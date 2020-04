Les notes finales du repêchage NFL 2020 pour les 32 équipes

Dans ce qui était un repêchage unique de la NFL en 2020, les choses se sont avérées pour la plupart normales. Alors que les équipes faisaient des choix à partir de leur domicile, le repêchage a commencé comme nous nous y attendions avec Joe Burrow et Chase Young en tête.

Les choses se sont ouvertes après cela. Il y avait plusieurs choix surprise à l’arrière du premier tour et un tas de métiers sur les deuxième et troisième jours du repêchage.

À première vue, aucune équipe n’avait de meilleurs projets que les Ravens de Baltimore, les Vikings du Minnesota et les Buccaneers de Tampa Bay. Aucune équipe n’avait plus de repêchage que les Packers de Green Bay.

Ces notes trop précoces ci-dessous sont basées sur une combinaison de facteurs, en commençant par la valeur du joueur. Cela dépend beaucoup moins de la qualité des joueurs et plus de l’endroit où ils sont rédigés. Après cela, les besoins de remplissage et l’ajustement du personnel sont pris en compte. Les premiers choix sont pondérés plus haut. Aucune équipe ne se fait dinguer pour un choix du jour 3, mais leur note peut légèrement s’améliorer pour un bon. Le fait de ne pas répondre à un besoin du projet abaisse légèrement une note. Et soyons honnêtes, toutes les équipes rédigent pour le besoin dans une certaine mesure.

Arizona Cardinals

Isaiah Simmons a glissé vers les Cardinals avec le huitième choix au repêchage, et il s’est avéré trop bon pour passer. Simmons offre aux Cardinals un défenseur polyvalent qui peut jouer plusieurs places. Ce n’est pas un gardien et ce n’est pas un secondeur. Simmons est à la fois, et il devrait être l’un des premiers favoris de la recrue défensive de l’année.

Les Cardinals ont sans doute obtenu le plus gros vol du repêchage en prenant le plaqueur offensif Josh Jones au troisième tour. Jones était mon 21e joueur au classement général au repêchage, et répond au grand besoin des Cardinals au tacle. Il devra passer du côté droit, mais il a l’athlétisme pour le faire.

Le directeur général Steve Keim a ensuite utilisé ses deux choix suivants sur des joueurs de ligne défensive à Leki Fotu et Rashard Lawrence. Fotu est un gros coup d’arrêt, et Lawrence est un joueur qui peut s’aligner à la fin sur trois fronts.

Catégorie: A-

Atlanta Falcons

Lorsque les Falcons ont libéré le demi de coin Desmond Trufant, le remplacer dans le repêchage est devenu une priorité. C’est dans cette direction qu’ils se sont dirigés au premier tour en prenant le cornerback de Clemson A.J. Terrell. Il correspond au programme de presse d’Atlanta, et il a de bons outils et une bonne taille.

Après avoir pris deux joueurs de ligne offensive au premier tour en 2019, les Falcons ont ajouté Matt Hennessy de Temple à la ligne au troisième tour. Il pourrait pousser pour le poste de garde gauche, ou éventuellement remplacer le centre Alex Mack, qui est dans une année de contrat.

La chose surprenante à propos du repêchage d’Atlanta est l’absence de passe-passe. Le choix de deuxième ronde Marlon Davidson peut fournir une partie de cela de l’intérieur, mais les Falcons ont besoin d’un autre joueur de pointe pour aller avec l’agent libre qui signe Dante Fowler.

Qualité: C +

Corbeaux de Baltimore

Comme ils le font souvent, les Corbeaux ont nettoyé dans le projet. Au premier tour, l’équipe a laissé tomber le meilleur joueur disponible quand ils ont pris le secondeur du LSU Patrick Queen au n ° 28. Il est le genre de défenseur de second côté à second de Baltimore dont il avait grandement besoin.

Au deuxième tour, les Ravens ont laissé tomber un autre joueur sur le ballon en arrière J.K. Dobbins. Il était le cinquième à revenir en arrière du tableau et pourrait assumer le rôle de porteur de ballon avant longtemps.

Au troisième tour, Baltimore a comblé les besoins avec ses quatre choix. Le tacle défensif Justin Madubuike est le genre de joueur qui peut jouer à l’intérieur et à l’extérieur de Baltimore, le receveur Devin Duvernay leur donne une arme dans la fente, et le secondeur Malik Harrison a une bonne profondeur, au pire. Tire Phillips du Mississippi State et le choix de quatrième ronde Ben Bredeson donnent aux Ravens plus de corps sur la ligne offensive.

Grade: A

Buffalo Bills

Sans choix au premier tour après avoir échangé contre Stefon Diggs, les Bills ont quand même réussi à trouver de bonnes valeurs aux deuxième et troisième jours du repêchage. Ailier défensif A.J. Epenesa n’est pas un accélérateur de vitesse dangereux sur le bord, mais il est extrêmement solide. Pour moi, c’est une version plus légère de Cameron Heyward des Steelers. C’est un joueur qui peut se brancher à la fin pour placer le bord contre la course, et faire assez comme un accélérateur de passes. Il était parmi mes choix préférés pour le Jour 2. N’oubliez pas, à un moment donné, certains pensaient que Epenesa pourrait être un top 10.

