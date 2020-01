Les Nuggets reçoivent les Pacers en saison régulière de la NBA

19 janvier 2020, 10 h 39 Denver, États-Unis, 19 janvier (Latin Press) Les Denver Nuggets reçoivent aujourd’hui les Indiana Pacers à la recherche de leur 30e victoire de la saison régulière de la National Basketball Association (NBA) ) des États-Unis.

Dans l’autre match de la journée, le Miami Heat visite les San Antonio Spurs avec leurs yeux sur leur 30e victoire de la campagne.

Les Milwaukee Bucks ont réalisé samedi leur sixième succès consécutif pour se hisser parmi les meilleurs vainqueurs du championnat, avec 38 contre six défaites.

Une fois de plus, l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a terminé avec un double-double de 29 points et 12 rebonds pour les Bucks, qui ont dominé 117-97 aux Brooklyn Nets.

Milwaukee a dépassé ses adversaires avec une moyenne de 12,4 unités par match, ce qui constituerait un record de championnat s’il restait toute la saison.

Le joueur de base vétéran Derrick Rose a marqué 27 points et délivré neuf passes pour aider les Pistons de Détroit à battre les Hawks d’Atlanta 136-103 et à atteindre leur deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis le 9 décembre dernier.

De plus, le gardien Devin Booker s’est approché du triple-double avec les Phoenix Suns, qui ont battu les Boston Celtics 123-119, ce dernier soutenu par la base Marcus Smart, auteur de 11 triplets, record pour l’ensemble.

Booker a contribué 39 points, 10 rebonds, neuf passes décisives et les Suns ont remporté le quatrième match des cinq derniers matchs.

Pour sa part, Smart a obtenu 37 cartes – la meilleure marque professionnelle – en marquant 11 des 22 triples et est devenu le onzième joueur de l’histoire de la NBA à marquer au moins 11 triplets dans un match.

La base Fred VanVleet, qui était limitée à 29 minutes d’action après son retour d’une blessure qui l’a empêché de relever cinq défis, a contribué 29 points en tant que figure principale de l’attaque des Raptors de Toronto, qui a battu les Timberwolves du Minnesota 122-112 pour Conquérir votre troisième succès a suivi.

Les Timberwolves, malgré le triple-double fourni par l’attaquant canadien Andrew Wiggins (18 points, 10 rebonds et 11 passes) n’ont pas pu éviter leur cinquième revers de suite.

L’attaquant Tobias Harris a réalisé le triple qui a donné l’avantage final et le joueur de base australien Ben Simmons a obtenu 21 points pour les Philadelphia Sixers, qui ont battu les New York Knicks 90-87 à domicile.

Les Sixers ont ajouté leur troisième victoire consécutive et ont battu une séquence de six défaites consécutives à domicile.

La star LeBron James a fourni un double-double de 31 unités et 12 passes pour mener les Los Angeles Lakers à un succès de 124-115 contre les Houston Rockets.

Dans un autre match, la base Russell Westbrook a obtenu 35 cartes – quatrième match suivi avec au moins 30 buts – et neuf rebonds pour terminer en tant que meilleur buteur de l’équipe texane, qui a perdu le leadership de la division sud-ouest, maintenant détenue par les Dallas Mavericks. , qui s’est reposé.

De son côté, l’attaquant Kawhi Leonard a réalisé 39 points en tant que bougie d’allumage pour les Los Angeles Clippers, qui ont battu les New Orleans Pelicans 133-130, ce dernier soutenu par Lonzo Ball avec un triple-double (18 points, 10 rebonds et 11 passes décisives).

L’attaquant croate Bojan Bogdanovic a réussi 30 unités avec l’Utah Jazz, les vainqueurs 123-101 des Sacramento Kings et le joueur de base Chris Paul a contribué 30 points, dont 21 en première mi-temps.

Le Thunder d’Oklahoma City a battu les Portland Trail Blazers 119-106 pour suivre dans le sillage des Clippers.

L’escorte canadienne Shai Gilgeous-Alexander avait un double-double de 22 points et 10 rebonds et réserves pour le Thunder, et le centre Nerlens Noel et la base allemande Dennis Schroder ont obtenu 15 points chacun.

Les Golden State Warriors ont battu l’Orlando Magic 109-95, avec un double-double de 26 points et 12 passes décisives de D’Angelo Russell, leur meilleure marque de la saison pour laisser une séquence de 10 défaites consécutives.

acl / am

