix de deuxième ronde de Houston contre le récepteur des Rams Brandin Cooks. La saison dernière, des journalistes ont demandé à Cooks de prendre sa retraite après avoir subi quatre commotions cérébrales en deux ans et cinq commotions cérébrales diagnostiquées au cours de sa carrière de six ans.

L’équipe paie littéralement les erreurs commises par O’Brien parce qu’il ne comprenait pas les bases de la gestion d’un front office, et chaque mouvement ultérieur a été une tentative à courte vue de corriger l’erreur précédente. Cette intersaison, Houston s’est coupé le nez pour contrarier son visage, s’est coupé l’oreille pour remplacer son nez, puis a payé en trop pour Randall Cobb pour remplacer son oreille. Maintenant, rien ne fonctionnera aussi bien qu’avant, et l’équipe doit arrêter le saignement. La seule personne vraiment responsable de tout ce chaos est O’Brien, qui a accumulé autant de pouvoir que n’importe quel dirigeant de la NFL. Les Texans risquent de gâcher les premières années de Watson, ce qui transformerait le péché originel d’O’Brien en un mortel.

Houston aurait censé signer Watson pour une prolongation avant cette saison, et cet accord ferait probablement de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL. Cela suppose que Watson veut signer avec Houston, ce qu’il pourrait repenser s’il faisait attention. Si Watson refait surface, O’Brien devra naviguer pour construire une équipe autour d’un quart-arrière très bien payé. Construire une liste est beaucoup plus facile lorsque le quart-arrière de départ est sur une affaire de recrue artificiellement bon marché, mais il est beaucoup plus compliqué de construire un concurrent autour d’un joueur cher. Certains diront même que c’est un travail à plein temps.