Les Bills ont trouvé un complément pour Devin Singletary au troisième tour avec Zack Moss de l’Utah. S’il est en bonne santé, c’est un bulldozer qui court en arrière et qui peut secouer les plaqueurs.

N’oubliez pas non plus la sélection du quart-arrière Jake Fromm au cinquième tour. Les quarts de sauvegarde sont un bien plus important qu’on ne leur en accorde, et Fromm devrait être bon en fonction de son intelligence du football et de sa compétitivité.

Prendre deux récepteurs larges était un peu étrange étant donné la façon dont l’offensive de Buffalo est construite. Les Bills avaient vraiment besoin de sortir de ce projet avec un secondeur extérieur et un gardien à un moment donné.

Catégorie B

Panthères de la Caroline

Les Panthers ont fait bouger les choses avec leur repêchage. Au sens propre. La défense des Panthers contre la course a été mauvaise la saison dernière, mais l’ajout du choix monstrueux de premier tour Derrick Brown améliorera considérablement cette zone. Brown est un joueur de ligne dominant qui peut facilement déplacer des bloqueurs.

L’ailier défensif Yetur Gross-Matos était un joueur productif au collège et donne aux Panthers un joueur de pointe physique et athlétique.

Jeremy Chinn est un gros, rapide et explosif de sécurité qui peut jouer la couverture de l’homme de presse et travailler dans la boîte. Les Panthers ont échangé à la fin du deuxième tour pour le faire, et à Chinn, ils devraient avoir un bon démarreur.

Les Panthers ont continué à compléter la défense le troisième jour du repêchage avec le demi de coin Troy Pride Jr., la sécurité Kenny Robinson et le plaqueur défensif Bravvion Roy. De ces trois, Robinson pourrait avoir l’impact le plus rapide. L’ancien joueur de XFL a de la vitesse et est un plaqueur volontaire.

Les Panthers avaient besoin de réparer leur défense, et ils ont utilisé leurs sept choix de ce côté du ballon.

Qualité: B +

Chicago Bears

Si une équipe peut être composée de toutes les extrémités serrées, les ours sont positionnés pour le faire. Étant donné que les Bears n’avaient pas de choix au premier tour en raison du commerce avec Khalil Mack, le premier choix de Chicago était sur l’ailier rapproché de Notre Dame, Cole Kmet, au deuxième tour. Il est difficile de blâmer complètement le choix étant donné que Kmet a été le meilleur fin du repêchage. Mais maintenant, les Bears ont littéralement 10 extrémités serrées.

Les Bears ont suivi cela au deuxième tour en prenant le demi de coin de l’Utah Jaylon Johnson, qui, selon certains, aurait pu être choisi au premier tour. Chicago n’a pas beaucoup de cornerback après Kyle Fuller, donc obtenir Johnson était la meilleure sélection de l’équipe. Les Bears ont doublé leur position au quatrième tour avec le Kindle Vildor de Georgia Southern.

Le choix de cinquième ronde Trevis Gibson a la valeur d’un second linebacker qui peut jouer la course et en faire assez comme un défenseur de passes. Le problème avec ce projet est le manque de joueurs de ligne offensifs jusqu’au septième tour.

Qualité: C +

Bengals de Cincinnati

Comme prévu depuis des mois, les Bengals ont commencé les choses avec le quart Joe Burrow du LSU. Après plusieurs années de jeu intermédiaire par Andy Dalton, les Bengals ont maintenant un quart-arrière pour construire leur franchise. Burrow devrait rapidement s’affirmer comme le leader de l’équipe grâce à sa ténacité et son moxie. Sur le terrain, Burrow excelle à exploiter les faiblesses d’une défense et à manœuvrer autour de la poche.

Au deuxième tour, les Bengals ont obtenu une arme de Burrow dans le récepteur large de Clemson, Tee Higgins. Il donne aux Bengals un receveur large qui peut mettre le ballon en valeur et devenir physique avec un dos défensif. Ce n’est pas un récepteur de vitesse, mais il correspond bien au type de lancers que Burrow peut faire.

Le secondeur de Cincinnati est suspect depuis des années, il est donc logique que l’équipe en prenne deux – Logan Wilson du Wyoming et Akeem Davis-Gaither de l’Appalachian State – avec des choix consécutifs. Davis-Gaither est le modèle d’un secondeur actuel qui a de la vitesse et de l’athlétisme à brûler. Wilson est un bon secondeur intérieur qui devrait assumer rapidement un travail de départ.

