Les onze combinés des joueurs du Real Madrid et de Barcelone

En l’absence d’un peu plus d’une journée pour célébrer la course entre le Real Madrid et le FC Barcelone, nous avons développé un alignement idéal combiné entre les deux équipes. L’arrangement tactique que nous avons choisi est un 4-3-2-1 avec beaucoup de mobilité chez les hommes ci-dessus. Nos choisis sont les suivants:

1. Marc-André Ter Stegen (POR)

Le débat sur l’objectif est l’un des plus compliqués entre les démarcations, puisque Thibaut Courtois a été performant à un niveau élevé, mais nous considérons que le Teuton est un cran au-dessus des bâtons à côté de Jan Oblak, probablement son principal concurrent au monde.

2. Ferland Mendy (LI)

La blessure de Jordi Alba et le grand niveau des Français aident à opter pour le deuxième, qui a réussi à passer devant Marcelo Vieira souvent dans le onze initial. Bien qu’il soit faible, il n’est pas absurde de considérer que le moment de forme gauloise lui permettrait de passer devant L’Hospitalet de Llobregat.

3. Clément Lenglet (DFC)

Le défenseur français a perdu le rôle de titulaire incontesté, bien qu’il continue d’être si souvent, en faveur de Samuel Umtiti depuis l’arrivée de Quique Setién, qui a donné plus d’opportunités au compatriote de l’ancien compatriote par rapport à Ernesto Valverde.

4. Raphaël Varane (DFC)

Le défenseur et également français est revenu pour retrouver un bon niveau après les doutes générés l’an dernier et au début de l’année en cours. Il sait très bien corriger Sergio Ramos, qui au niveau défensif décline progressivement mais continue d’être soutenu grâce à ses bons scores.

5. Nélson Semedo (LD)

Le côté droit est l’une des options les plus compliquées, car aucune des troupes n’a jusqu’à présent atteint un niveau élevé cette année. Daniel Carvajal a été plus discret et Sergi Roberto est blessé, avec lequel nous avons opté, par défausse, pour les Portugais.

6. Carlos Casemiro (DCM)

Le pivot brésilien est probablement l’un des meilleurs ou des meilleurs dans sa démarcation dans le monde en ce moment, en plus d’être au cœur du noyau. Entre lui et Sergio Busquets, nous n’avons aucun doute sur le choix, étant donné que Badia del Vallès est loin de son meilleur moment et connaît un net déclin progressif malgré des bonnes rencontres sporadiques. L’international avec le Verdeamarelha est plus constant et ses coéquipiers lui manquent beaucoup quand il n’est pas sur l’herbe.

7. Frenkie De Jong (MC)

Le milieu de terrain néerlandais s’adapte toujours à l’idée du jeu de Quique Setién, où sa contribution n’est pas aussi colorée ou remarquable que les ordres d’Ernesto Valverde. Bien qu’il prenne plusieurs jeux à un niveau inférieur à celui du début du cours, sa qualité est incontestable et nous pensons qu’il doit être dans ce onze pour contribuer à la création.

8. Federico Valverde (MC)

L’Uruguayen est l’une des sensations du Real Madrid et de la Liga. Sa patience et sa saisie du moment lui ont permis de s’installer, avec Carlos Casemiro, en gros titres dans la salle des machines. L’aller-retour pendant les 90 minutes aide le Brésilien, qui a été exposé ci-dessus, et libère le troisième et / ou quatrième compagnon dans les tâches défensives.

9. Antoine Griezmann (MI)

L’attaquant français a reçu de nombreuses critiques, mais son insistance sur le non-contrôle malgré le fait qu’il ne soit pas trouvé et son rôle d’ouvre-boîte, en plus de son talent évident, nous font le choisir devant les autres hommes d’attaque. Sur les 14 buts qu’il a marqués dans ce parcours, 10 ont été les premiers de l’équipe et 6 qui ont ouvert l’électronique.

10. Lionel Messi (MD)

On ne peut pas penser à une raison pour justifier la présence de l’Argentin dans le onze idéal, il est tout simplement le meilleur joueur du monde. 23 buts et 16 passes décisives en 29 matchs, il est essentiel dans une équipe, en particulier compte tenu des compagnons dans ce onze avec une grande capacité à créer un danger sur le front d’attaque.

11. Karim Benzema (DC)

Le but de l’homme du set merengue (18) et principal concurrent de l’Argentin pour le pichichi, qui compte cinq buts, ne pouvait pas manquer sur cette liste. Avec lui et son compatriote, des synergies intéressantes sembleraient, surtout compte tenu de sa capacité à associer et à traîner les défenseurs.