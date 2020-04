Les nouveaux maillots des Falcons ont fait toutes les erreurs que les Buccaneers n’ont pas faites

Les Buccaneers ont dévoilé une gamme de nouveaux uniformes qu’ils avaient surtout bien compris. Un jour plus tard, les Falcons ont révélé le scénario «nous avons trop essayé» que Tampa a évité.

Atlanta, qui abrite l’un des looks les plus propres de la NFL, a évité ce riche passé vestimentaire en faveur de lettres épaisses, de polices énervées et de dégradés Photoshop du premier jour. Le look est, au mieux, décevant.

Ce qui était censé être une révélation du 14 avril est devenu officiel six jours plus tôt que prévu lorsque les maillots ont fui et que Internet les a submergés. Nous avons maintenant des photos officielles des kits domicile, extérieur et Color Rush d’Atlanta en 2020 et pouvons officiellement dire qu’il s’agit d’un solide projet «B +» pour un cours de graphisme au lycée.

Les nouveaux maillots des Falcons, mis en évidence par des chiffres anguleux et en gras et un grand «ATL» sur le devant, sont la dernière série de changements d’uniformes à travers la NFL. Alors que l’équipe ne prévoyait pas de publier son nouveau look juste un jour après son rival NFC South, les forces extérieures signifient que les deux kits redessinés seront à jamais attachés à l’avenir.

Alors, où les Buccaneers sont-ils allés à droite pendant que les Falcons pagayaient frénétiquement dans l’autre sens?

Nombres

Tampa a opté pour un retour à la simplicité des numéros de blocs. Personne ne se plaindra jamais de chiffres simples, lisibles et de bonne taille, surtout lorsque leurs anciens maillots ressemblaient à des calculateurs solaires Dayglo. Il y a un contour noir ou rouge pour les aider à se détacher du maillot, et si vous aimez ou détestez le ruban d’orange crémeux laissé intact en hommage au passé de l’équipe, il y a une raison pour qu’il soit là. Le contour rouge est un peu secoué sur l’étain, mais le noir reste un combo invaincu.

Ensuite, il y a les numéros Thicc d’Atlanta. Les barbillons sur le “2” donnent l’impression qu’ils ont été décollés du stock invendu des annuaires Jostens de ce printemps. Les autres chiffres ne semblent pas avoir ce problème, mais ils sont tous écrasés contre le géant “ATL” à environ un demi-pouce au-dessus d’eux.

Plutôt que de décrire les chiffres comme leur retour et les maillots les plus récents, les Falcons ont opté pour une ombre portée à la place. Cela ajoute en quelque sorte une troisième dimension aux chiffres cousus, mais * aussi * les fait ressembler à l’ancien logo MTV. C’est un peu maladroit. Ces chiffres datent de moins d’un jour et semblent déjà datés.

Avantage: Bucs

Tuyauterie

Les maillots des Buccaneers n’en ont pas, car vous n’avez pas besoin d’une bande de course pour séparer le devant d’un joueur de son dos. Les Falcons sont en désaccord avec cette théorie. La tuyauterie peut fonctionner sur des conceptions simples, mais il n’y a pas beaucoup d’espace pour la bande effilée, les nombres massifs et l’ATV tout en majuscules sur l’uniforme d’Atlanta.

Avantage: Bucs

Épaules

Un morceau sous-estimé du jeu de maillot est ce qui se passe du cou jusqu’aux manches. Les Buccaneers ont abandonné les panneaux argent / gris qui s’étalaient de leurs cols au biceps en faveur d’une seule couleur constante dans chacun de leurs nouveaux maillots. Chaque manche est entourée de noir ou de rouge pour correspondre au contour de leur numéro.

La précédente itération des maillots Falcon avait des épaules extrêmement occupées – grands nombres, passepoil, panneaux de différentes couleurs, les travaux. Les éditions 2020 simplifient cela en un logo et un numéro. C’est une grosse amélioration.

Avantage: Attacher. Ils sont fondamentalement les mêmes.

Couleur Rush

Les Buccaneers sont allés avec un kit tout en étain qui rend hommage à la seule équipe gagnante du Super Bowl de l’histoire de l’équipe. Ce n’est pas ma tasse de thé, mais elle a été bien reçue et est un look NFL original – un principe qui a conduit à des kits Color Rush vraiment désastreux dans le passé.

Les Falcons ont choisi leur haut rouge et leur pantalon noir, ont appuyé sur le bouton dégradé dans Photoshop en tant qu’espace réservé, puis ont oublié de retirer cette gaffe avant d’envoyer leurs créations au tailleur.

Pour une raison quelconque, le dégradé ne s’applique pas à la tuyauterie latérale. Cela avait un potentiel limité d’être bon si Atlanta mettait tout en œuvre pour le mélange et l’étrangeté. Au lieu de cela, le club a à moitié coupé deux de ses maillots pour en créer un troisième. Les Falcons peuvent tout aussi bien avoir ajouté une bande horizontale argentée pour représenter où ils ont scotché leurs uniformes rouges et noirs ensemble.

Avantage: Bucs, par un mile

Verdict général

Tampa n’est pas revenue à ses racines orange et blanche, mais elle a embrassé le tournant de la franchise de la supernova du millénaire de succès en combinant des looks NFL classiques avec des couleurs Buccaneer uniques. Atlanta était également inattentif à un kit de retour stellaire, mais a choisi de générer un look plus actuel qui menace de paraître daté d’ici la fin de l’année.

Il est possible que les uniformes des Falcons aient juste besoin d’un peu de mouvement et de sueur pour apparaître devant la caméra, mais en avril, ils ont perdu la course du maillot NFC South. Atlanta a fait trop dans certaines phases et pas assez dans d’autres, et le résultat a été un désordre brouillé qui est inoffensif dans ses meilleurs looks et au niveau des Jaguars risible au pire.

Mais bon, s’ils vendent un tas de nouveaux maillots Julio Jones, cela en vaudra la peine.