Le chasseur de passes de Notre Dame Khalid Kareem devrait fournir une bonne profondeur et le plaqueur offensif du Kansas Hakeem Adeniji a un potentiel de développement.

Catégorie: A-

Cleveland Browns

Aucune équipe de la NFL n’avait besoin d’un plaquage à gauche plus que les Browns. Ils ont obtenu un joueur qu’ils espèrent être un, Jedrick Wills de l’Alabama, au premier tour. Après avoir joué du côté droit au collège et au lycée, Wills aura du travail à faire pour passer au côté aveugle de Baker Mayfield.

Pour la deuxième année consécutive, les Browns ont pris un arrière défensif LSU qui était en chute libre. L’année dernière, c’était le demi de coin Greedy Williams, et cette année, c’était la sécurité Grant Delpit. Si l’attaque de Delpit peut être améliorée, il peut être le type exact de sécurité dont Cleveland a besoin.

Le centre Nick Harris de Washington, pris au cinquième tour, devrait être le remplaçant final de J.C. Tretter. C’est un centre rapide spécialisé dans la protection contre les passes. Les Browns ont volé leur dernier choix au large receveur Donovan Peoples-Jones du Michigan. Le match contre le Michigan a été horrible et Peoples-Jones pourrait remplacer Rashard Higgins.

Qualité: B +

Cowboys de Dallas

Je suis apparemment dans la minorité de ne pas aimer la sélection du récepteur large CeeDee Lamb au premier tour. Il n’était tout simplement pas logique de rédiger un récepteur large n ° 2 avec le 17e choix alors que l’équipe avait tant de besoins criants en défense. K’Lavon Chaisson, qui a été choisi quelques fois plus tard, avait de la valeur et comblait un besoin.

Le cornerback Trevon Diggs, attrapé au deuxième tour, donne aux Cowboys le joueur dont ils avaient besoin au secondaire. C’est un grand demi de coin qui devrait pousser pour un emploi de départ après le départ de Byron Jones. Le plaqueur défensif Neville Gallimore était un bon pick-up au troisième tour. Si sa production correspond à son athlétisme, faites attention. L’arrière défensif de Tulsa Reggie Robinson II au quatrième tour a été un ajout de profondeur intelligent.

Catégorie B-

Denver Broncos

Il est clair que l’objectif des Broncos dans ce repêchage était d’aider le quart-arrière de deuxième année Drew Lock. Ils l’ont fait avec deux récepteurs larges dos à dos en commençant par Jerry Jeudy au premier tour. Denver a eu de la chance que Jeudy soit avec le 15e choix. Il est le meilleur récepteur large du repêchage et donne à Lock un receveur de passes fiable. Jeudy est un coureur de route stellaire, a de la vitesse et ses mains sont bonnes.

Le choix de deuxième ronde de l’équipe a été utilisé sur KJ Hamler de Penn State. S’il y a un DeSean Jackson dans ce projet, c’est bien Hamler. Son jeu est la vitesse et plus de vitesse. En parlant de cela, les Broncos ont obtenu à Lock une autre cible rapide dans l’ailier serré Albert Okwuegbunam du Missouri au quatrième tour. Un an après avoir pris Noah Fant, les Broncos ont maintenant deux jeunes bouts serrés pour diversifier leur offensive.

Les Broncos faisaient partie de plusieurs équipes qui avaient trois choix de troisième ronde, et leur première sélection dans cette ronde est allée à Michael Ojemudia de l’Iowa. Il est un cornerback plus grand avec de la vitesse, donc il devrait commencer en face de A.J. Bouye.

Le tacle au nez était un grand besoin pour les Broncos, et ils ont obtenu l’un des meilleurs au repêchage au troisième tour avec McTelvin Agim de l’Arkansas. S’il est en bonne santé, le gardien Netane Muti sera un vol. Le problème avec ce projet est le manque d’un tacle offensif.

Qualité: B +

Detroit Lions

La mentalité des Lions dans le repêchage de cette année était de trouver des joueurs influents. C’est ce qu’ils ont obtenu, à commencer par le demi de coin de l’Ohio Jeff Okudah au premier tour. Après avoir échangé Darius Slay, la sélection d’Okudah est devenue évidente. Mais ce n’était pas possible. Okudah est l’un des joueurs d’élite dans ce projet et devrait aider à réparer la pire défense passée de la NFL.

Les Lions ont enchaîné avec le deuxième tour en prenant le meilleur porteur de ballon du repêchage, D’Andre Swift, de Géorgie. Il devrait être un facteur dans le jeu de course et l’attaque de passe. Si le choix de troisième ronde Julian Okwara peut rester en bonne santé, il peut être le type de broyeur de passes dont les Lions ont besoin depuis quelques saisons.

Les Lions ont également ajouté une certaine ténacité, prenant les gardes Jonah Jackson et Logan Stenberg au milieu du repêchage.

