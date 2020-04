Les nouveaux maillots des boucaniers sont cool, propres et ne ressemblent pas à des calculatrices

Les Buccaneers de Tampa Bay ont dévoilé mardi leurs nouveaux maillots 2020 pour inaugurer une nouvelle ère dirigée par Tom Brady et les gens ne s’en moqueront pas.

Soyons honnêtes, tout est meilleur que les chiffres horribles de style calculatrice et les maillots criards qui ont été légitimement moqués pendant des années – mais ceux-ci sont toujours vraiment propres. Les coloris étain, blanc et rouge ont tous l’air bien, et bien que ce ne soient pas les maillots les plus excitants de la ligue, c’est définitivement un cas de «moins c’est plus».

Cependant, je ne me fais pas confiance en matière de mode et de design. Donc, comme toujours, j’ai demandé à Tyson Whiting, designer senior de SB Nation, de donner son avis sur les nouveaux maillots des Buccaneers et en quoi ils diffèrent des anciens uniformes.

“Soooo. Ol ‘Tom Brady s’installe et vous devez faire tout ce qu’il veut hein? Les nouveaux (anciens) maillots sont aussi vieux que Brady. Vous verriez exactement quelque chose comme ça dans une équipe de football de lycée. Rien de spécial du tout.

Les couleurs sont un peu unies parce que le maillot n’a pas grand-chose. Je sais que les gens détestaient les vieux maillots, mais ils avaient ces jolis accents orange qui allaient vraiment bien avec le rouge et le charbon. Les vieux numéros étaient … meh, mais ils essayaient de se sentir modernes et ils sont sans doute allés trop loin.

Quelque chose de bien était là, il fallait juste un tour de révision supplémentaire. Ces chiffres ne vont pas assez loin. Rien de tout cela ne va assez loin, manque juste de personnalité. Je voudrais voir un peu plus de jeu avec la forme sur le maillot autour des épaules, peut-être sur le côté. Peut-être même un peu plus d’orange? J’adorerais voir les autres directions explorées par leur équipe de conception. Cela semble être un cas classique de «J’ai deux excellentes options, mais voici l’option à moitié cuite juste pour comparaison» et la direction a choisi celle-ci. »

Tyson ne les aimait pas autant que moi. Qu’est-ce que tu penses? Achèteriez-vous ces derniers si vous étiez fan?