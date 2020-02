Les offres les plus chères de la fenêtre de transfert de janvier jusqu’à présent, y compris Bruno Fernandes à Manchester United et Steven Bergwijn à Tottenham

Le mercato de janvier est fermé depuis quelques mois, Tottenham étant le plus occupé des «six grands».

Avant la date limite de 23 heures vendredi, l’équipe de Premier League a signé trois signatures alors que Jose Mourinho cherche à se classer parmi les quatre premiers dans la seconde moitié de la campagne.

Paco Alcacer, à droite, a quitté le Borussia Dortmund pour faire place à une nouvelle attaque

Manchester United, quant à lui, a finalement achevé son déménagement pour le capitaine du Sportig Lisbonne Bruno Fernandes.

Arsenal n’a pas dépensé gros non plus, n’apportant que Pablo Mari et Cedric Soares.

Mais que s’est-il passé d’autre sur le marché des transferts en Europe? talkSPORT.com a identifié les offres les plus chères.

Darren Lewis est “ inquiet ” pour Bruno Fernandes à Manchester United alors qu’Ole Gunnar Solskjaer n’améliore pas les joueurs

11. Erling Haaland (Red Bull Salzburg – Borussia Dortmund) – 19,2 M £

Les géants de la Bundesliga ont capturé la sensation norvégienne pour un prix réduit devant Manchester United, qui était fortement lié à une décision de l’attaquant.

Il est juste de dire qu’il a frappé le sol en courant pour Die Borussen, marquant cinq buts stupéfiants dans ses 60 premières minutes d’action.

Haaland a été en très bonne forme tout au long de la saison

10. Paco Alcacer (Borussia Dortmund – Villarreal) – 19,4 M £

L’attaquant a été un énorme succès en Allemagne et son déménagement à Villarreal a été une surprise, le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc affirmant que la décision n’était pas facile à prendre.

“Nous avons changé notre formation en 3-4-1-2 avec Jadon Sancho et Thorgan Hazard en haut”, a-t-il déclaré. «Ensuite, nous avons également fait venir Erling Haaland. Nous devons toujours réfléchir à la façon dont un joueur peut nous aider. »

9. Lucas Tousart (Lyon – Hertha Berlin) – 20,3 M £

Le Français a rejoint la Bundesliga mais est immédiatement revenu dans son ancien club en prêt pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain central a été un élément régulier de l’équipe première de Lyon au cours des quatre dernières saisons, faisant plus de 100 apparitions dans toutes les compétitions.

8. Stanislav Lobotka (Celta Vigo – Napoli) – 21,5 M £

Le milieu de terrain a rejoint Celta en 2017 du côté danois de Nordsjaelland et s’est rapidement imposé comme un membre clé de l’équipe.

Il devient le dernier joueur slovaque à représenter Naples après Marek Hamsik, qui est devenu une icône du club après 13 ans en Serie A.

Lobotka joue déjà pour son nouveau club Napoli

7. Sander Berge (Genk – Sheffield United) – 22 M £

Le joueur de 21 ans a rejoint United pour un montant record et a signé un contrat de quatre ans et demi au club de Premier League.

Il a disputé les deux matches contre Liverpool en Ligue des champions plus tôt cette saison et a disputé 98 matches avec Genk, marquant six buts.

Le précédent contrat record des Blades était les 20 millions de livres sterling dépensés pour l’attaquant écossais Oliver McBurnie en août 2019.

Berge en action contre les Reds à Anfield

6. Krzysztof Piatek (Milan – Hertha Berlin) – 22,8 M £

Tottenham était lié, Chelsea aussi, mais l’attaquant s’est déplacé en Bundesliga. Les Spurs ne voulaient pas cracher de l’argent pour un joueur qui n’a rejoint Milan qu’en janvier 2019 et a marqué 16 buts en 41 matchs pour le club de Serie A.

Cependant, Zlatan Ibrahimovic est revenu, ce qui signifie que c’était des rideaux pour sa carrière à San Siro.

5. Steven Bergwijn (PSV – Spurs) – 25 millions de livres sterling

Jose Mourinho a décroché l’international néerlandais après s’être ébloui lors de l’Eredivise.

Bergwijn, qui avait marqué cinq buts en 16 apparitions cette saison pour le PSV, a franchi les échelons et a fait ses débuts en équipe première à 17 ans.

Bergwijn est officiellement un joueur des Spurs après avoir signé avec le PSV

4. Reinier (Flamengo – Real Madrid) – 25,6 M £

De vrais chefs ont capturé l’adolescent après sa superbe saison de percée en Serie A brésilienne

La starlette, qui a signé un contrat de six ans au Bernabeu, n’a fait ses débuts en équipe senior pour Flamengo que le 31 juillet de l’année dernière, mais a joué un rôle clé dans l’équipe qui a remporté la ligue et la Copa Libertadores la saison dernière.

2 = Giovani Lo Celso (Real Betis – Tottenham) – 30 M £

Après que des blessures aient entravé son début de vie dans le nord de Londres, l’Argentin a prouvé sa valeur lors de matchs récents avec quelques performances de star.

Les fans sont ravis du milieu de terrain résistant à la presse, qui a le don de créer des chances claires, tout comme Jose Mourinho.

En tant que tels, les Spurs déclenchent l’option d’achat permanent de Lo Celso dans la fenêtre de transfert de janvier.

Ce fut un bon mois pour Giovani Lo Celso

2 = Dejan Kulusevski (Parme-Juventus) – 30 M £

Le Suédois a rejoint la Juve d’Atalanta, après avoir été prêté par Parme tout au long de la campagne et impressionnant avec quatre buts en 17 apparitions.

Le joueur de 19 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec la Serie A mais est revenu à Parme jusqu’à la fin de la saison alors qu’il poursuit son développement.

Kulusevski a impressionné pour Parme cette saison et a obtenu un déménagement à la Juventus

1. Bruno Fernandes (Sporting Lisbon – Manchester United) – 68 M £

United a annoncé la signature du milieu de terrain portugais Bruno Fernandes du Sporting CP le 30 janvier pour rappeler l’heure de la saga de transfert de la fenêtre.

Fernandes a la réputation d’être un buteur, attaquant le milieu de terrain qui peut opérer au centre ou à l’extérieur. Il peut également être déployé défensivement.

Il a marqué 63 buts et a également contribué 52 passes décisives en 137 apparitions pour le sport.

United paie une redevance initiale de 46 millions de livres sterling, mais les add-ons le porteront à environ 68 millions de livres sterling.

Fernandes a signé un contrat de cinq ans et demi à Old Trafford