Catégorie B

Packers de Green Bay

Les Packers avaient un brouillon étrange. Alors qu’Aaron Rodgers entame sa 16e saison, il était clair que les Packers devaient lui procurer des armes dans l’offensive passagère. Cela ne s’est pas produit. Non seulement les Packers ont repêché le remplaçant de Rodgers dans Jordan Love of Utah State, mais ils ont échangé pour l’obtenir. Il reste quatre ans à Rodgers pour son contrat. Et si l’amour ne jouait pas avant? Mais peut-être que Love voit le terrain tôt, comme Patrick Mahomes l’a fait à Kansas City, et je ressemble à un idiot.

Vers la fin du deuxième tour, les Packers ont repris le porteur de ballon AJ Dillon. Aaron Jones entame une année de contrat, il est donc logique de prendre un recul. Dillon n’a pas beaucoup de mouvements, mais il a été productif au collège. Le fin serré Josiah Deguara, sélectionné au troisième tour, est un receveur de passes décent.

Les Packers ont continué à ignorer l’infraction passante samedi du repêchage en prenant trois joueurs en défense et trois joueurs de ligne offensive. Mon choix préféré pour les Packers au Jour 3 était le joueur de ligne offensive Jon Runyan.

Qualité: D

Houston Texans

Après ne pas avoir fait de choix au premier tour après l’échange de Laremy Tunsil, les Texans ont obtenu un joueur de premier tour en tacle défensif Ross Blacklock. Le produit TCU est plus que capable de remplacer D.J. Lecteur en ligne. La défense contre la course à pied de Houston a besoin d’aide, donc ce n’est pas une surprise de voir l’équipe prendre un joueur comme Blacklock.

Le défenseur de pointe de la Floride Jonathan Greenard a été un vol au troisième tour. C’est un bon rusher de passes qui peut se tenir debout ou jouer avec sa main dans la terre. Le plaqueur offensif Charlie Heck était un choix intrigant pour le Jour 3. Il y a des parties de son jeu qui ont besoin de travail, mais à 6’8 et 311 livres, sa taille peut lui valoir le risque.

Catégorie B

Indianapolis Colts

Échanger pour DeForest Buckner signifiait que les Colts n’avaient pas de choix au premier tour, mais ils l’ont rattrapé les deuxième et troisième jours du repêchage. Le receveur large Michael Pittman Jr. est le type de receveur de passes important dont les Colts ont besoin. T.Y. Hilton et Parris Campbell sont de bons récepteurs de vitesse avec agilité et Pittman donne à Indianapolis un joueur de possession physique.

Si le porteur de ballon Jonathan Taylor peut protéger un peu mieux le ballon, les Colts ont un joueur qui peut prendre les commandes de Marlon Mack. La sécurité Julian Blackmon, repêché au troisième tour, aurait été plus pris en compte s’il n’avait pas subi une blessure au LCA.

Les Colts ont fait le premier grand splash du Jour 3 en prenant le quart-arrière de Washington Jacob Eason. Il est tous les outils à ce stade. Mais s’il peut apprendre derrière Philip Rivers, les Colts pourraient avoir leur quart-arrière de l’avenir.

Catégorie B

Jacksonville Jaguars

Le Cornerback CJ Henderson était le joueur dont les Jaguars avaient besoin au premier tour après avoir quitté A.J. Bouye et Jalen Ramsey. Prendre Henderson au n ° 9 était un peu élevé, mais les Jaguars ne pouvaient pas risquer d’échanger et de perdre le deuxième meilleur demi de coin du repêchage. Comme pour Josh Allen l’an dernier, les Jaguars ont eu la chance de décrocher un avantage au premier tour avec K’Lavon Chaisson au 20e rang. Si Yannick Ngakoue est parti, Chaisson est le remplaçant.

Laviska Shenault était le neuvième receveur repêché, mais je pensais qu’il aurait dû aller beaucoup plus haut que là où Jacksonville l’avait placé au deuxième tour. S’il est utilisé correctement, il peut être un joueur très productif qui ajoute un élément de physique à l’offensive de Jacksonville. La défense contre la course de Jacksonville a été renforcée plus tard par le choix de troisième ronde DaVon Hamilton.

Parmi les trois choix de quatrième ronde de Jacksonville, le demi de coin Josiah Scott était mon favori. Il n’est pas très grand, mais il a une bonne vitesse. Il devrait être un bon joueur de machine à sous pour les Jaguars. Le receveur large Collin Johnson, un choix de cinquième ronde, est comme le D.K. Metcalf de ce projet. Son meilleur rôle est celui d’une menace verticale.

Qualité: B +

Les chefs de Kansas City

Après une victoire au Super Bowl, les Chiefs de Kansas City n’avaient pas besoin de faire grand-chose. La valeur d’un retour en arrière au premier tour peut être débattue, mais au choix n ° 32, ce n’est pas si grave. Kansas City a utilisé cette sélection sur le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire de LSU. C’est un porteur de ballon dynamique qui est compact, rapide et violent avec le ballon dans les mains.

