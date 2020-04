Les nouveaux chapeaux NFL Draft sont … vraiment très bons

C’est une année bizarre, bizarre. Et au cas où vous auriez besoin de plus de preuves à ce sujet, New Era a sorti les chapeaux de la NFL Draft 2020 – et ils sont vraiment très bons.

via NewEraCap.com

Contrairement à l’abomination de 2019 qui puait le bidonville de la ville natale, New Era a décidé de se pencher sur le lieu de Las Vegas de la NFL Draft avec une série de chapeaux sur le thème des néons. Même si le brouillon n’a pas réellement lieu, ceux-ci sont indéniablement mémorables, et en dehors de quelques petits reproches (je n’aime pas les slogans d’équipe sur le côté), ils sont totalement portables.

Le plus grand éloge que j’ai pu donner à un chapeau de protection est de dire que je porterais en fait un chapeau de protection, mais pour m’assurer que cela n’était pas dû à des préjugés ou au résultat de normes réduites après avoir été enfermé à l’intérieur pendant un mois, j’ai demandé à Tyson Whiting , Designer senior de SB Nation, pour donner son avis:

«Je pense que ce sont vraiment super. Les plus réussies sont les équipes avec des logos plus simples, mais pas si simples qu’elles perdent le style néon, comme les Cowboys et peut-être Green Bay. Le Chargers a été fait pour cela, ainsi que les Titans. Juste assez pour qu’ils se sentent stylisés.

Les Browns, les Vikings et l’horrible Washington sont trop occupés au point de les distraire. Les Jags and Bears roulent trop, mais ils parviennent à garder une bonne forme. Dans l’ensemble, j’adore ça, et on a l’impression qu’ils n’ont pas trop essayé avec l’idée. Il peut faire allusion à Vegas sans vous frapper au visage avec un dé, des cartes ou quelque chose de stupide comme ça. Je suis sûr d’en avoir un des Dolphins si, vous savez … ils ont joué au football ou quelque chose comme ça. “

Bravo à New Era. Je suis tellement habitué à dénoncer d’horribles chapeaux de trait que je me suis assis ce matin en m’attendant à les rôtir. Il s’avère qu’ils sont merveilleux.