Le secondeur Willie Gay Jr. a effrayé certaines équipes à cause de ses problèmes hors du terrain, mais c’est un athlète impressionnant qui joue dans la couverture. Le choix de troisième ronde Lucas Niang a eu un buzz de première ronde au début de sa carrière universitaire. S’il est en bonne santé, il est le type de joueur qui peut éventuellement réussir le grand Mitchell Schwartz au tacle droit.

Les Chiefs auraient pu faire plus au cornerback après avoir perdu plusieurs cette intersaison. L’Jarius Sneed, pris au quatrième tour, est plus un tweener sécurité / cornerback.

Catégorie B-

Las Vegas Raiders

Les Raiders voulaient évidemment des récepteurs larges, utilisant trois de leurs quatre premiers choix sur la position. Henry Ruggs III était un choix surprenant au 12e rang, mais la vitesse de Ruggs ajoute une nouvelle dimension à l’offensive de Las Vegas. Lynn Bowden Jr., le choix de troisième ronde de l’équipe, pourrait être très amusant s’il est utilisé correctement. C’est un receveur large qui peut faire un peu de tout en attaque. Bryan Edwards de Caroline du Sud, deuxième choix de troisième ronde de l’équipe, se compare favorablement au receveur des Raiders Tyrell Williams.

Peut-être que le meilleur choix de Las Vegas était leur dernier. Au quatrième tour, l’équipe a piégé le cornerback de Louisiana Tech Amik Robertson. C’est un grand compétiteur qui se mettra en forme avec des récepteurs pendant ses parcours. Il pourrait être stellaire déplacé à l’intérieur pour couvrir la fente.

Les Raiders ont également obtenu une paire de joueurs de Clemson en sécurité / secondeur Tanner Muse et le gardien John Simpson. Ils doivent fournir une bonne profondeur.

Catégorie B-

Chargeurs de Los Angeles

Ce que vous pensez du repêchage des Chargers commence et se termine par ce que vous pensez du quart-arrière Justin Herbert. Au lieu d’échanger pour prendre Tua Tagovailoa, les Chargers se sont tenus au n ° 6 et ont obtenu Herbert. On comptera sur lui pour remplacer Philip Rivers et être le visage de la franchise. Pas de pression.

Les Chargers sont revenus au premier tour pour le secondeur Kenneth Murray au 23e rang. Après avoir libéré Thomas Davis, obtenir un secondeur de qualité était un must pour les Chargers. Murray a de la portée et de la puissance, il devrait donc être un atout contre la course. Il ne fait qu’ajouter à une défense chargée de Los Angeles.

Melvin Gordon étant maintenant parti, les Chargers avaient besoin d’un nouveau porteur de ballon pour s’associer à Austin Ekeler. Quand il y avait une course sur la position, les Chargers ont sauté sur Joshua Kelley de UCLA au quatrième tour. Il est un coureur agile et agile entre les plaqués et attendra qu’un couloir de course s’ouvre. Peut-être plus important encore, il est l’un des meilleurs coureurs bloqueurs de passes du projet.

Le défaut majeur de cette classe est l’absence d’un tacle offensif. Signer Bryan Bulaga cette intersaison était bien. Mais Sam Tevi a eu du mal la saison dernière du côté droit.

Catégorie B-

Rams de Los Angeles

Le repêchage des Rams cette année visait à obtenir des pièces pour aider à réparer leur infraction. Le premier choix de l’équipe a été utilisé sur le porteur de ballon Cam Akers au deuxième tour. Avec Todd Gurley parti, un porteur de ballon était un must dans ce projet. À Akers, les Rams ont un porteur de ballon important mais rapide qui peut se hâter vers le deuxième niveau.

Le receveur large Van Jefferson, l’autre choix de deuxième ronde de l’équipe, est comme Jerry Jeudy Lite. Il est un très bon coureur de route, éloigne la couverture médiatique et a de bonnes mains. Ce n’est pas un récepteur rapide, mais il correspond à l’offensive des Rams.

Les Rams ont construit les sept derniers de leur défense avec Terrell Lewis, Terrell Burgess et Jordan Fuller. S’ils peuvent obtenir une sécurité de départ de Burgess et Fuller, c’est un bon projet.

Cette note serait meilleure si les Rams ciblaient un garde à un moment donné avant le septième round.

Catégorie B-

Miami Dolphins

Les Dolphins avaient un tas de choix avant le repêchage, et ils ont pris une charge de joueurs. Cela a commencé avec le quart-arrière Tua Tagovailoa. Que cela finisse par être un bon choix dépend de la santé de Tagovailoa. S’il peut jouer deux contrats sains pour les Dolphins, il devrait leur donner le jeu de quart de franchise qu’ils n’ont plus eu depuis Dan Marino.

Avant même que les Dolphins ne prennent Tagovailoa, ils devaient améliorer leur ligne offensive. C’est ce qu’ils ont fait en saisissant Austin Jackson au premier tour et Robert Hunt au deuxième. Jackson a besoin d’un certain travail de développement, mais il a le potentiel pour être un bon tacle gauche de départ. Hunt est susceptible de passer du tacle droit au gardien de la NFL. Solomon Kindley, un choix de quatrième ronde, offre également une bonne profondeur de garde.

Bien sûr, sous l’entraîneur-chef Brian Flores, les Dolphins ont pris beaucoup de joueurs en défense. Le demi de coin Noah Igbinoghene a été un choix surprise au premier tour. Le joueur de ligne défensive Raekwon Davis, pris au deuxième tour, a eu un buzz au premier tour avant la saison. L’ailier défensif Curtis Weaver a été un vol au cinquième tour.

La rédaction d’un long vivaneau était étrange. Surtout au lieu de faire demi-tour. Peut-être que Malcolm Perry de Navy sera ce joueur.

Catégorie B-

Vikings du Minnesota

Les Vikings ont eu l’un des meilleurs projets cette année. Cela a commencé avec le 22e choix, le receveur des LSU Justin Jefferson. Jefferson, quatrième meilleur receveur par consensus du repêchage, est une arme hors de la machine à sous et avait 111 attrapés en 2019. Pour les Vikings, il devrait travailler à l’extérieur. Jefferson est une transition transparente de Stefon Diggs, le joueur qu’ils ont échangé en échange de la sélection n ° 22.

L’équipe a intelligemment troqué au premier tour et a décroché le demi de coin Jeff Gladney au 31e rang. Il est un schéma qui convient à la défense de Mike Zimmer et est un joueur qui peut donner le ton au secondaire. Les Vikings ont également ajouté le demi de coin Cameron Dantzler au troisième tour, aidant à consolider une place sensible dans la défense du Minnesota. Le choix de deuxième ronde Ezra Cleveland a un potentiel de départ au tacle gauche. Choix de quatrième ronde D.J. Wonnum est le type de pousseur de passes de développement dégingandé que Zimmer aime. Sa comparaison était Danielle Hunter, donc le choix a beaucoup de sens.

James Lynch, un autre quatrième rondeur, peut jouer à l’extérieur et à l’intérieur, ce qui est bon pour la construction de l’alignement du Minnesota. Parmi les 528 choix de l’équipe au jour 3, Lynch est le meilleur. L’ailier défensif Kenny Willekes pourrait également être une belle pièce en rotation.

Grade: A

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Comme prévu, les Patriots se sont retirés du premier tour. En fait, les Patriots ont échangé tous leurs choix, sauf un. En entrant dans le projet, je pensais que ce serait celui où Bill Belichick se serait penché vers la défense et sa zone de confort, et c’est ce qui s’est passé.

Le premier choix de l’équipe a fini par être Kyle Dugger de Lenoir-Rhyne, un hybride de sécurité et secondeur. Avec Devin McCourty et Patrick Chung en âge, Dugger pourrait bientôt être une sécurité de départ pour les Patriots.

Les Patriots ont ensuite pris une paire de joueurs polyvalents, avec Josh Uche au deuxième tour et Anfernee Jennings au troisième tour. Ce sont des joueurs qui peuvent s’aligner en secondeur, debout au bord ou avec la main baissée. C’est ainsi que les Patriots remplacent Kyle Van Noy.

Ces deux choix ont été suivis de deux manches serrées, Devin Asiasi et Dalton Keene. Le besoin de la Nouvelle-Angleterre à la fin de la saison dernière était évident, et ces deux-là remplissent ce trou. Les Patriots ont également trouvé un remplaçant pour le botteur Stephen Gostkowski et repêché trois joueurs de ligne offensive.

C’était un projet extrêmement Bill Belichick. Le gros problème n’est pas un quart-arrière.

Catégorie B

La Nouvelle-Orléans Saints

Les Saints étaient l’une des équipes avec le moins de trous d’alignement pour le repêchage. Et cela a été prouvé par les mouvements qu’ils ont faits le jour 2. Ils ont manœuvré et ont pris le secondeur Zack Baun et le fin rapproché Adam Trautmann au troisième tour. Baun comble le besoin du secondeur que les Saints avaient après A.J. Klein a quitté cette intersaison. Trautman a été considéré comme l’extrémité la plus serrée par certains dans le projet. C’est une solide sauvegarde pour Jared Cook.

Au premier tour, les Saints ont ajouté le centre Cesar Ruiz du Michigan. Le meilleur véritable bloqueur intérieur du repêchage, Ruiz pourrait jouer le centre ou la garde à la Nouvelle-Orléans.

Bien que les Saints n’aient pas eu beaucoup de besoins pour le repêchage, c’était une surprise qu’ils n’aient pas pris un récepteur large. Ils auraient aussi pu chercher un héritier du quart-arrière Drew Brees avant le septième round.

Catégorie B

Giants de New York

Les Giants en ont surpris certains au premier tour en prenant le plaqueur offensif géorgien Andrew Thomas. Mais si vous y réfléchissez, il est le vrai tacle gauche le plus pro-prêt du repêchage. Dans une équipe avec un jeune quart-arrière, c’est ce dont les Giants ont besoin.

Au deuxième tour, ils ont réussi à piéger la sécurité de l’Alabama Xavier McKinney. Beaucoup pensaient qu’il pourrait sortir du plateau au milieu du premier tour. McKinney donne aux Giants une sécurité qui excelle à descendre dans la surface et à faire des tacles. Il est assez bon en couverture aussi.

Les Giants ont doublé leurs tacles offensifs, avec le droitier de développement Matt Peart du Connecticut au troisième tour et le gardien de l’Oregon Shane Lemieux deux tours plus tard.

Le problème avec les choix de New York est le manque de secondeur jusqu’à Cam Brown au milieu de la troisième journée du repêchage. Alors que McKinney et Jabrill Peppers sont capables de jouer un rôle hybride, le groupe de secondeurs des Giants est mince sur le talent.

Catégorie B

Jets de New York

Pour le bien de Sam Darnold, les Jets avaient besoin d’un tacle gauche. Et ils ont littéralement obtenu le plus gros du repêchage avec Mekhi Becton de Louisville au premier tour. Pour utiliser un Mike Mayockism, Becton est l’ours dansant de ce brouillon. C’est un puissant bloqueur qui peut aller jusqu’au bout et il peut éliminer les bloqueurs. Encore mieux, les Jets pourraient attendre le 11e rang pour le récupérer.

Les Jets ont ensuite obtenu de l’aide pour Darnold avec le large récepteur Denzel Mims au deuxième tour et le porteur de ballon La’Mical Perine au quatrième. Les mims devraient automatiquement assumer le rôle de récepteur n ° 1 à New York.

Le demi de coin de Virginie Bryce Hall était un bon risque à prendre au cinquième tour. S’il est en bonne santé, il peut être un demi de coin de départ à l’extérieur pour les Jets.

Qualité: B +

Eagles de Philadelphie

On peut dire que le plus grand besoin de repêchage dans toute la NFL était les Eagles et un receveur large. Cela a été satisfait de la sélection de Jalen Reagor de TCU au n ° 21. C’était un peu élevé pour Reagor, mais les Eagles ont dû obtenir un récepteur tôt.

Philadelphie a ensuite choqué tout le monde en repêchant le quart-arrière Jalen Hurts au deuxième tour. L’entraîneur-chef Doug Pederson pourra intégrer Hurts d’une manière ou d’une autre, et peut-être qu’il sera leur Taysom Hill. Mais est-ce un joueur que vous prenez avec le 53e choix du repêchage?

Le secondeur Davion Taylor est encore brut, car il n’a joué que deux matchs de football au lycée, mais il est un secondeur / sécurité hybride solide avec beaucoup d’athlétisme. Obtenir le receveur John Hightower était une bonne camionnette le jour 3 du repêchage.

C’est un gros coup de tête pourquoi Philadelphie n’a pas ciblé un cornerback à tout moment.

Qualité: C-

Pittsburgh Steelers

Les Steelers étaient en place jusqu’au deuxième tour après avoir envoyé leur choix de première ronde à Miami pour la sécurité Minkah Fitzpatrick. Le choix de deuxième ronde Chase Claypool offre aux Steelers un large récepteur qui peut devenir la cible n ° 1 de l’équipe si JuJu Smith-Schuster quitte après cette saison. Il est un large éventail physique et donne aux Steelers quelque chose de différent par rapport aux autres récepteurs de la liste.

Alex Highsmith, classé 102e au total, est le type de broyeur de passes polyvalent dont les Steelers ont besoin. C’est un choix que vous pouvez voir venir car il correspond parfaitement au moule à Pittsburgh. La première étape de Highsmith le mettra sur le terrain dès maintenant. S’il peut devenir plus fort pour mieux jouer la course, il peut devenir un partant pour Pittsburgh.

Les Steelers ont obtenu deux joueurs au quatrième tour qui devraient être de solides contributeurs. Le porteur de ballon Anthony McFarland est un bon complément pour James Conner. Sa vitesse en champ libre est impressionnante. Le gardien Kevin Dotson est un joueur de fond qui pourrait pousser l’agent libre à signer Stefen Wisniewski pour le poste de garde gauche de départ.

Qualité: B +

San Francisco 49ers

En entrant dans le projet, tout le monde semblait sûr que les 49ers utiliseraient leur premier choix sur un récepteur large et échangeraient ensuite du premier tour pour accumuler du capital. Aucune de ces choses ne s’est produite. Les 49ers ont manœuvré à quelques reprises au premier tour et ont décroché deux joueurs partants, mais ils l’ont fait dans un ordre différent.

San Francisco a utilisé le 14e choix du joueur de ligne défensive Javon Kinlaw, un athlète massif et unique qui remplacera DeForest Buckner. Ensuite, l’équipe est passée du n ° 31 au 25 pour prendre le large récepteur Brandon Aiyuk de l’Arizona State. Il est un grand joueur d’impact après la capture et s’intègre bien à l’offensive de Kyle Shanahan. Le coût pour monter de six places, cependant, était cher.

J’ai aimé le choix de l’ailier serré Charlie Woerner au sixième tour. C’est un bon bloqueur et c’est un meilleur receveur qu’il ne le faisait souvent en Géorgie.

Catégorie B-

Seattle Seahawks

Les Seahawks sont allés à l’encontre des attentes et n’ont pas échangé leur choix de première ronde pour la première fois depuis 2011. Ce fut une surprise encore plus grande lorsque Seattle a utilisé le choix du secondeur Texas Tech Jordyn Brooks. Il est difficile de voir où Brooks se situe sur la défense de Seattle. Bobby Wagner vient d’obtenir un contrat massif et est l’un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL. L’année dernière, les Seahawks ont choisi Cody Barton et Ben Burr-Kirven. Celui-ci est déroutant.

L’équipe a compensé le reste du projet. Les Seahawks ont pris l’avantage sur le rusher Darrell Taylor au deuxième tour, comblant ainsi leur grand besoin au rusher de passe. Le gardien Damien Lewis de LSU est un bon système adapté à Seattle. Mon choix préféré que Seattle a fait est venu au quatrième tour avec Colby Parkinson. Il a la taille pour créer des décalages et a un niveau de vitesse surprenant dans son jeu.

Prendre Alton Robinson de Syracuse était un autre bon choix pour le Jour 3. Il était intelligent de doubler les rushers de bord avec l’espoir que l’un de Robinson ou Taylor fonctionne. Robinson est un peu meilleur joueur de stand-up.

Qualité: C

Tampa Bay Buccaneers

Les Buccaneers sont en mode gagnant maintenant après avoir recruté le quart-arrière Tom Brady et l’ailier rapproché Rob Gronkowski cet intersaison. Ils l’ont également prouvé en remontant d’un choix au premier tour pour l’attaquant offensif Tristan Wirfs. C’est le joueur exact que les Buccaneers devaient obtenir. Le commerce leur a coûté un choix de quatrième ronde, mais c’est compréhensible étant donné le besoin et la valeur de Wirfs.

Tampa a également accédé au deuxième tour, prenant la sécurité du Minnesota, Antoine Winfield Jr. C’est un arrière défensif de gros calibre qui devrait commencer immédiatement pour les Buccaneers. Il y avait une course au deuxième tour sur les sécurités, et les Buccaneers ont eu de la chance quand Winfield était encore disponible.

Ne soyez pas choqué si le porteur de ballon Ke’Shawn Vaughn pousse Ronald Jones pour le poste de départ dans le champ arrière. Le receveur large Tyler Johnson était très productif au collège et offre aux Buccaneers un attrapeur de passes fiable. Il pourrait être une arme dans la fente.

Grade: A

Titans du Tennessee

On pouvait voir le choix de l’attaquant offensif Isaiah Wilson à un kilomètre des Titans. Le tacle droit est parfait pour l’attaque basée sur la course du Tennessee. Il remplacera Jack Conklin et donnera aux Titans un bloqueur qui pourra ouvrir d’énormes trous pour Derrick Henry.

Le choix de deuxième ronde Kristian Fulton devrait aider les Titans à corriger leur défensive contre la passe au 24e rang. Adoree ‘Jackson a été inégale tout au long de sa carrière et Logan Ryan n’a pas encore été reconduit. Les Titans ont également laissé LeShaun Sims et Tramaine Brock marcher pendant l’intersaison. Si Fulton peut nettoyer quelques zones de son jeu, il devrait commencer en tant que recrue.

Le porteur de ballon Darrynton Evans, pris au troisième tour, est un bon remplaçant de Dion Lewis, une victime de la casquette cet intersaison.

Qualité: B +

Washington

Even though it adds to the team’s strength already, drafting defensive end Chase Young with the second overall pick was the right move by Washington. He is the latest superstar pass rusher to go highly in the draft and is a similar prospect, in terms of quality, as Jadeveon Clowney, Myles Garrett, and Joey and Nick Bosa.

Washington wisely added wide receiver help to go with 2019 third-round pick Terry McLaurin. The team added Antonio Gibson of Memphis in the third round and Antonio Gandy-Golden in the fourth round. Gibson is a player who can line up at multiple positions and gives Washington a versatile piece. Gandy-Golden is an outside threat who has size and athleticism.

The big question about Washington’s draft is whether or not it did enough to replace left tackle Trent Williams. The team took LSU’s Saahdiq Charles in the fourth round, and he’ll need to be coached hard.

Grade: B+